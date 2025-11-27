Prev
'રાજકારણ બુદ્ધિથી જ આગળ વધે, PM મોદીએ જે કહ્યું તે કરી બતાવ્યું'! ભરતસિંહે આડકતરી કબૂલી આ વાત!

Statement of Congress leader Bharatsinh Solanki: કોંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીનું નિવેદન. રાજકારણમાં માત્ર બુદ્ધિથી આગળ વધી શકાય. '15 વર્ષ કોંગ્રેસને ઊંચી નહીં આવવા દઉં તેવું PM બોલ્યા હતા'. PM મોદી જે બોલ્યા હતા તે કરી પણ બતાવ્યું. SIRની કામગીરી મુદ્દે પણ ભરતસિંહ સોલંકીએ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:46 AM IST

Statement of Congress leader Bharatsinh Solanki: કોંગ્રેસના પીઢ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીના જન્મદિવસ નિમિત્તે સોલા વિસ્તારના બેબીલોન ખાતે આવેલા નિસર્ગ ફાર્મમાં 'પરિવાર સંગમ સંમેલન' કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં તેમણે અનેક મુદ્દે સ્પષ્ટ નિવેદનો આપ્યા હતા, જેમાં ભાજપના નેતૃત્વની બુદ્ધિમત્તાનો આડકતરી રીતે સ્વીકાર, 'આપ' પાર્ટી કોંગ્રેસ માટે બાધા હોવાનો દાવો, અને મતદાર યાદી (SIR)ની કામગીરી પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

રાજકારણમાં માત્ર બુદ્ધિથી આગળ વધી શકાય: PM મોદી પર નિવેદન
ભરતસિંહ સોલંકીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "રાજકારણ બુદ્ધિ અને માત્ર બુદ્ધિથી જ આગળ વધી અને બુદ્ધિનો વિષય છે." તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ટાંકીને કહ્યું, "નરેન્દ્ર મોદીએ માધવસિંહ સોલંકીના રાજમાં કહ્યું હતું કે, 'હું કોંગ્રેસને 15 વર્ષ સુધી ગુજરાતમાં ઊંચી નહીં આવવા દઉં અને તેમણે જે કહ્યું તે પાળીને કરી બતાવ્યું." આ નિવેદન દ્વારા ભરતસિંહ સોલંકીએ આડકતરી રીતે કબૂલ્યું હતું કે ભાજપની વિચારધારા, બુદ્ધિમત્તા અને નેતૃત્વના કારણે જ ભાજપ આજે સત્તા પર છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, સ્વૈચ્છિક કામ કરનાર લોકોની જરૂર છે, જેનાથી પાર્ટી ઊંચી આવી શકે.

'આપ' પાર્ટી કોંગ્રેસ માટે બાધા, જો સમાવેશ થાય તો કોંગ્રેસ જીતે
ભરતસિંહ સોલંકીએ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ માટે એક મોટી બાધા ગણાવી હતી. તેમણે પોતાના ભાષણમાં કહ્યું હતું કે, "આપ પાર્ટીની વિચારધારા શું, એનું નેતૃત્વ શું, એ કેટલી ચાલવાની?", "જો 'આપ'ને સમાવીને લુપ્ત કરીએ તો કોંગ્રેસ ભાજપને હરાવી શકે છે." તેમણે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને અપીલ કરી હતી કે "આપના નેતાઓ-આગેવાનોને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા સગવડતા અને જતું કરીને પદ આપીને પણ કોંગ્રેસમાં જોડો." તેમનો દાવો છે કે પ્રજા ભાજપથી કંટાળી છે અને 'આપ'ના મૂળભૂત માણસો જુના કોંગ્રેસી જ છે. ભાજપ વિરોધી શક્તિઓનું જોડાણ થાય તો કોંગ્રેસ ભાજપને સીધેસીધી હરાવી દેશે.

મતદાર યાદીની કામગીરી (SIR) પર ચિંતા
મતદાર યાદી સુધારણા (SIR)ની કામગીરી મુદ્દે ભરતસિંહ સોલંકીએ વ્યક્ત કરી ગંભીર ચિંતાઓ.... 
ભરતસિંહ સોલંકીએ SIR વિશે જણાવ્યું હતું કે, SIRની કામગીરીના હવે માત્ર 8 દિવસ જ બાકી રહ્યા છે, અને અત્યાર સુધીમાં માત્ર 60થી 70 ટકા જ કામ થયું છે. લઘુમતી સિવાયના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં નોંધણીઓ બરોબર પૂરી થઈ નથી. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે, "જે આદિવાસી વિસ્તારમાં લોકો બહાર કામ કરવા જાય છે, ત્યાંના લોકોને આ કામગીરીનો ખ્યાલ જ નથી. લોકો જાગૃત નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, રજીસ્ટર્ડ થયેલા મતદારોને પણ ફરીથી આ ફોર્મ ભરવું પડે છે. બિહારની ચૂંટણીનું ઉદાહરણ આપી તેમણે કહ્યું કે, "બિહારમાં હારવાનું કારણ 62 લાખ મતદારો રદ થયા તે છે. ગુજરાતમાં પણ મતદાર યાદીની લડાઈ આપણે સમજવાની છે."

કોંગ્રેસની વિચારધારાની લડાઈ
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભરતસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું કે રાજકારણમાં હાર-જીત માટે વિચારધારા મહત્વની છે અને "વિચારધારાની લડાઈમાં ભાજપ આપણને આખી જિંદગી હરાવી નહીં શકે." તેમણે કહ્યું કે, "આપણી વિચારધારા ગાંધીજી, નેહરુ, સરદાર અને આંબેડકર સાહેબની છે. આ કાર્યક્રમમાં બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા, પરેશ ધાનાણી, જગદીશ ઠાકોર સહિતના પીઢ કોંગ્રેસ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જન્મદિવસ નિમિત્તે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ અને કોંગ્રેસના દિગ્ગજોના સન્માનનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો.

