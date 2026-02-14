Prev
જે હાલ રાજુ કરપડાના થયા, તેવા જ ઈસુદાન ગઢવીના થશે! કોંગ્રેસ નેતાના આક્ષેપથી રાજકારણ ગરમાયું

રાજુ કરપડાના બહાને કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દૂધાતે આમ આદમી પાર્ટી પર કટાક્ષ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, જે હાલ રાજુ કરપડાના થયા, તેવા જ હાલ ઈસુદાન ગઢવીના થશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોતા લાગે છે કે ઈશુદાન ગઢવીનો પણ રાજકીય ભોગ લેવાઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:03 PM IST
  • સાવરકુંડલાના પૂર્વ ધારાસભ્ય પ્રતાપ દુધાતનું મોટું નિવેદન
  • ટૂંક સમયમાં ઈશુદાન ગઢવીનો પણ રાજકીય ભોગ લેવાઈ શકે છે : પ્રતાપ દુધાત
  • રાજુ કરપડા માટે રાજકીય પાર્ટીઓ વચ્ચે ખેંચતાણ!

સાવરકુંડલાના પૂર્વ ધારાસભ્ય પ્રતાપ દુધાતે સુરત તેમના નિવાસ સ્થાનેથી આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. રાજુ કરપડાના રાજીનામા બાદ હવે આગામી સમયમાં ઈશુદાન ગઢવીની પણ આવી જ હાલત થવાની પ્રતાપ દુધાતે ભવિષ્યવાણી કરી છે.

ઈશુદાન ગઢવી અંગે મોટું નિવેદન

પ્રતાપ દુધાતે દાવો કર્યો છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોતા ટૂંક સમયમાં ઈશુદાન ગઢવીનો પણ રાજકીય ભોગ લેવાઈ શકે છે. પ્રતાપ દુધાતે ગોપાલ ઈટાલિયા પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, તેઓ આમ આદમી પાર્ટીને મુક્ત કરી એટલે કે 'ઝાડુ' મારીને ભાજપમાં જોડાશે. 'આપ'ના ટોચના નેતાઓ પક્ષ છોડીને જશે તેવા દાવાને પગલે ગુજરાતના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો અને ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.

પ્રતાપ દુધાતના આ નિવેદનને આગામી સમયમાં રાજ્યમાં થનારી મોટી રાજકીય ઉથલપાથલના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાના રાજીનામા બાદ કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્યનું આ નિવેદન 'આપ' માટે મુશ્કેલીભર્યું સાબિત થઈ શકે છે. આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ખેડૂત આગેવાન રાજુ કરપડાએ રાજીનામું આપતા જિલ્લાના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે.

 

રાજુ કરપડા માટે રાજકીય પાર્ટીઓ વચ્ચે ખેંચતાણ!

રાજુ કરપડાને પોતાની પાર્ટીમાં ખેંચવા માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષો દ્વારા સામેથી આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. રાજકીય હલચલ વચ્ચે કોંગ્રેસના જાણીતા ખેડૂત આગેવાન પાલ આંબલીયા અચાનક રાજુ કરપડાની ઓફિસે મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. પાલ આંબલીયાએ આ મુલાકાતને રાજકીય નહીં પરંતુ પારિવારિક સંબંધોના ભાગરૂપે હોવાનું જણાવી ચર્ચાઓ પર પૂર્ણવિરામ મૂકવા પ્રયાસ કર્યો.

શું કોંગ્રેસમાં જોડાશે રાજુ કરપડા ?

રાજુ કરપડા અગાઉ લાંબો સમય કોંગ્રેસમાં ખેડૂત આગેવાન તરીકે સક્રિય રહી ચૂક્યા હોવાથી કોંગ્રેસમાં પરત ફરે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. કોંગ્રેસ છોડ્યા બાદ તેઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા, પરંતુ હવે રાજીનામું આપતા તેમની આગામી વ્યૂહરચના પર સૌની નજર છે. પાલ આંબલીયાની મુલાકાત બાદ રાજુ કરપડા કયા પક્ષનો ખેસ ધારણ કરશે તે અંગે સુરેન્દ્રનગરમાં તર્ક-વિતર્ક તેજ બન્યા છે.
 

Pratap DudhatGopal ItaliaPal AmbaliaAAPbjpCongressRaju Karpada

