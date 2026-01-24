Prev
'જ્યાં હાર દેખાય છે ત્યાં મતદારો જ સિસ્ટમમાંથી ગુમ...', રાહુલ ગાંધીના SIR અને ભાજપ પર ગંભીર પ્રહારો

Congress Letter Rahul Gandhi Attack Bjp Over Sir: ગુજરાતમાં SIR ની કામગીરીને લઈ રાહુલ ગાંધીના ગંભીર આક્ષેપો. સોશિયલ મીડિયા X પર પોસ્ટ કરી કર્યા આક્ષેપો. ગુજરાતમાં SIRના પર જે કઈ થઈ રહ્યું છે એ પ્રશાસનિક પ્રક્રિયા નહીં. આ સુનિયોજિત, સંગઠિત અને રણનીતિક વોટ ચોરી. ખતરનાક બાબત એ છે કે એક જ નામથી હજારો વાંધા અરજીઓ જમા કરાવાઈ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:45 PM IST

Congress Letter Rahul Gandhi Attack Bjp Over Sir: ગુજરાતમાં હાલમાં ચાલી રહેલી મતદાર યાદી સુધારણાની પ્રક્રિયા એટલે કે SIR (Special Intensive Revision) હવે એક મોટા રાજકીય વિવાદનું કેન્દ્ર બની છે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર ગંભીર આક્ષેપો કરતા જણાવ્યું છે કે, ગુજરાતમાં જે થઈ રહ્યું છે તે કોઈ વહીવટી પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ "સુનિયોજિત, સંગઠિત અને રણનીતિક વોટ ચોરી" છે.

ભાજપને હારનો ડર: સિસ્ટમમાંથી મતદારો ગાયબ?
રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો છે કે જ્યાં ભાજપને પોતાની હાર નિશ્ચિત જણાય છે, ત્યાં મતદારોને જ સિસ્ટમમાંથી બહાર કરી દેવાની રણનીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે. તેમના મતે, જે વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસનું પ્રભુત્વ છે અથવા જે બૂથ પર કોંગ્રેસને વધુ મતો મળે છે, ત્યાંથી હેતુપૂર્વક મતદારોના નામ કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યા છે.

नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी का खुलासा होने के बाद भाजपा ने उसका Next Level चुनाव चोरी का मॉडल अपना लिया है.

चुनाव चोरी मतलब आपके वोट अधिकार की चोरी इसका नया खेल गुजरात में सामने आया है। नियमानुसार चुनाव आयोग ने SIR के… pic.twitter.com/Kmq3ePxQPd

— Gujarat Congress (@INCGujarat) January 24, 2026

એક જ નામથી હજારો વાંધા અરજીઓનો ખેલ
આ આખા વિવાદમાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત જે રાહુલ ગાંધીએ હાઈલાઈટ કરી છે તે છે 'વાંધા અરજીઓ'... તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે એક જ વ્યક્તિના નામથી હજારોની સંખ્યામાં વાંધા અરજીઓ જમા કરવામાં આવી રહી છે. આ અરજીઓ દ્વારા ચોક્કસ વર્ગના લોકોના મતાધિકાર છીનવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. ચૂંટણી પંચ આ ગેરરીતિ અટકાવવાને બદલે મૌન સંમતિ આપી રહ્યું છે.

SIR: બંધારણીય અધિકાર છીનવવાનું હથિયાર?
રાહુલ ગાંધીના જણાવ્યા અનુસાર, 'એક વ્યક્તિ, એક વોટ' ના બંધારણીય અધિકારને ખતમ કરવા માટે SIR ને એક હથિયાર તરીકે વાપરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે આ બ્લૂપ્રિન્ટ માત્ર ગુજરાત પૂરતી સીમિત ન હોવાનું જણાવી કહ્યું કે, રાજસ્થાન અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ આ જ રીતે લોકશાહીનું ગળું ટૂંપવામાં આવી રહ્યું છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજોના આધારે રાહુલ ગાંધીએ સીધો પ્રહાર કર્યો છે કે હવે જનતા નહીં, પરંતુ ભાજપ નક્કી કરવા માંગે છે કે સત્તા પર કોણ રહેશે. આ આક્ષેપો બાદ આગામી સમયમાં ગુજરાતના રાજકારણમાં અને ચૂંટણી પંચની કામગીરી પર મોટા સવાલો ઉભા થવાની પૂરી શક્યતા છે.

