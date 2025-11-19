અમદાવાદમાં 50 લાખ રૂપિયાની લૂંટનું કાવતરું નિષ્ફળ, પોલીસે પિસ્તોલ સાથે 4 આરોપીને ઝડપ્યા
Mehsana News: મહેસાણા જિલ્લાની લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB) પોલીસે એક મોટી કાર્યવાહીમાં અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન ખાતે 50 લાખ રૂપિયાની ધાડ પાડવાના પૂર્વ-આયોજિત કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે કાવતરામાં સામેલ આઠ આરોપીઓ પૈકી ચાર શખ્સોને ગેરકાયદેસર હથિયારો અને ચોરીના વાહન સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે વિસનગર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં તમામ સામે ફરિયાદ દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
Mehsana News: મહેસાણા LCB પોલીસ સ્ટાફ રાત્રિ પેટ્રોલિંગમાં હતો ત્યારે દુધ સાગર ડેરી આગળ પી. એસ.આઈ. ડાહયાભાઇ ગણેશભાઇને ખાનગી બાતમી મળી હતી. બાતમી મળતા ભાન્ડુ ગામના ગેટ નજીક ચાર માણસો એક મોટરસાઇકલ સાથે હાજર હતા અને તેઓ અન્ય સાથીદારો સાથે મળીને અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર આંગડિયા લૂંટ કરવાનો પ્લાન ધરાવતા હતા. આ લૂંટ માટે તેઓ પિસ્તોલો પણ લાવ્યા હતા.
લૂંટનો પ્લાન બનાવનાર 4 આરોપીની પોલીસે કરી ધરપકડ
બાતમીની ખાતરી કરવા માટે પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ભાન્ડુ ગામના ગેટ નજીક સર્વિસ રોડ પર પહોંચી હતી. પોલીસને જોઈને હાજર ચારેય શખ્સો ભાગવા લાગ્યા હતા, જો કે, પોલીસ સ્ટાફે તેમને તે જ સ્થિતિમાં ઝડપી પાડ્યા હતા. જેમાં પોલીસે ઠાકુર ગણપત રામકરણ (ભાન્ડુ, વિસનગર), રાધેશ્યામ મોતીરામ બાવરી (મૂળ રહે. પાલીયાસ, રાજસ્થાન), જીતેન્દ્ર બોડારામ બાવરી (મૂળ રહે. મંડાવર રોડ, રાજસ્થાન) અને ઠાકોર અલ્પેશજી જીતાજી (વડુ, વિસનગર)ને ઝડપી લીધા હતા.
તેમની પૂછપરછ કરતા પકડાયેલા આરોપીઓએ કબૂલાત કરી હતી કે, તેમની સાથે અન્ય ચાર સાથીદારો જેમાં ઠાકોર આકાશજી રમેશજી (પાલજ), આશિષ જાલમજી ઠાકોર (પાલજ), મુન્નો બાવરી (બેલ્લારા, રાજસ્થાન) અને બનવારી બાવરી (રાજસ્થાન) પણ આ ગુનામાં સામેલ હતા. આ આઠેય આરોપીઓ ગઇ રાત્રે ભાન્ડુ ગામે ભેગા મળી લૂંટ અંગેનો પ્લાન બનાવ્યો હતો.
પોલીસે ચોરીનું મોટરસાઈકલ જપ્ત કર્યું
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી મોટરસાઇકલ જપ્ત કરી હતી, જેના પર ખોટી નંબર પ્લેટ (GJ-05-KH-2787) લગાવેલી હતી. મોટરસાઇકલના એન્જિન અને ચેચીસ નંબરના આધારે તપાસ કરતાં તેનો સાચો રજિસ્ટ્રેશન નંબર GJ-02-BG-2224નો હોવાનું અને આ વાહન અગાઉ ઉનાવા ખાતેથી ચોરી થયું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. વધુ પૂછપરછમાં મુખ્ય આરોપી ઠાકુર ગણપત રામકરણની કબૂલાત મુજબ, તેના ભાડાના મકાનમાં ઘઉં ભરેલી પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં સંતાડેલી બે દેશી બનાવટની પિસ્તોલ અને 9 રાઉન્ડ મળી આવ્યા હતા.
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી બે પિસ્તોલ જપ્ત કરી
રાધેશ્યામ મોતીરામ બાવરીએ આ ગેરકાયદેસર હથિયારો અજમેરથી આગળ કેકડી ગામેથી એક અજાણ્યા શખ્સ પાસેથી લાવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. જપ્ત કરાયેલ બન્ને પિસ્તોલની કુલ કિંમત ₹58,000/- છે.
ઝડપાયેલા આરોપી રાધેશ્યામ મોતીરામ બાવરી અંગે રાજસ્થાનના પાદુકલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તપાસ કરવામાં આવતા તેની વિરુદ્ધ આજદિન સુધીમાં ચોરી, ઘરફોડ ચોરી અને ધાડના કુલ 9 ગુના રજિસ્ટર થયેલા હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ છે. પોલીસે પકડાયેલ ચારેય આરોપીઓ તેમજ ફરાર થયેલા અન્ય ચાર આરોપીઓ વિરુદ્ધ સંયુક્ત રીતે વિસનગર તાલુકા પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
