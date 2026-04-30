દમ વગર પદ નહીં! ભાજપની 10 ટકા ફોર્મ્યુલાએ કોંગ્રેસ-આપની ઊંઘ ઉડાડી, જાણો ક્યાં-ક્યાં વિપક્ષી નેતાના બંગલા-ગાડી છીનવાશે
Gujarat Municipal Corporations Opposition Leader : ગુજરાતની અનેક મહાનગરપાલિકાઓ, નગરપાલિકાઓ, જિલ્લા પંચાયત તથા તાલુકા પંચાયત વિપક્ષ વગરની રહેશે. કારણ કે, ભાજપ નિયમોને અનુસરીને વિપક્ષ પદ આપવાના મૂડમાં નથી. જાણી લો શું છે વિપક્ષના નિયમો.
- કોંગ્રેસે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ખરાબ પર્ફોમન્સ કરીને વિપક્ષ પદ પણ ગુમાવ્યું
- 10 ટકા બેઠકો પણ વિપક્ષે ન મેળવી હોય ત્યાં વિપક્ષનું પદ નહીં આપવામાં આવે - ડો. અનિલ પટેલ
Gujarat Local Body Elections : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપની વન-વે જીત થઈ છે, અને કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ થઈ ગયા છે. સ્થિતિ એવી છે કે, ગુજરાતની તમામ મહાનગરપાલિકાઓમાં કોંગ્રેસનું 'વિપક્ષી નેતા'નું પદ જોખમમાં છે. નિયમ મુજબ કુલ બેઠકોના 10 ટકા બેઠકો ન મળે તો વિપક્ષ પદ ન મળે. પરંતું કોંગ્રસ વપિક્ષના પદ પરથી પણ ભૂંસાઈ ગઈ છે. આવામાં ભાજપે પણ વિપક્ષ માટે મોટી જાહેરાત કરી દીધી છે.
કોંગ્રેસે ખરાબ પર્ફોમન્સ કરીને વિપક્ષ પદ પણ ગુમાવ્યું
મહાનગરપાલિકાઓમાં ભાજપને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી છે. તો સામે કોંગ્રેસની ભુંડી હાર થઈ છે. આ હાર કોંગ્રેસને એટલી ભારે પડવાની છે, કે તે પોતાનું વિપક્ષ પદ પણ ગુમાવી રહી છે. વિપક્ષ પદ માટે લોકસભાના માવળંકર રૂલમાં કહેવાયું છે કે, કોઈપણ પક્ષે કુલ બેઠકોના ઓછામાં ઓછા 10 ટકા બેઠક જીતવી ફરજિયાત હોય છે, નહિ તો તેને વિપક્ષનું પદ પણ નહિ મળે.
10 ટકા બેઠકો પણ વિપક્ષે ન મેળવી હોય ત્યાં વિપક્ષનું પદ નહીં આપવામાં આવે - ડો. અનિલ પટેલ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોમાં વિપક્ષ ગાયબ જોવા મળ્યું છે. ત્યારે ગુજરાતની અનેક મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકા વિપક્ષ વગરની રહેશે. આ વિશે ભાજપના મુખ્ય પ્રવક્તા ડો. અનિલ પટેલે જણાવ્યું કે, ભાજપ દ્વારા સત્તાવાર રીતે વિપક્ષ માટે 10 ટકા બેઠકો પણ વિપક્ષે ન મેળવી હોય ત્યાં વિપક્ષનું પદ નહીં આપવામાં આવે. ગુજરાત વિધાનસભામાં પણ કોંગ્રેસને 10 ટકા બેઠકો ન મળતાં સત્તાવાર વિપક્ષનું પદ આપવામાં આવ્યું નથી. ભાજપ આ જ રણનીતિ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં પણ અપનાવશે.
શું છે માવળંકર રુલ
વર્ષ 1951 માં લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ જીવી માવળંકરે આ નિયમ લાગુ કરાવ્યો હતો. લોકશાહીમાં વિપક્ષ પણ મહત્વનું પાસુ છે. આ કારણે જ શાસનમાં વિરોધ પક્ષના નેતાનું પદ હોય છે. ભારતીય રાજકારણની આ એક પરંપરા છે. ઈ.સ. 1951માં લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ જી.વી.માવળંકરે એવો નિયમ જાહેર કર્યો હતો કે વિરોધપક્ષના નેતા (લીડર ઓફ ઓપોઝીશન) ની માન્યતા મેળવવા વિરોધપક્ષે કમસેકમ લોકસભાની કૂલ બેઠકોના 10 ટકા બેઠક મેળવવી જોઈએ. એટલે કે 543 બેઠકમાં 55 બેઠક મળે તો જ આ પદ મળી શકે. આ નિયમ રાજકારણમાં દરેક જગ્યાએ લાગુ પડે છે.
આ જ નિયમને પગલે કોંગ્રેસનું વિપક્ષ પદ જોખમમાં છે. કારણ કે, 15 માંથી 10 મહાનગરપાલિકામાં તો કોંગ્રેસના વિપક્ષના નિયમ મુજબની પણ બેઠકો મળી નથી. તેથી ગુજરાતની અનેક મહાનગરપાલિકામાં ભાજપનું એકહથ્થુ શાસન હશે.
ક્યાં ક્યાં નહિ હોય વિપક્ષ
રાજકોટ, જામનગર, મોરબી, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, નવસારી, મહેસાણા, નડિયાદ, સુરત અને વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ પાસે 10 ટકા બેઠક પણ નથી. તેથી ભાજપ અહી નિયમ મુજબ કોંગ્રેસે વિપક્ષનું પદ નહિ આપે.
એટલે વિપક્ષ નહિ હોય તો, વિપક્ષના નેતા પણ નહિ હોય. વિપક્ષી નેતાના માનપાન પણ નહિ હોય. વિપક્ષ નેતાને નિયમો અનુસાર, જે સુવિધાઓ મળતી હોય છે તે પણ કોંગ્રેસ ગુમાવશે.
