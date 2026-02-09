Prev
રણમેદાન બન્યું નાટકનું સ્ટેજ! ગોડસેના નાટક મુદ્દે ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં ઉગ્ર વિરોધ, જાણો શું છે સમગ્ર વિવાદ

Godse Drama Controversy: ગુજરાતના અલગ-અલગ શહેરોમાં એક નાટકને લઈને ઉગ્ર વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજકોટથી શરૂ થયેલો વિવાદ જામનગર સુધી પહોંચ્યો અને હવે અમદાવાદમાં પણ વિરોધના સૂર તેજ બન્યા છે. વિરોધ એવો થયો કે, ક્યાંક તોડફોડ થઈ, ક્યાં ઉગ્ર સુત્રોચ્ચાર તો ક્યાંક પોસ્ટરો ફાડી નાંખવામાં આવ્યા. આખરે કયું છે એ નાટક? કેમ કરાયો તેનો ઉગ્ર વિરોધ? ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:48 PM IST

Godse Drama Controversy: નથુરામ ગોડસે પર આધારિત નાટકને લઈને રાજ્યમાં રાજકીય ગરમાવો વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. મુંબઈના ટીવી સીરિયલ સાથે સંકળાયેલા કલાકારો ગુજરાતમાં નથુરામ નામનું નાટક રજૂ કરવા આવ્યા હતા, પરંતુ વિવિધ શહેરોમાં ભારે વિરોધને કારણે શો યોજાઈ શક્યો નહીં.

રાજકોટ અને જામનગરમાં નાટકનો ઉગ્ર વિરોધ
રાજકોટમાં મામલો સૌથી વધુ ઉગ્ર બન્યો છે. અહીં નાટકના સેટ પર તોડફોડ કરાઈ. સાથે જ કોંગ્રેસી કાર્યકરો અને નાટકના કલાકારો વચ્ચે સામસામે તંગ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર વચ્ચે આખરે શો રદ કરવાની નોબત આવી હતી. બીજી તરફ જામનગરમાં પણ નાટક યોજાય તે પહેલાં જ વિરોધ શરૂ થઈ ગયો. શહેરમાં લગાવાયેલા બોર્ડ અને પોસ્ટરો તોડી પાડવામાં આવ્યા, અને અનેક જગ્યાએ લગાવેલા બોર્ડ ઉતારી લેવાયા.

અમદાવાદમાં NSUIનો વિરોધ
રાજકોટ અને જામનગર બાદ હવે અમદાવાદમાં પણ વિરોધના સ્વર તેજ બન્યો છે. બોડકદેવ વિસ્તારમાં વિવિધ જગ્યાઓ પર ગોડસે અને RSS વિરુદ્ધ સૂત્રો લખાયેલા જોવા મળ્યા, જ્યારે કોર્પોરેશનની ઓફિસની દિવાલો પર પણ કાળી સાહીથી ગોડસે વિરુદ્ધ લખાણ લખાયું. આ સમગ્ર વિરોધ કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને NSUIના વિદ્યાર્થી નેતાઓએ કર્યો. કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે, અહિંસાનો સંદેશ આપનાર ગાંધીજીના ગુજરાતમાં ગોડસે પર આધારિત નાટકને મંજૂરી મળવી શરમજનક બાબત છે.

ગુજરાત માટે આ ખુબ જ શરમજનક
અમિત ચાવડાએ વધુમાં કહ્યું કે, દુનિયાને સત્ય અને અહિંસાનો પથ દેખડનાર મહત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમા આખા વિશ્વમાં મુકાય છે. ત્યારે ભાજપ અને RSSના લોકો ગાંધીનું સન્માન કરવાને બદલે ગોડસેની વાહવાહી કરી રહ્યા છે. ભાજપ સરકાર ગોડસેની વાહવાહી કરાવવા ગોડસેના નાટકની પરમિશન પણ આપે છે. ગુજરાત માટે આ ખુબ જ શરમજનક કહેવાય. ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકાર  રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર અને અમદાવાદમાં આવા કાર્યક્રમ કરાવની પરમિશન આપે છે. વર્તમાન સમયમાં જો સરદાર સાહેબ દેશના ગૃહમંત્રી હોત તો આવા નાટક કરવાવાળાને જેલમાં મોકલ્યા હોત.

એક તરફ અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અંગે ચર્ચા તેજ બની રહી છે, તો બીજી તરફ રાજકીય અને વિચારધારાત્મક મતભેદો રસ્તા પર ઉતરતા જોવા મળી રહ્યા છે. હવે આગામી દિવસોમાં તંત્ર અને આયોજકો શું નિર્ણય લે છે, તે પર સૌની નજર છે. ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં નાટકને લઈને ઉભી થયેલી આ પરિસ્થિતિએ ફરી એકવાર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને રાજકીય ભાવનાઓ વચ્ચેનો સંઘર્ષ ચર્ચાનો વિષય બનાવી દીધો છે.

Nathuram GodseGodse Drama ControversyNSUI Protestઅમદાવાદમાં NSUIનો વિરોધગોડસે નાટક વિવાદ

