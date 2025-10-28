Prev
Next

મહિલાને સમયસર બ્લાઉઝ સીવી ન આપવું દરજીને પડ્યું ભારે, કોર્ટે ફટકાર્યો 7000 રૂપિયાનો દંડ

Ahmdabad News: આયોગે દરજીને આદેશ આપ્યો કે તે મહિલાને 4,395 રૂપિયાની સંપૂર્ણ રકમ પાછી આપે. સાથે જ, આ રકમ પર 7% વાર્ષિક વ્યાજ પણ ચૂકવવું પડશે. આ ઉપરાંત, માનસિક પરેશાની અને કેસ લડવાના ખર્ચ માટે વધારાનું વળતર પણ આપવું પડશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:38 PM IST

Trending Photos

મહિલાને સમયસર બ્લાઉઝ સીવી ન આપવું દરજીને પડ્યું ભારે, કોર્ટે ફટકાર્યો 7000 રૂપિયાનો દંડ

Ahmdabad News: અમદાવાદમાં એક દરજીને મહિલાને સમયસર બ્લાઉઝ સીવી ન આપવું મોંઘુ પડ્યું છે. કોર્ટે દરજીને ભારે દંડ ફટકાર્યો છે. હકીકતમાં, આ મામલો વર્ષ 2024નો છે, જ્યારે નવરંગપુરા વિસ્તારમાં રહેતી એક મહિલાને તેના એક સંબંધીના લગ્નમાં હાજરી આપવાની હતી. મહિલાએ સીજી રોડ સ્થિત એક દરજીની દુકાને બ્લાઉઝ સીવડાવવાનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. મહિલાએ બ્લાઉઝની સિલાઈ માટે 4,395 રૂપિયા એડવાન્સમાં જ દરજીને આપી દીધા હતા. દરજીએ વચન આપ્યું હતું કે તે લગ્ન પહેલાં બ્લાઉઝ તૈયાર કરી દેશે જેથી મહિલા તેને સમયસર પહેરી શકે. લગ્નની તારીખ 24 ડિસેમ્બર 2024 નક્કી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

સમયસર આપવાનું કર્યું હતું વચન
મહિલા 14 ડિસેમ્બરે બ્લાઉઝ લેવા માટે દરજીની દુકાને પહોંચી, પરંતુ જે બ્લાઉઝ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, તે તેની જણાવેલ માપ અને ડિઝાઇન મુજબનું નહોતું. જ્યારે મહિલાએ આના પર વાંધો ઉઠાવ્યો, તો દરજીએ તેને ખાતરી આપી કે તે બ્લાઉઝને ઠીક કરાવીને લગ્ન પહેલાં આપી દેશે. પણ સમય વીતતો ગયો. લગ્નનો દિવસ પણ પસાર થઈ ગયો, પરંતુ બ્લાઉઝ મહિલા સુધી પહોંચ્યો નહીં. આખરે, મહિલાએ દરજીને કાયદાકીય નોટિસ મોકલી અને ગ્રાહક આયોગમાં ફરિયાદ નોંધાવી.

આયોગ સમક્ષ હાજર ન થયો દરજી
સુનાવણી દરમિયાન દરજી આયોગમાં હાજર જ ન થયો, જેના કારણે કેસ એક તરફી રીતે સાંભળવામાં આવ્યો. આયોગે પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું કે દરજી દ્વારા સમયસર સેવા ન આપવી અને ઓર્ડર પૂરો ન કરવો સ્પષ્ટપણે સેવામાં ખામી હેઠળ આવે છે. આયોગે પોતાના આદેશમાં કહ્યું કે તે સાબિત થાય છે કે ફરિયાદકર્તાએ એડવાન્સ ચુકવણી કરવા છતાં સેવા મેળવી નથી. લગ્ન સમારોહ માટે ઓર્ડર આપવામાં આવેલો બ્લાઉઝ સમયસર સીવવામાં આવ્યો નથી. તેનાથી ફરિયાદીને માનસિક ત્રાસ સહન કરવો પડ્યો. આયોગે દરજીને આદેશ આપ્યો કે તે 4,395 રૂપિયાની રકમ 7% વાર્ષિક વ્યાજ સાથે પાછી આપે. આ ઉપરાંત તેને માનસિક પીડા અને મુકદ્દમેબાજી (કેસ લડવાના) ખર્ચના રૂપમાં વધારાના 2,500 રૂપિયાનું વળતર આપવાનો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujarat newsGujarat News In Hinditailortailor blouseblouse tailorગુજરાત સમાચાર

Trending news