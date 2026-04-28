ડભોઈ નગરપાલિકા પર કોંગ્રેસની શાનદાર જીત, ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાને ઝટકો

વડોદરા જિલ્લાની ડભોઈ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપની હાર થઈ છે. મતદાન પહેલા ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા વિવાદિત નિવેદનને કારણે ચર્ચામાં આવ્યા હતા. હવે અહીં કોંગ્રેસે જીત મેળવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:57 PM IST
  • ડભોઈ નગર પાલિકાનું પરિણામ જાહેર
  • કોંગ્રેસે 21 સીટો પર મેળવી જીત
  • ભાજપના ખાતામાં આવી માત્ર 15 સીટ

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો મળી રહ્યાં છે. મોટા ભાગે ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ છે પરંતુ કેટલીક જગ્યાએ કોંગ્રેસ અને આપને પણ સફળતા મળી છે. વડોદરા જિલ્લાની ડભોઈ નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસને બહુમતી મળી છે. પાલિકાની કુલ 36 સીટોમાંથી કોંગ્રેસને 21 બેઠકો મળી છે, જ્યારે ભાજપને 15 બેઠકો મળી છે.

ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાના ગઢમાં ગાબડું
ભાજપના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાના ગઢમાં કોંગ્રેસે ગાબડું પાડ્યું છે. ડભોઈ નગરપાલિકા કોંગ્રેસના કબજામાં આવી ગઈ છે. ડભોઈ નગરપાલિકાના 9 વોર્ડની 36 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં કોંગ્રેસના ખાતામાં 21 સીટો આવી છે, જ્યારે ભાજપને 15 બેઠકો મળી છે. વોર્ડ નંબર 2મા ભાજપના માજી પ્રમુખ બિરે શાહની હાર થઈ છે. જ્યારે વોર્ડ નંબર-2મા કોંગ્રેસના વિરોધ પક્ષના નેતા રહેલા સુભાષ ભોજવાણીની પણ હાર થઈ છે.

મતદાન પહેલા શૈલેષ મહેતાએ આપ્યું હતું વિવાદિત નિવેદન
ડભોઈના થુવાવીમાં ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાએ મતદાન પહેલા વિવાદિત નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે 13 તારીખે ડભોઈમાં જે બબાલ થઈ તેમાં કાર્યકરોને કંઈ થવા દીધું નહોતું. હવે ચૂંટણીના બે દિવસ બાકી છે, જે કરવું હોય તે બધી છૂટ, હું બેઠો છું તમને કંઈ થવા દઈશ નહીં. 
 

