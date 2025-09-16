Prev
Next

આગામી દિવસોમાં ગુજરાત કોંગ્રેસમાં નવા-જૂની? રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં બંધ કવરમાં કરાશે આ કામ!

Gujarat Conggress: ગુજરાત કૉંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખોનું હાઈકમાન્ડે રિપોર્ટ કાર્ડ તૈયાર કર્યું. જિલ્લા પ્રમુખોની શિબિરના છેલ્લા દિવસે રિપોર્ટ કાર્ડ આપવામાં આવશે. તમામ જિલ્લા પ્રમુખોને તેમના સબળા અને નબળા પાસાનો રિપોર્ટ અપાશે. રાહુલ ગાંધીની ઉપસ્થિતિમાં બંધ કવરમાં એકની કામગીરીનું સરવૈયું અપાશે. રિપોર્ટમાં પ્રમુખોએ કરેલા કામ અને વધુ સારું શું કરી શકે એનો ઉલ્લેખ હશે. ધારણા કરતા સારું કામ ના કરનારને તાકીદ કરાશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:15 PM IST

Trending Photos

આગામી દિવસોમાં ગુજરાત કોંગ્રેસમાં નવા-જૂની? રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં બંધ કવરમાં કરાશે આ કામ!

Rahul Gandhi Mission Gujarat: કોંગ્રેસના હાઈકમાન્ડ દ્વારા ગુજરાત કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખો માટે રિપોર્ટ કાર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ રિપોર્ટ કાર્ડ પ્રમુખોને તેમના સબળા અને નબળા પાસાઓ વિશે જાણકારી આપશે. તમામ જિલ્લા પ્રમુખોની શિબિરના છેલ્લા દિવસે તેમને આ રિપોર્ટ કાર્ડ આપવામાં આવશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ રિપોર્ટ કાર્ડ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીની ઉપસ્થિતિમાં બંધ કવરમાં પ્રમુખોને સોંપવામાં આવશે. આ રિપોર્ટમાં પ્રમુખોએ કરેલા કામો અને ભવિષ્યમાં તેઓ વધુ સારું શું કરી શકે તેના પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જે પ્રમુખોએ ધારણા મુજબ કામગીરી કરી નથી તેમને તાકીદ પણ કરવામાં આવશે.

આ પગલું કોંગ્રેસ પક્ષમાં વધુ જવાબદારી અને કાર્યક્ષમતા લાવવાના હેતુથી લેવામાં આવ્યું છે. આ રિપોર્ટ કાર્ડ દ્વારા પ્રમુખોને પોતાની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવાની તક મળશે અને તેઓ ભવિષ્યમાં વધુ સારો દેખાવ કરી શકશે.

રાહુલ ગાંધી શું શું કરશે
વિધાનસભા બેઠકદીઠ તેનો પ્રોગ્રામ તૈયાર થઈ જશે. ગુજરાતના તમામ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં એકથી બે દિવસ સુધી રાહુલ ગાંધી ચકાણ કરશે જેમાં હોટલોને બદલે જિલ્લા, તાલુકાના પ્રમુખના ઘરે જમશે અને ત્યાં જ રોકાશે. એકથી બે દિવસના કાર્યક્રમમાં તાલુકા-જિલ્લા પંચાયતના હારેલા-જીતેલા સભ્યો, પૂર્વ ધારાસભ્યો સહિતનાઓને મળી જે- તે બેઠકનો તાગ મેળવશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
Rahul Gandhi Gujarat VisitGujarat politicsrahul gandhinarendra modigujarat programmeDelhi electionBihar election

Trending news