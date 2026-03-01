Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુરતની રાજનીતિમાં નવાજૂનીના ભણકારા! કોંગ્રેસમાંથી સસ્પન્ડેડ નિલેશ કુંભાણી પાટીલને મળ્યા

Nilesh Kumbhani Meet CR Patil : સુરતમાં સી.આર.પાટીલ અને નિલેશ કુંભાણી વચ્ચે થઈ સૂચક મુલાકાત. રાજુલા સરદાર સિડઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ખાતે થયેલી મુલાકાતથી ગરમાયું રાજકારણ. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ છે નિલેશ કુંભાણી. નિલેશ કુંભાણીએ ફોર્મ પરત ખેંચતા સુરત લોકસભા બિન હરીફ થઈ હતી જેથી ભાજપની થઈ હતી જીત 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 01, 2026, 09:22 AM IST

Trending Photos

સુરતની રાજનીતિમાં નવાજૂનીના ભણકારા! કોંગ્રેસમાંથી સસ્પન્ડેડ નિલેશ કુંભાણી પાટીલને મળ્યા

Gujarat Politics ; ગુજરાત રાજકારણમાં ફરી એકવાર હલચલ મચી જાય તેવી ઘટના બની છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને ચૂંટણી પહેલા જ હાર આપનાર ને પાણીમાં બેસી જનાર નિલેશ કુંભાણીએ ભાજપના સીઆર પાટીલ સાથે મુલાકાત કરી છે. જેના બા નિલેશ કુંભાણીને કોંગ્રેસમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયા હતા. કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા સસ્પેન્ડ કરેલ નિલેશ કુંભાણીને ત્યાં સીઆર પાટીલ પહોંચતા ફરી એકવાર રાજનીતિ ગરમાઈ છે. 

સુરતની રાજનીતિને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર
સુરતમાં સીઆર પાટીલ અને નિલેશ કુંભાણી વચ્ચે સૂચક મુલાકાત થતા અનેક તર્કવિતર્ક સર્જાયા છે. નિલેશ કુંભાણી એ જ છે, જેઓએ વર્ષ 2024 માં સુરત લોકસભા બેઠકમા કોંગ્રેસમાંથી ફોર્મ ભર્યા બાદ પરત ખેચ્યું હતું. જેને કારણે કોંગ્રેસ જીત પહેલા જ મેદાનમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગયું હતું. ત્યારે 
પૂર્વ કોંગ્રેસના નેતા નિલેશ કુંભાણીની રાજુલા સરદાર સિડઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપર કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલ પહોંચ્યા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

કોણ છે નિલેશ કુંભાણી  
ગુજરાતમાં માત્ર એક લોકસભા બેઠક સુરત લોકસભા ચૂંટણી સમયે નિલેશ કુંભાણીના કારણે ભાજપની બેઠક બિનહરીફ વરણી થઇ હતી. કોંગ્રેસ દ્વારા નિલેશ કુંભાણીનો જે તે સમયે ભારે વિરોધ કર્યો હતો આજે ભાજપના દિગજો સાથે જોવા મળ્યા છે. લાંબા સમય બાદ નિલેશ કુંભાણીને ત્યાં સીઆર પાટીલ પહોંચતા રાજકારણ ગરમાયું છે.

આ મુલાકાત દરમિયાન મંત્રી કૌશિક વેંકરીયા, ઈફ્કો ચેરમેન દિલીપ સંઘાણી, સાંસદ ભરત સુતરીયા, ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી, ધારાસભ્ય જેવી કાકડિયા, મહેશ કસવાળા સહિત દિગ્જ્જો હાજર રહ્યા હતા. ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યુ કે, નિલેશ કુંભાણી વિધિવત રીતે ભાજપનો ખેસ પહેરે છે કે નહિ. 

આ પણ વાંચો : 

 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsCR Patilnilesh kumbhanisuratસુરતસીઆર પાટીલનિલેશ કુંભાણી

Trending news