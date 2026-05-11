/ષડયંત્ર કે બીજું કંઈ? એરપોર્ટ અને શાળાઓને ઉડાવવાની ધમકીભર્યા ઈમેલ પાછળ કોણ? આરોપીની પુછપરછમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ગત 25 માર્ચના રોજ અમદાવાદના એરપોર્ટ ખાતે ગુજસેલ એરપોર્ટ અને શહેરની શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી વાળો ઈમેલ મળતા સુરક્ષા એજન્સીઓ દોડતી થઈ ગઈ હતી. ઈમેલમાં વડાપ્રધાન મોદી અને અમિત શાહનો ઉલ્લેખ કરીને બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી આપવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહેલી સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આખરે ઈ-મેલ મોકલનાર ભાવેશ પટેલની ધરપકડ કરી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં 25 માર્ચ 2026ના દિવસે જ્યારે ગુજસેલ એરપોર્ટના ઈમેલ આઈડી પર એક ઈમેલ આવ્યો જે ઈ-મેલે પોલીસ અને એરપોર્ટ વિભાગના લોકોના પગ તળિયેથી જમીન સરકી ગઇ હતી. આ ઈમેલમાં લખ્યું hinglish ભાષામાં હતું કે, ગુજસેલ બ્લાસ્ટ, ઈદની તોફા મોદી અને શાહ... આઈ વિલ કિલ યુ... તમામ સ્કૂલોમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થશે. મારા ભાઈ સૌરભ વિશ્વાસને મુક્ત કરો. વેટ એન્ડ વોચ...
આ ધમકી બાદ એરપોર્ટ વિભાગે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચેને જાણ કરી અને અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ તરત જ તપાસમાં જોડાય હતી અને ટેકનિકલ તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં આ ઈમેલ ક્યાંથી આવ્યો અને કોણે મોકલ્યોએ સામે આવ્યું હતું.
કોણે મોકલ્યો હતો આ ઈમેલ?
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમની તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આ ધમકી ભર્યો મેલ bhavesh4518@gmail.com પરથી મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ આઈડીના આધારે પોલીસે વધુ તપાસ કરી હતી. સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં અમદાવાદમાં રહેતા અને બીકોમ સુધી અભ્યાસ કરેલ ભાવેશ પટેલ સુધી પહોંચી હતી. ત્યારે જ અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ભાવેશ પટેલની ધરપકડ કરીને પૂછપરછ હાથ ધરી હતી.
પૂછપરછમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચની પૂછપરછ દરમિયાન ચોંકાવનારી વાત સામે આવી કે, ભાવેશ એરપોર્ટ પર જ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટનું કામ કરે છે અને કન્સ્ટ્રક્શનના વ્યવસાય સાથે પણ જોડાયેલો છે. પોલીસે જે મોબાઈલમાંથી ઈમેલ કરવામાં આવ્યો હતો તે આરોપી પાસેથી કબજે કરીને વધુ તપાસ માટે ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલી આપ્યો છે.
શું ભાવેશ અને સૌરભ વચ્ચે સંબંધ?
પોલીસ પૂછપરછમાં સૌથી મોટો સવાલ એ ઊભો થયો છે કે, શું આ મેલ ખરેખર ભાવેશે જ કર્યો છે કે તેના આઈડીનો કોઈએ દુરુપયોગ કર્યો છે? ઈમેલમાં જે સૌરભ વિશ્વાસને છોડાવવાની વાત છે, તેની અગાઉ પણ ધમકીભર્યા મેલ મામલે ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. ત્યારે શું ભાવેશ અને સૌરભ વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ છે? શું ભાવેશ માત્ર એક જ ઈમેલ સાથે જોડાયેલો છે કે, અગાઉની ધમકીઓ પાછળ પણ તેનો જ હાથ છે? પોલીસ હવે આ તમામ પાસાઓ પર તપાસ કરી રહી છે.