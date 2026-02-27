Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

આખરે ધારાસભ્યો વચ્ચે કેમ લેવાયું અંબાલાલ પટેલનું નામ? ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં છવાયા આગાહીકાર

Amabalal Patel In Gujarat Vidhansabha : ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રનો આજે દસમો દિવસ છે. ધારાસભ્યો વચ્ચે વિવિધ પ્રશ્નોત્તરી અને ચર્ચા વચ્ચે આજે અચાનક ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલનું નામ ચર્ચાયુ હતું. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ તેમના માટે એક માંગણી પણ મૂકી હતી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 27, 2026, 04:05 PM IST
  • ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રમાં હવામાનના આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલનું નામ લેવાયું હતું
  • કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ અંબાલાલ પટેલને આગાહી બદલ સરકારી પદ આપવાની માંગ કરી
  • તો વિધાનસભા અધ્યક્ષે પણ અંબાલાલ પટેલના વખાણ કર્યાં

Gujarat Vidhansabha Budget Session : દેશ-દુનિયાના હવામાનની આગાહીની વાત આવે ત્યારે ગુજરાતના દરેકના મોઢે એક જ નામ આવે, એ છે અંબાલાલ પટેલ. તેઓ ગુજરાતના હવામાનના આગાહીકાર કહેવાય છે. તો લોકો તેમને ગુજરાતના બાબા વેંગા પણ કહે છે. ત્યારે હાલ ચાલી રહેલા ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રમાં અંબાલાલ પટેલના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. કોણે અને કેમ અને ક્યારે અંબાલાલ પટેલનું નામ ગૃહમાં લેવાયું તે જાણીએ. 

અંબાલાલ પટેલના નામનો આજે ગુજરાત વિધાનસભાના ગૃહમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી સચોટ હોવાનું ગૃહના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ કહ્યું હતું. 

તેઓએ ગૃહમાં કહ્યું હતું કે, ભૂકંપ સંદર્ભે સીસમોલોજી સેન્ટર આગાહી કરે તે ખુબ સારું છે. ત્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ ગૃહમાં સ્પષ્ટ કહ્યું કે, અંબાલાલ પટેલ પટેલ પહેલાથી જ આગાહી કરે છે તો શું સરકાર તેમને યોગ્ય પદ આપવા માંગો છો કે નહીં. આમ, કિરીટ પટેલે અંબાલાલ પટેલને સરકારી પદ આપવા અંગે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કર્યો હતો. 

ત્યારે અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ પણ સ્વીકાર કર્યો કે અંબાલાલ પટેલની વરસાદ પરની આગાહી ખુબ સારી હોય છે. 

કોણ છે અંબાલાલ પટેલ
ગુજરાત વિધાનસભામાં અંબાલાલ પટેલનું નામ ચર્ચાયું છે, ત્યારે આજે તેમની કુંડળી જાણીએ. તેમનું પૂરુ નામ અંબાલાલ દામોદરદાસ પટેલ છે. તેમનો જન્મ 1 સપ્ટેમ્બર, 1947 ના રોજ થયો હતો. તેઓ એક ખેડૂત પરિવારમા જન્મ્યા હતા. તેઓએ આણંદની બી.એસ. કૉલેજ ઑફ એગ્રીકલ્ચર (B.Sc agriculture) માંથી એગ્રિકલ્ચરમાં બીએસસીની ડિગ્રી લીધી છે. આ બાદ તેઓ ગુજરાત સરકારમાં જોડાયા હતા. તેઓ અમદાવાદના બીજ એગ્રિકલ્ચર સુપરવાઈઝર તરીકે નોકરીએ લાગ્યા હતા. આ બાદ તેઓ તેઓ બઢતી મેળવતા રહ્યાં. વર્ષ 2005 માં તેઓ નિવૃત્ત થયા હતા. તેઓએ મદદીશ ખેતી નિયામક તરીકે પણ ફરજ બજાવી હતી. 

ક્યારે અને કેવી રીતે ગુજરાતના બાબા વેંગા બન્યા અંબાલાલ પટેલ, રસપ્રદ છે કહાની

અંબાલાલ પટેલ કેવી રીતે બન્યા હવામાન નિષ્ણાત
એગ્રિકલ્ચર વિભાગમાં કામ કરતા અંબાલાલ પટેલ આજે ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત છે. એગ્રિકલ્ચર ક્ષેત્રમાં કામ કરતા સમયે તેઓએ વિચાર્યું કે, જો ખેડૂતોને હવામાનની સચોટ આગાહી મળી રહે, વરસાદ ક્યારે આવશે અને ક્યારે માવઠું આવશે તેની યોગ્ય માહિતી મળી રહે તો તેઓ પોતાના પાકની યોગ્ય જાળવણી કરી શકે. આ માટે તેઓએ નિવૃત્તિ બાદ જ્યોતિષનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો. તેઓએ જ્યોતિષનું જ્ઞાન મેઘ મહાદય ગ્રંથ, વારાહી સંહિતા જેવા ગ્રંથોમાંથી લીધુ. જ્યોતિષનો નવો દ્રષ્ટિકોમ કેળવ્યો. આ બાદ તેઓએ કૃષિલક્ષી આગાહી કરવાનું શરૂ કર્યું. 

