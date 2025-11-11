Prev
ગુજરાતથી પકડાયેલા એક જ શહેરના બે આતંકવાદી વચ્ચે શું છે કનેક્શન, સુહેલે ગુજરાત ફરવા જવાનું ઘરે કહ્યું હતું

Gujarat ATS Action : ગુજરાતના મુઝફ્ફરનગરના અમદાવાદમાં ATS દ્વારા ત્રણ શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓને પકડવામાં આવ્યા હતા. બે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓ, આઝાદ સુલેમાન અને સુહેલે બુઢાણાના દાઉદ મદરેસામાં શિક્ષણ મેળવ્યું હતું

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 11, 2025, 03:12 PM IST

who is Azad Salman Sheikh : દેશમાં આતંકવાદી હુમલા કરવાના મોટા કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે ફરીદાબાદમાં એક ડોક્ટરના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા અને 300 કિલોગ્રામ RDX, એક AK-47 અને મોટી માત્રામાં દારૂગોળો જપ્ત કર્યો હતો. દરમિયાન, ગુજરાત ATS એ એક ડોક્ટર સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી, જેઓ રાસાયણિક ઝેરી હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. બે શંકાસ્પદ લોકો ઉત્તર પ્રદેશના છે. મોહમ્મદ સુહેલ લખીમપુર ખેરી જિલ્લાના સિંઘહી શહેરના રહેવાસી છે, જ્યારે આઝાદ સુલેમાન શેખ શામલીના ઝીંઝાના વિસ્તારનો છે. આતંકવાદી કાવતરાનો પર્દાફાશ થયા બાદ, ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ હાઇ એલર્ટ પર છે. પોલીસે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે લખીમપુરમાં સુહેલના ઘર અને શામલીમાં સુલેમાનના ઘરોની મુલાકાત લીધી છે.

સુહેલના પિતા સલીમ ટ્રેક્ટર મિકેનિક છે, જ્યારે તેનો ભાઈ હૈદરાબાદમાં એક ફેક્ટરીમાં કામ કરે છે. સુહેલ મુઝફ્ફરનગરમાં ધાર્મિક શિક્ષણ મેળવવા માટે ઘરેથી નીકળ્યો હતો. તેના પરિવારને ખબર નહોતી કે તે શું કરી રહ્યો છે. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, સુહેલ ગુજરાત ફરવા ગયો હતો, પરંતુ જ્યારે તેમને ખબર પડી કે તેને આતંકવાદી આરોપોમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે, ત્યારે તેઓ ચોંકી ગયા. પરિવારને સુહેલની ધરપકડ પર વિશ્વાસ નથી. માહિતી મળતાં જ સિંઘાઈ પોલીસ સુહેલના ઘરે પહોંચી અને ચકાસણી હાથ ધરી. પોલીસે સુહેલના પરિવારની સંપૂર્ણ વિગતો લીધી છે.

સુહેલ ત્રણ વર્ષ પહેલાં મુઝફ્ફરનગર ગયો હતો
સિંઘાઈ શહેરના વોર્ડ નંબર 1 માં રહેતા મોહમ્મદ સુહેલના પરિવારે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે તે ત્રણ વર્ષ પહેલાં મુઝફ્ફરનગર ગયો હતો. તે મુઝફ્ફરનગરની એક મદરેસામાં હાફિઝનો અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, તે રજાઓ દરમિયાન ઘરે આવતો હતો. તે છેલ્લે જુલાઈ 2025 માં ગયો હતો. થોડા દિવસો ઘરે રહ્યા બાદ, તે પાછો ફર્યો. પરિવારના સભ્યો ફોન પર તેની સાથે નિયમિત સંપર્કમાં હતા. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, સુહેલે તેમને એક અઠવાડિયા પહેલા કહ્યું હતું કે તે ગુજરાત ફરવા જઈ રહ્યો છે. રવિવારે, તેમને ગુજરાતથી એક ફોન આવ્યો, જેમાં તેમને જાણ કરવામાં આવી કે સુહેલને શંકાસ્પદ આતંકવાદી તરીકે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુહેલનો પરિવાર આ સાંભળીને ચોંકી ગયો.

પોલીસે પરિવારના ફોન નંબર સહિત માહિતી એકત્રિત કરી
સિંગાહી એસઓ અજિત કુમાર, જે સુહેલના ઘરે પહોંચ્યા, તેમણે પરિવાર પાસેથી સંપૂર્ણ માહિતી એકત્રિત કરી. સુહેલનો રૂમ અને અન્ય સામાન પણ તપાસવામાં આવ્યો. પરિવારના તમામ સભ્યોના મોબાઇલ નંબર પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા. એસઓ સિંગાહીએ જણાવ્યું કે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી યુવક સામે કોઈ કેસ નોંધવામાં આવ્યો નથી. દરમિયાન, એસપી સંકલ્પ શર્માએ જણાવ્યું કે તેમને હજુ સુધી સત્તાવાર માહિતી મળી નથી. જોકે, સ્થાનિક રીતે વિગતો નોંધવામાં આવી છે.

પરિવાર બે રૂમના ઘરમાં રહે છે
સુહેલના ઘરમાં જનરલ સ્ટોર માટે સાઇનબોર્ડ છે. દિવાલો જર્જરિત અને જૂની છે, પ્લાસ્ટરનો અભાવ છે. જાણવા મળ્યું કે સુહેલના પિતા સલીમ ટ્રેક્ટર મિકેનિક છે. સુહેલની માતા રુકસાના પણ ઘરે મળી આવી હતી. આ દંપતીને ત્રણ પુત્રો છે; સૌથી મોટી દીકરી સુમ્મી ખાન હૈદરાબાદમાં મજૂરી કામ કરે છે, જ્યારે બીજી દીકરી સુહેલ અને ત્રીજી દીકરી હજુ અભ્યાસ કરી રહી છે. સુહેલની ધરપકડના સમાચાર ગામમાં પહોંચતા જ લોકો ચોંકી ગયા. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને પરિવારની પૂછપરછ કરી. રવિવારે બપોરે સુહેલની ધરપકડનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યો. સ્થાનિક લોકોના સુહેલના પરિવાર માટે ઘણા પ્રશ્નો હતા, પરંતુ તેઓ કોઈને મળ્યા ન હતા. આખા પરિવારે પોતાને તેમના ઘરમાં બંધ કરી દીધા છે.

ફક્ત ધરપકડની માહિતી આપવામાં આવી
ગુજરાત ATS એ પરિવારને ફોન દ્વારા ફક્ત એટલું જ જણાવ્યું હતું કે તેમના પુત્રની આતંકવાદી હોવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે વાત કરી ન હતી. તેથી, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પરિવાર સુહેલની પ્રવૃત્તિઓથી અજાણ હતો. જો તેમને ખબર હોત કે સુહેલ શું કરી રહ્યો છે, તો પોલીસે પરિવારની પણ પૂછપરછ કરી હોત. ATS હજુ સુધી અહીં પહોંચી નથી અને તેણે ખેરી પોલીસને કોઈ માહિતી આપી નથી.

ઝીંઝણા પર પણ પાકિસ્તાન સાથે અપવિત્ર સંબંધોનો આરોપ
કૈરાના પછી, શામલીના ઝીંઝણાના રહેવાસી આઝાદ સુલેમાન શેખ, જેને ATS દ્વારા ગુજરાતના ગાંધીનગરના અડાલજમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, તેના કારણે પાકિસ્તાન સાથે અપવિત્ર સંબંધોના કલંકથી ઝીંઝણાની પ્રતિષ્ઠા પણ ખરડાઈ છે. કૈરાનાનો ISI સાથે લાંબા સમયથી સંબંધ છે. પાકિસ્તાનથી શસ્ત્રોની દાણચોરીની કામગીરી, જે 1990 ના દાયકામાં ગાંસડી ઉદ્યોગ દ્વારા શરૂ થઈ હતી, તે હવે ISI એજન્ટોની સંડોવણીના સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. પાકિસ્તાનમાં ISI હેન્ડલર્સ ઇકબાલ કાના અને દિલશાદ મિર્ઝા હોવાનું પણ કહેવાય છે, જેઓ કૈરાનાથી ભાગી ગયા હતા.

ઘણા ISI હેન્ડલર્સ ચર્ચામાં
આઝાદની ધરપકડથી ફરી એકવાર ISI હેન્ડલર્સ ઇકબાલ કાના અને દિલશાદ મિર્ઝા ચર્ચામાં આવ્યા છે. જોકે, આઝાદનો ઇકબાલ કાના અને દિલશાદ મિર્ઝા સાથેનો સંબંધ હજુ સુધી પુષ્ટિ થયેલ નથી. કૈરાનાના મોહલ્લા સરવજ્ઞાનનો રહેવાસી ઇકબાલ કાના 1980ના દાયકામાં કૈરાનાની શેરીઓમાં કેળા વેચતો હતો.

રાસાયણિક અને જૈવિક શસ્ત્રો બનાવવા માટેના રસાયણો પણ મળી આવ્યા
ATS એ ISIS મોડ્યુલ ISKP સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય આરોપી MBBS ડૉક્ટર અહેમદ મોહીઉદ્દીન સૈયદ, શામલીના આઝાદ સુલેમાન શેખ અને લખીમપુર ખેરીના મોહમ્મદ સુહેલ ખાનની ધરપકડ કરી છે અને રાસાયણિક અને જૈવિક શસ્ત્રો બનાવવા માટે ત્રણ ગ્લોક અને બેરેટા પિસ્તોલ, કારતૂસ અને રસાયણો જપ્ત કર્યા છે.

આરોપીઓએ પૂછપરછ દરમિયાન ખુલાસો કર્યો કે તેમનો હેન્ડલ પાકિસ્તાન સરહદ પાર કરીને ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને દેશમાં હથિયારોના માલ મોકલે છે. ગુજરાતના ગાંધીનગરના અડાલજ વિસ્તારમાં આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓમાં ઝીંઝણાના રહેવાસી સુલેમાન સૈફીના પુત્ર આઝાદની સંડોવણીની માહિતી મળ્યા બાદ સ્થાનિક પોલીસ વહીવટીતંત્ર અને ગુપ્તચર વિભાગ સક્રિય થઈ ગયા છે. પરિણામે, ઝીંઝણા પણ ATSના રડાર હેઠળ આવ્યું છે. પોલીસે આઝાદ સૈફીના ઘરની મુલાકાત લીધી અને માહિતી એકત્રિત કરી. પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા અનુસાર, આઝાદ સૈફી બુઢાણાના એક મદરેસામાં મૌલવીનો અભ્યાસ કરે છે. પરિવારે તે ગુજરાતમાં કેવી રીતે આવ્યો અથવા તે ક્યારે શંકાસ્પદોના સંપર્કમાં આવ્યો તે અંગે કોઈ જાણકારી હોવાનો ઇનકાર કર્યો છે. શરૂઆતમાં અફવાઓ ફેલાઈ હતી કે ગુજરાતમાં ધરપકડ કરાયેલ આઝાદ કૈરાનાનો રહેવાસી છે. કૈરાના પોલીસ પણ શોધમાં જોડાઈ હતી પરંતુ તેના વિશે કોઈ માહિતી મળી શકી ન હતી. સાંજે, આઝાદ ઝીંઝણાનો રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું.

આ પછી, ઝીંઝણા પોલીસે તેના ઘર અને પરિવારની શોધખોળ શરૂ કરી. લગભગ અડધા કલાક પછી, તેમને ખબર પડી કે સુલેમાન સૈફીનો પુત્ર આઝાદ, ઝીંઝાના શેખ મેદાન સલાફા મોહલ્લાનો રહેવાસી છે. પોલીસ તેના ઘરે પહોંચી અને માહિતી એકત્રિત કરી. આઝાદનો પરિવાર બે માળના ઘરમાં રહે છે. આઝાદના પિતા સુલેમાન શેખ કડિયાકામ કરે છે. તેના ચાર ભાઈઓ અને બે બહેનો છે, જેમાંથી ત્રણ બહેનો તેનાથી નાની છે. આઝાદનો મોટો ભાઈ શહઝાદ પણ કડિયાકામ કરે છે. તેનો મોટો ભાઈ શહઝાદ અને તેના પિતા સુલેમાન હરિયાણાના બહલગઢમાં કડિયાકામ કરે છે. તેના નાના ભાઈઓ, સુહૈબ અને સુહૈલ, દિલ્હીમાં એક કોન્ટ્રાક્ટર માટે કામ કરે છે. તેના મોટા ભાઈ શહઝાદના લગ્ન બુઢાણામાં થયા છે. આઝાદની માતા પ્રમિદા, તેના પિતા સુલેમાન અને તેનો ભાઈ શહઝાદ તેમના પરિવાર સાથે રહે છે. આઝાદની મોટી બહેન શહઝાદીના લગ્ન હાપુરમાં થયા છે.

આઝાદે પોતાનો મૌલવી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે
આઝાદે બુઢાણામાં એક મદરેસામાંથી મૌલવી શિક્ષણ મેળવી રહ્યો છે. આઝાદે વિવિધ નોકરીઓ કરી પરંતુ ક્યારેય પોતાનું કામ શોધી શક્યો નહીં. પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા મુજબ, લગભગ 20 વર્ષના આઝાદે ઝીંઝાના એક મદરેસામાંથી કુરાન હાફિઝની ડિગ્રી મેળવી હતી. ત્યારબાદ, 2018 માં, તે સીવણ મશીનનું કામ શીખવા માટે લુધિયાણા ગયો. તેણે છ મહિના કામ શીખ્યા.

