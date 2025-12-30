કોંગ્રેસમાં નવો કકળાટ! ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ દંડક પદેથી આપશે રાજીનામું
Congress MLA Kirit Patel Resigns : કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ વિધાનસભા કોંગ્રેસના દંડક પદેથી આપશે રાજીનામું. આજે 3 વાગ્યે આપશે રાજીનામું. સંગઠનમાં નિમણૂંકથી નારાજ છે કિરીટ પટેલ
Gujarat Politics પ્રેમલ ત્રિવેદી/પાટણ : ગુજરાત કોંગ્રેસમાં એક સાંધો ત્યાં તેર તૂટે જોવા ઘાટ સર્જાયો છે. પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ વકર્યો છે. ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ કોંગ્રેસમાં દંડક પદેથી રાજીનામું આપશે. કિરીટ પટેલ બપોરે 3 વાગ્યે રાજીનામું આપશે.
અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રમુખની વરણીને લઈ વિવાદ સર્જાયો છે. જયા શાહને પ્રમુખ બનાવ્યા બાદ કાર્યકરોમાં રોષનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ગઈકાલે જિલ્લા કાર્યાલયને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ દર્શાવીને તાળાબંધી કરી હતી. પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો તેમના પ્રશ્નનું જલ્દી અને યોગ્ય નિરાકરણ નહીં આવે તો તેઓ વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના દંડક પદેથી રાજીનામું આપશે.
પાટણ જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિમાં વિરોધના સૂર ઉઠ્યા છે. પાટણ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જાતિ માં પ્રમુખની નિમણુંક મામલે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું અને પાટણ જિલ્લા કોગ્રેસ કાર્યાલયને તાળા બંધી કરી સુત્રોચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
પાટણ જિલ્લા કોગ્રેસમાં વિરોધ ના વંટોળ ઉઠ્યા છે. પાટણ જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રમુખની નિમણૂં મામલે કોઈ પણ જાતની સેન્સ લીધા વગર નિમણૂંક કરવામાં આવતા પાટણ જિલ્લા કોગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે અનુસૂચિત જાતિ મોરચાની બેઠક મળી હતી અને ત્યાર બાદ વિરોધ પ્રદર્શન કરી પાટણ જિલ્લા કોગ્રેસ કાર્યાલયને તાળા બંધી કરવામાં આવી હતી. પાટણ જિલ્લા કોગ્રેસ અનુસૂચિત જાતિના પૂર્વ પ્રમુખ હસમુખ સક્સેના હતા અને નવી બોડીની નિમણુંક આવતા તેમાં હસમુખ સક્સેનાને રિપીટ કરવા અંગે કોગ્રેસ પ્રદેશ સુધી લેખિત જાણ કરવામાં આવી હતી. છતાં પણ પ્રદેશ કોગ્રેસ અનુસૂચિત જાતિના પ્રમુખ હિતેન્દ્ર પીઠડીયા અને વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી દ્વારા પાટણ જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિના પ્રમુખ તરીકે જયાબેન શાહની વરણી કરવામાં આવી હતી. તેની સામે પાટણ જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પૂર્વ પ્રમુખ સહિત આગેવાનોમાં વિરોધના વંટોળ જોવા મળ્યા હતા. આ સાથે જ હસમુખ સક્સેનાને રિપીટ કરવામાં નહિ આવેતો આગામી સમયમાં અનુસૂચિત જાતિ પાટણ મોરચામાંથી એકથી બે હાજર લોકોના રાજીનામાં પડશે તેમ હસમુખ સક્સેનાએ જણાવ્યું હતું.
આ મામલે પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે જણાવ્યું હતું કે જે નિમણુક કરવામાં આવી છે તેમાં ચાલુ ધારાસભ્યો સહિત કોંગ્રેસના જે આગેવાનો છે તેની કોઈ સેન્સ લેવામાં આવી નથી અને આડેધડ જ નિમણૂકં કરવામાં આવી છે. હસમુખ સક્સેનાને રીપીટ કરવા અંગે પાટણ જિલ્લાના ત્રણ ચાલુ ધારાસભ્યોએ પણ લેખિતમાં રજૂઆત કરી હતી. પરંતુ તેને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી નથી અનુસૂચિત જાતિ મોર્ચાનક પ્રમુખ હિતેન્દ્ર પીઠડીયાએ ફૂટેલી તોપ છે. તેને ચાલુ ધારાસભ્યોની કોઈ સેન્સ લીધી નથી. તેઓએ પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરી છે. તેમના ઈશારે આ નિમણુંક કરવામાં આવે તે યોગ્ય નથી અને હિતેન્દ્ર પીઠડીયા પાટણ આવશે તો જૂતાનો વરસાદ થશે એને માર ખાવાનો વારો આવશે એને જૂતાનો હાર પહેરવામાં આવશે.
