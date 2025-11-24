હર્ષ સંઘવી Vs જિગ્નેશ મેવાણી : કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રીને ફેંક્યો પડકાર
Jignesh Mevani Challenge Harsh Sanghvi : કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને સોશિયલ મીડિયા પર ચેલેન્જ આપી
Jignesh Mevani Vs Harsh Sanghvi : પોલીસને ચીમકી આપવાના મુદ્દે ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી સામે ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો છે. અનેક જિલ્લાઓમાં પોલીસ પરિવારોએ મેવાણીની વિરુદ્ધાં રેલી કાઢીને મેવાણી સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. આ વચ્ચે વડગામના ધારાસભ્યએ નાયબ મુખ્યમંત્રી સાેમ આડકતરો પ્રહાર કર્યો છે. તેમજ ગુજરાતના ધાર્મિક સ્થાનોની આસપાસ ડ્રગ્સ-દારૂને વેચાણ બંધ કરી બતાવાની ચેલેન્જ આપી.
જિગ્નેશ મેવાણીનો હર્ષ સંઘવીને પડકાર
કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ ટ્વિટરના માધ્યમથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સામે પ્રહાર કર્યો. તેમણે પડકાર ફેંકતા કહ્યું કે, રાજ્યના ‘સંસ્કારી મંત્રી’ને મારી ચેલેન્જ છે - હિન્દુત્વના નામે વોટ લો છો તો હિંદુ ધર્મની આસ્થાના પ્રતિક એવા સોમનાથ, દ્વારકા, સાળંગપુર હનુમાન, ખોડલધામ, ઉમિયાધામ અને અંબાજી - આ મંદિરોની ત્રણ કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં થતું દારૂ- ડ્રગ્સનું ખરીદ - વેચાણ બંધ કરીને બતાઓ! ડ્રગ્સના લીધે જે હિંદુ બહેન - દીકરી-માતાઓએ પોતાના ઘરના માણસોને ગુમાવ્યા છે એમને મંત્રીશ્રી પૂછજો કે ડ્રગ્સના કારોબારને લઈને તેઓ શું મહેસૂસ કરે છે!
— Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) November 24, 2025
મેવાણી સામે પોલીસ પરિવારોનો આક્રોશ
ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણી સામે ગુજરાતનો પોલીસ પરિવાર આક્રોશિત બન્યો છે. પોલીસ પટ્ટા ઉતારવાની કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણીની ધમકી બાદ વિવાદ વકર્યો છે. ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણીના રાજીનામાની માંગ ઉઠી છે. જિજ્ઞેશ મેવાણી પર લોકોને ઉશ્કેરવાના પ્રયાસનો આરોપ લગાવાયો છે. ત્યારે આક્રોશિત સિંઘમ પરિવાર ન્યાય માટે મેદાને આવ્યો. સમગ્ર રાજ્યમાં પોલીસ પરિવારે વિરોધ નોંધાવ્યો. જિજ્ઞેશ મેવાણીના વિરોધમાં કચ્છ, પાલનપુર, વાવ-થરાદ અને પાટણમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો છે. પોલીસ પરિવાર અને સમર્થકો રસ્તા પર ઉતર્યા છે. તેમજ જિગ્નેશ મેવાણીના રાજીનામાની માંગ કરવામાં આવી છે.
700 થી વધુ પોલીસ પરિવારનો વિરોધ
વડગામ ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીના પોલીસ વિરોધના નિવેદનને લઈને પોલીસ પરિવારના ઠેર ઠેર ધરણા કાર્યક્રમ યોજાયો છે. પોલીસ પરિવારે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીના બેફામ વાણી વિલાસને લઈને પોલીસ પરિવારોમાં આક્રોશ છવાયો છે. કચ્છ જિલ્લામાં 700 થી વધુ પોલીસ પરિવારના લોકો જીગ્નેશ મેવાણીના વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા છે. પાલનપુર ધારણા બાદ કલેક્ટર અને એસપીને આવેદનપત્ર આપી અને જિગ્નેશ મેવાણી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરાઈ. થરાદ, પાલનપુર વડગામ અને દાંતામાં જન આક્રોશ યાત્રા દરમિયાન જીગ્નેશ મેવાણીએ પોલીસ વિરુદ્ધ બેફામ વાણી વિલાસ કર્યો હોવાનો આક્ષેપ લગાવાયો. પાલનપુરમાં પોલીસ પરિવારની મહિલાઓએ છાજિયા લઈને વિરોધ નોંધાવ્યો. વડગામ ધારાસભ્યના નામ સાથે ‘હાય હાય’ ના નારા લગાવી મહિલાઓ છાજિયા લીધા.
'હલ્લા ગુલ્લા' કરનારા ભણેલા લોકો પર સંઘવીનો કટાક્ષ
મેવાણીએ થરાદ પોલીસ સાથે જે પ્રકારે વર્તન કર્યું હતું તેની નોંધ લઈને હર્ષ સંઘવીએ સરકારી કર્મચારીઓને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવાના એક કાર્યક્રમમાં આ મુદ્દે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં કેટલાક લોકો સરકારી કચેરીઓમાં જઈને હલ્લા ગુલ્લા કરે છે અને પટ્ટા ઉતરાવી લેવાની વાતો કરે છે. નવાઈની વાત એ છે કે, આવા લોકોમાં ખૂબ ભણેલા અને ઘણી ડિગ્રીઓ જેની પાસે હોય તેવા લોકો પણ છે." સંઘવીએ આ નિવેદન દ્વારા જિજ્ઞેશ મેવાણી પર સીધો કટાક્ષ કર્યો હતો.
