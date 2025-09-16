આગામી દિવસોમાં ગુજરાત કોંગ્રેસમાં નવા-જૂની? રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં બંધ કવરમાં કરાશે આ કામ!
Gujarat Conggress: ગુજરાત કૉંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખોનું હાઈકમાન્ડે રિપોર્ટ કાર્ડ તૈયાર કર્યું. જિલ્લા પ્રમુખોની શિબિરના છેલ્લા દિવસે રિપોર્ટ કાર્ડ આપવામાં આવશે. તમામ જિલ્લા પ્રમુખોને તેમના સબળા અને નબળા પાસાનો રિપોર્ટ અપાશે. રાહુલ ગાંધીની ઉપસ્થિતિમાં બંધ કવરમાં એકની કામગીરીનું સરવૈયું અપાશે. રિપોર્ટમાં પ્રમુખોએ કરેલા કામ અને વધુ સારું શું કરી શકે એનો ઉલ્લેખ હશે. ધારણા કરતા સારું કામ ના કરનારને તાકીદ કરાશે.
આ રિપોર્ટ કાર્ડ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીની ઉપસ્થિતિમાં બંધ કવરમાં પ્રમુખોને સોંપવામાં આવશે. આ રિપોર્ટમાં પ્રમુખોએ કરેલા કામો અને ભવિષ્યમાં તેઓ વધુ સારું શું કરી શકે તેના પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જે પ્રમુખોએ ધારણા મુજબ કામગીરી કરી નથી તેમને તાકીદ પણ કરવામાં આવશે.
આ પગલું કોંગ્રેસ પક્ષમાં વધુ જવાબદારી અને કાર્યક્ષમતા લાવવાના હેતુથી લેવામાં આવ્યું છે. આ રિપોર્ટ કાર્ડ દ્વારા પ્રમુખોને પોતાની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવાની તક મળશે અને તેઓ ભવિષ્યમાં વધુ સારો દેખાવ કરી શકશે.
રાહુલ ગાંધી શું શું કરશે
વિધાનસભા બેઠકદીઠ તેનો પ્રોગ્રામ તૈયાર થઈ જશે. ગુજરાતના તમામ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં એકથી બે દિવસ સુધી રાહુલ ગાંધી ચકાણ કરશે જેમાં હોટલોને બદલે જિલ્લા, તાલુકાના પ્રમુખના ઘરે જમશે અને ત્યાં જ રોકાશે. એકથી બે દિવસના કાર્યક્રમમાં તાલુકા-જિલ્લા પંચાયતના હારેલા-જીતેલા સભ્યો, પૂર્વ ધારાસભ્યો સહિતનાઓને મળી જે- તે બેઠકનો તાગ મેળવશે.
