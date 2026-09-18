/‘ગુજ્જુ લવ ગુરૂ’ના મોત પહેલાના CCTV સામે આવ્યા! છેલ્લે પેટ્રોલ પૂરાવ્યું... શૂટિંગ પતાવી ઘરે પહોંચે તે પહેલાં જ કાળ ભેટી ગયો

Gujju Love Guru Chandan Rathod: અનોખી શૈલીથી લાખો ગુજરાતીઓના દિલમાં સ્થાન બનાવનાર જાણીતા કન્ટેન્ટ ક્રિએટર ‘ગુજ્જુ લવ ગુરુ’ ઉર્ફે ચંદન રાઠોડનું ભાભર નજીક એક માર્ગ અકસ્માતમાં કરૂણ મોત નીપજ્યું છે. શૂટિંગ પૂર્ણ કરીને પોતાની બાઇક પર ઘરે પરત ફરી રહેલા ચંદન રાઠોડને ભાભર નજીક આવેલી હરિધામ ગૌશાળા પાસે કાળમુખો અકસ્માત નડ્યો હતો. આ ઘટના બાદ સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. જેમાં અકસ્માત નડ્યો હતો તે બાઈક પર મોતની ગણતરીની મિનિટો પહેલાં ચંદન રાઠોડ એક પેટ્રોલ પંપ પર છેલ્લીવાર પેટ્રોલ પૂરાવતા નજરે ચડ્યા હતા.
અકસ્માત પહેલાં પેટ્રોલ પુરાવતા સીસીટીવી સામે આવ્યા
ઘટનાની ગણતરીની મિનિટો પહેલાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. જેમાં ચંદન રાઠોડ એક પેટ્રોલ પંપ પર પોતાની બાઇકમાં છેલ્લીવાર પેટ્રોલ પૂરાવતા નજરે પડે છે. પેટ્રોલ પંપથી આશરે ત્રણથી ચાર કિલોમીટર દૂર જતાં જ આ હોનારત સર્જાઈ હતી. શૂટિંગ પતાવીને પરિવારને મળવાની ખુશી સાથે નીકળેલા ચંદન રાઠોડ ઘરે પહોંચે તે પહેલાં જ અકસ્માતનો ભોગ બન્યા હતા. જોકે અકસ્માત કેવી રીતે સર્જાયો તેની સત્તાવાર વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે.
સોશિયલ મીડિયા સ્ટારના અવસાનથી ચાહકોમાં શોકનું મોજું
સોશિયલ મીડિયા પર બહોળો ચાહકવર્ગ ધરાવતા ચંદન રાઠોડના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ૧૮ લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ અને યુટ્યુબ પર ૧૦ લાખથી વધુ સબસ્ક્રાઇબર્સ છે. તેમના અચાનક વિદાયના સમાચાર મળતાં જ હોસ્પિટલ ખાતે ચાહકો અને પરિચિતોના ટોળાં ઉમટી પડ્યા હતા. ઢળતી સાંજે તેમની અંતિમયાત્રા નીકળી હતી અને ગામના સ્મશાનમાં તેમના અંતિમસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ આકસ્મિક નિધનથી સમગ્ર પંથક અને ડિજિટલ મીડિયા જગતમાં ભારે શોકની લાગણી ફરી વળી છે.