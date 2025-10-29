Prev
Next

‘ગુજરાતમાં હવે સહનશીલતાની હદ આવી ગઈ, ‘નેપાળવાળી’ થશે’, અમિત ચાવડાનું વિસ્ફોટક નિવેદન

Botad News: સરકારમાં બેઠા લોકો કોઈનું સાંભળતા નથી. બોટાદની ખેડૂત સભામાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાનું વિસ્ફોટક નિવેદન. કહ્યું કે ગુજરાતમાં સહનશીલતાની હદ આવી જતાં નેપાળવાળી થશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:48 AM IST

Trending Photos

‘ગુજરાતમાં હવે સહનશીલતાની હદ આવી ગઈ, ‘નેપાળવાળી’ થશે’, અમિત ચાવડાનું વિસ્ફોટક નિવેદન

Botad News: બોટાદના કાનીયાડ ચોકડી પાસે કોંગ્રેસ પ્રેરિત કૃષક આંદોલન અંતર્ગત ખેડુત મહાસભા યોજાઈ હતી. પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ સહિત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર રહી ભાજપ સરકાર પર પ્રહારો કર્યા હતા. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખે ગુજરાતમાં 'નેપાળવાળી' કરવાનું નિવેદન આપ્યું હતું. સભામાં મોટી સંખ્યામાં ખેડુતો હાજર રહ્યા હતાં. 

Add Zee News as a Preferred Source

કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂતોના ઉત્થાન માટે, ખેડુતોના પ્રશ્નો માટે, ખેડુતોને થતા અન્યાય માટે કૃષક આંદોલન અભિયાન શરૂ કર્યું છે જેના ભાગરૂપે બોટાદમાં કાનીયાડ ચોકડી પાસે ખેડુત મહાસભા યોજાઈ હતી. આ સભામાં પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનીક, ભૂપેન્દ્ર મરાવી - મંત્રી રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ, પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, વિધાનસભા વિપક્ષ નેતા તુષાર ચૌધરી, રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ, સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, કૃષક આંદોલન ઈન્ચાર્જ ઇંદ્રનિલ રાજ્યગુરુ, ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી સહિત કોંગ્રેસના દિગ્ગજો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, ત્યારે મોટી સંખ્યામાં ખેડુતોએ હાજરી આપી હતી. 

બોટાદ ખાતે યોજાયેલ ખેડુત મહાસભામા કોંગ્રેસના આગેવાનોએ ગુજરાતની ભાજપની સરકારમા મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો હોવાના આક્ષેપો કરી ભાજપ પર પ્રહારો કર્યા હતા. સભામાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ હડદડ મુદ્દે નિવેદન આપ્યું કે તોફાન કરવા વાળા અને રાજકારણ કરવા વાળા ખેતરમાં ભાગી ગયા હતા અને હડદડમાં નિર્દોષ લોકો ઉપર પોલીસ વાળાએ જે અત્યાચાર કર્યો છે અને નિર્દોષ લોકોને જેલમાં મોકલ્યા છે જે નિર્દોષ લોકોને છોડાવા કોંગ્રેસ તમામ મદદ કરશે. 

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતમાં સહનશીલતાની હદ આવી ગઈ છે અને સરકારની નિષ્ઠુરની હદ આવી ગઈ છે. સરકારમાં બેઠેલા લોકો કોઈનું સંભાળતા નથી. પોલીસ અત્યાચાર કરતી હોય અને ચારે તરફ લૂંટ અને ભ્રષ્ટાચાર ચાલતો હોય તો સામાન્ય પ્રજા જાય ક્યાં? સામાન્ય પ્રજાનો જે આક્રોશ છે તે યુવાનના સ્વરૂપમાં મળ્યો છે જેથી નેપાળ વાળી થશે તેમ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમીત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratGujarati Newsbotadgujarat congressCongress presidentCongress President Amit Chavdaexplosive statementBotad farmers meetingગુજરાતગુજરાતી સમાચારબોટાદગુજરાત કોંગ્રેસકોંગ્રેસ પ્રમુખકોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાવિસ્ફોટક નિવેદનબોટાદ ખેડૂતોની સભા

Trending news