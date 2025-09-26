યુનાઇટેડ-વેના ગરબામાં ખેલૈયા કપલે જાહેરમાં ચુંબન કરી બનાવી અશ્લીલ રીલ, ખેલૈયાઓમાં રોષ
Vadodara Navratri 2025: યુનાઇટેડ વેના પ્રખ્યાત ગરબામાં ખેલૈયા કપલનો વિવાદાસ્પદ કાંડ. ખેલૈયા કપલે જાહેરમાં ચુંબન કરી અશ્લીલ રીલ બનાવી. અશ્લીલ રીલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા ખેલૈયાઓમાં ભારે રોષ. ગરબાના માહોલમાં શરમજનક હરકતથી ખેલૈયાઓમાં રોષ. ઘટના બાદ આયોજકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ. પરંપરાગત તહેવારની પવિત્રતાને ભંગ કરાયો હોવાનો આક્ષેપ
Trending Photos
Vadodara Navratri 2025: વડોદરાના યુનાઇટેડ વેના પ્રખ્યાત ગરબા મહોત્સવમાં એક ખેલૈયા કપલ ની શરમજનક હરકતને કારણે મોટો વિવાદ ઊભો થયો છે. આ યુગલે ગરબા રમવાના માહોલ વચ્ચે જાહેરમાં ચુંબન કરીને તેનો અશ્લીલ રીલ બનાવી હતી, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં ખેલૈયાઓ અને ધર્મપ્રેમીઓમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો છે.
પરંપરાગત તહેવારની પવિત્રતાનો ભંગ
નવરાત્રિ એ મા શક્તિની આરાધનાનું પર્વ છે અને ગરબા તેનું ધાર્મિક તથા સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ પવિત્ર તહેવારના માહોલમાં યુગલ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ શરમજનક હરકતથી અન્ય ખેલૈયાઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનું કહેવું છે કે આ કપલે માત્ર મહોત્સવના નિયમોનો જ નહીં, પરંતુ પરંપરાગત તહેવારની પવિત્રતાનો પણ ભંગ કર્યો છે.
ગરબાના નામે અશ્લીલતાનો ફેલાવો
વડોદરાની સંસ્કારી નગરીની છબીને લાંછન લગાડતી આ ઘટનામાં, યુનાઇટેડ વેના ગરબાના એક વીડિયોમાં આ યુગલ ગરબા રમતા-રમતા અચાનક એકબીજાને ચુંબન કરતું દેખાયું હતું. એટલું જ નહીં, આ હરકતનો વીડિયો કોઈએ ઉતારીને તેને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પણ કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી પાવન નવરાત્રિના પર્વમાં અશ્લીલતા ફેલાવવાનો ગંભીર આક્ષેપ લાગી રહ્યો છે.
આયોજકો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ
ઘટના સામે આવ્યા બાદ ગરબાના આયોજન માટે જાણીતા યુનાઇટેડ વેના આયોજકો સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઊઠી છે. ખેલૈયાઓ અને નાગરિકોની માંગ છે કે આવા જાહેર સ્થળોએ, જ્યાં હજારો લોકો મા જગદંબાની આરાધના માટે એકઠા થાય છે, ત્યાં શિસ્ત અને સંસ્કારિતા જાળવવી અત્યંત જરૂરી છે. આ પ્રકારની અસંસ્કારી હરકતો કરનાર વ્યક્તિઓ સામે દાખલો બેસે તેવા પગલાં લેવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ આવું કૃત્ય કરવાની હિંમત ન કરે. સમગ્ર મામલો હાલમાં વડોદરાની જનતામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને લોકો સોશિયલ મીડિયા પર આ રીલ બનાવનાર યુગલની સખત નિંદા કરી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે