Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

'પોલીસ લાજવાના બદલે ગાજવાનું બંધ કરે, આગામી સમયમાં ખોટા લોકોના પટ્ટા ઉતરશે! સત્તા આજે છે કાલે નથી...'

Congress Leader Pratap Dudhat: કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દૂધાતે સરકાર સામે પ્રહારો કર્યા. પ્રતાપ દૂધાત જિજ્ઞેશ મેવાણીના બચાવમાં આવ્યા. પોલીસ પરિવારને સરકાર રસ્તા પર ઉતારી શું સંદેશ આપે છે. મેવાણીના પટ્ટાવાળા નિવેદન બાદ કોંગ્રેસ આક્રમક મોડમાં. કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દૂધાતે પોલીસને ચેલેન્જ આપી. 'ડ્રગ્સ માફિયાઓને પકડશે તો હું પોલીસનું સન્માન કરીશ'. દારૂ અને નશાના વિભાગ કોના પાસે છે? સાવરકુંડલામાં દીકરીને ન્યાય અપાવ્યો?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

'પોલીસ લાજવાના બદલે ગાજવાનું બંધ કરે, આગામી સમયમાં ખોટા લોકોના પટ્ટા ઉતરશે! સત્તા આજે છે કાલે નથી...'

Congress Leader Pratap Dudhat: કોંગ્રેસના નેતા પ્રતાપ દૂધાતે ગુજરાત સરકાર અને રાજ્યની પોલીસ સામે આકરા પ્રહારો કર્યા છે. ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણીના નિવેદનના બચાવમાં આવીને દૂધાતે પોલીસને સીધી ચેલેન્જ આપી છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, "પોલીસ લાજવાના બદલે ગાજવાનું બંધ કરે" અને "કેટલાક પોલીસવાળા સત્તાધારી પક્ષના એજન્ટ બની ગયા છે."

Add Zee News as a Preferred Source

સત્તાધારી પક્ષના એજન્ટ બની ગયેલા પોલીસકર્મીઓ પર પ્રહાર
કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દૂધાતે પોલીસની કાર્યશૈલી પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે, કેટલાક પોલીસ અધિકારીઓ પોતાની જવાબદારી નિભાવવાને બદલે સત્તાધારી પક્ષના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે, "સત્તા આજે છે, કાલે નથી" અને "આવતા સમયમાં ખોટા લોકોના પટ્ટા ઉતરશે."

તો હું પોલીસનું સન્માન કરીશ: પ્રતાપ દૂધાત
તેમણે પોલીસને પડકાર ફેંકતા જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત પોલીસને હું ચેલેન્જ કરું છું, ડ્રગ માફિયાઓને પકડો તો હું પોલીસનું સન્માન કરીશ. તેમણે સવાલ કર્યો કે, દારૂ અને નશાના વિભાગ કોના હેઠળ આવે છે અને ડ્રગ્સ છોડાવવા માટે કેટલા આઈસોલેશન સેન્ટર બનાવ્યા છે? આ અંગે સરકારે શ્વેત પત્ર બહાર પાડવો જોઈએ.

પીઆઈ-પીએસઆઈના પરિવારને રસ્તા પર ઉતારી શું સંદેશ?
તાજેતરમાં પીઆઈ અને પીએસઆઈના પરિવારજનોને રસ્તા પર ઉતારવાના બનાવને લઈને પ્રતાપ દૂધાતે સરકારને ઘેરી છે. તેમણે સવાલ કર્યો છે કે, "પોલીસ પરિવારને સરકાર રસ્તા પર ઉતારી શું સંદેશ આપે છે? આ ઉપરાંત, તેમણે સાવરકુંડલાની દીકરીના ન્યાયનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો અને પૂછ્યું કે "સાવરકુંડલામાં દીકરીને ન્યાય અપાવ્યો છે ખરો?"

ડૂબતું ગુજરાત અને જનતા રેડની ચેતવણી
પ્રતાપ દૂધાતે રાજ્યની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ઝૂમતું ગુજરાત નહીં, ગુજરાત આખું ડૂબી ગયું છે. તેમણે ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારીઓ પર પણ પ્રહાર કર્યા અને કહ્યું કે, "અમુક IPS અધિકારીઓની કેટલી મિલકત છે અને આ મિલકત ક્યાંથી આવી, તે જાહેર થવું જોઈએ." તેમણે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, જો પોલીસ પોતાની શાનમાં નહીં સમજે, તો કોંગ્રેસ જનતા રેડ પણ કરશે અને છેલ્લા સુધી લડત લડવામાં આવશે. તેમણે અંતમાં ઉમેર્યું કે, કોંગ્રેસ કોઈના બાપથી ડરતી નથી અને કાયદાનું જ્ઞાન ધરાવે છે. તેમણે પત્ર દ્વારા સરકારનું ધ્યાન દોરતા નીડર નેતા કુમારભાઈના વખાણ પણ કર્યા હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratAmreligujarat congressCongress leaderPratap Dudhat attacksgujarat governmentdefense of Jignesh Mevani

Trending news