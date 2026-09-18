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‘ગુજ્જુ લવ ગુરૂ’ના મોત પહેલાના CCTV સામે આવ્યા! છેલ્લે પેટ્રોલ પૂરાવ્યું... શૂટિંગ પતાવી ઘરે પહોંચે તે પહેલાં જ કાળ ભેટી ગયો

Gujju Love Guru Chandan Rathod: ચંદન રાઠોડ વિલેજની ટીમ સાથે વીડિયો શૂટિંગ પૂર્ણ કરી પરત ફરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત પહેલાં તેઓ પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ પુરાવતા હોવાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. પેટ્રોલ પંપથી જ્યાં અકસ્માત સર્જાયો તે સ્થળ આશરે ત્રણથી ચાર કિલોમીટર દૂર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:16 PM IST
‘ગુજ્જુ લવ ગુરૂ’ના મોત પહેલાના CCTV સામે આવ્યા! છેલ્લે પેટ્રોલ પૂરાવ્યું... શૂટિંગ પતાવી ઘરે પહોંચે તે પહેલાં જ કાળ ભેટી ગયો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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