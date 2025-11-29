મેવાણીનો હુંકાર; 33 જિલ્લામાં કાયદો-બંધારણના ધજ્જિયા ઉડ્યા, પોલીસના પટ્ટા ઉતારવાની વાત પર અડગ છું
Jignesh Mevani Challenge To Gujarat DGP : પોલીસના પટ્ટાવાળા નિવેદન મુદ્દે જિગ્નેશ મેવાણીના સમર્થનમાં આવી આમ આદમી પાર્ટી.... પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાને ગઢવીએ ભાજપ પર કર્યા પ્રહાર...ક્હ્યું કે, IPS અધિકારીઓના પરિજનોને મેદાને ઉતારી બતાવે ભાજપ
Trending Photos
Gujarat Politics : કોંગ્રેસની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વડગામના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ કહ્યું કે, પટ્ટા ઉતરવાની વાત પર આજે પણ અડગ છું. દારૂ-જુગારની ફરિયાદ માટે કોંગ્રેસ ટૂંક સમયમાં હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કરશે. સાથે જ તેમણે લોકોને કહ્યું કે, સો. મીડિયામાં વીડિયો પોસ્ટ કરો.
કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ દારૂ-ડ્રગ્સની બદીને નાબૂદ કરવા માટે સરકાર સામે શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. જેમાં તેમના પોલીસના પટ્ટા ઉતારવાની વાતને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. તેમણે આજે કહ્યું કે, તમામ સમાજ અને વર્ગના લોકોનું દારૂ અને ડ્રગ્સ નાબૂદ કરો અભિયાનને સમર્થન મળી રહ્યું છે. થરાદ અને ગુજરાતની જનતાને અભિનંદન આપું છું. 33 જિલ્લામાં કાયદો અને બંધારણના ધજ્જિયા ઊડતા હોય તેમ કૂટણખાના, દારૂના અડ્ડા અને હવે ડ્રગ્સના અડ્ડાઓ ચાલી રહ્યા છે. હવે તો ગુજરાતમાં ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન કરતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે જે સૂચવે છે કે તંત્રની મિલીભગતથી બધુ ચાલે છે.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, સત્રમાં પણ સાચા આંકડા જાહેર થતા નથી ત્યારે અમારી માંગ છે કે સરકાર સત્ર બોલાવી વ્હાઇટ પેપર જાહેર કરે. મારી માહિતી મુજબ 64 હજાર કરોડનું ડ્રગ્સ દરિયાકાંઠાથી પકડાયું છે ત્યારે ક્યાં ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની મિલીભગતથી ડ્રગ્સ ઘુસાડી રહ્યા છે એનું નામ જાહેર કરો. સ્કૂલ સહિતના સ્થળો પર ડ્રગ્સ વેચાઈ રહ્યું છે, છતાં સરકાર ચિંતન શિબિરમાં વ્યસ્ત છે. CM, DyCMના વિસ્તારમાં પણ દારૂ અને ડ્રગ્સ વેચાઈ રહ્યું છે.
ધારાસભ્યએ કહ્યું કે, SMCને પણ કહેવા માંગુ છું કે માત્ર કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ સામે જ શા માટે કાર્યવાહી કરો છો, જિલ્લા પોલીસ વડાને કેમ સવાલ નથી કરતા. પોલીસ યુનિયન કે તેમની માંગણીઓની વાત હોઈ ત્યારે અમે પોલીસ પરિવારની સાથે ઉભીએ છીએ. મેં થરાદની સભામાં કહ્યું હતું કે, જે પણ પોલીસ દારૂ અને ડ્રગ્સનાં વેપારમાં સંડોવાયેલા છે તેમના પટ્ટા ઉતરે અને તે નિવેદન પર હું આજે પણ અડગ છું. સરકારના મંત્રીઓ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ સહિતના લોકોએ મારા નામ વિના નિવેદનો આપ્યા પરંતુ એવું ન કહ્યું કે હવે દારૂ - ડ્રગ્સ નહીં વેચવા દઈએ.
જિગ્નેશ મેવાણીનો વધુ એક પડકાર
જિગ્નેશ મેવાણીએ પડકાર ફેંકતા કહ્યું કે, ગુજરાતના DGP ને ચેલેન્જ છે કે દારૂ અને ડ્રગ્સનાં અડ્ડાઓ બંધ કરાવી દો. અમે આગામી સમયમાં દારૂ અને ડ્રગ્સ બાબતે હેલ્પ લાઈન પણ શરૂ કરીશું. દારૂ અને ડ્રગ્સ સામે સરકારની બ્લ્યૂ પ્રિન્ટ શું છે અને રોડ મેપ શું છે તે લોકોની સમક્ષ મૂકવામાં આવે. DGPએ પોલીસ કર્મચારીઓની ચિંતા કરી ત્યારે કહેવા માગીએ છીએ કે ગ્રેડ પે આપો.
જિગ્નેશ મેવાણીને આપનું સનર્થન
જિજ્ઞેશ મેવાણીએ આપેલા પોલીસ પટ્ટાવાળા નિવેદન મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટીએ આ મામલે કોંગ્રેસને સમર્થન આપ્યું છે. ઈસુદાન ગઢવીએ કહ્યું કે, અમે આ મામલે જિજ્ઞેશ મેવાણી સાથે છીએ. ભાજપ નાના પોલીસ કર્મીઓના પરિવારને મેદાનમાં ઉતારે છે. ભાજપ DGP કે અન્ય IPSના પરિવારને મેદાનમાં ઉતારે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે