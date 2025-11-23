અમદાવાદમાં SIR કામગીરી દરમિયાન વિવાદ, BJPના બુથ પ્રમુખ અને અન્ય વ્યક્તિ વચ્ચે બેસવાની બાબતે બબાલ
SIRની કામગીરી દરમિયાન વધુ એક વિવાદ અમદાવાદના સેટેલાઇટમાં સામે આવ્યો છે. ભાજપના બુથ પ્રમુખે BLO સાથે બેસીને મતદારો સાથે બેસવા બાબતે ઝગડો કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતા સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનમાં બંને પક્ષે સામસામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ત્યારે સમગ્ર ઘટનામાં મહિલા દ્વારા બુથ પ્રમુખનું ટીશર્ટ પકડી લીધું હોવાનો અને અપશબ્દ બોલતો હોવાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.
ઉદય રંજન, અમદાવાદ : રાજ્યમાં અત્યારે SIRની કામગીરી ચાલી રહી છે, ત્યારે આંબાવાડીમાં આવેલી સહજાનંદ કોલેજમાં ભાજપના બુથ પ્રમુખ SIRની કામગીરી દરમિયાન સાથે બેઠા હતા. બુથ પ્રમુખ તેમની જગ્યાએથી ઊભા થયા ત્યારે એક વ્યક્તિ તેમની જગ્યા પર બેસી ગયા હતા. આ દરમિયાન બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારે બુથ પ્રમુખે મહિલા અને તેમના પતિને ગાળો આપી જાનથી મારી દેવાની ધમકી આપી દીધી હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. બુથ પ્રમુખે પણ મહિલા અને તેમના પતિ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સેટેલાઈટ પોલીસે બંને પક્ષે સામ સામે ફરિયાદ નોધી તપાસ શરૂ કરી છે.
ભાજપના બુથ નંબર 15ના બુથ પ્રમુખ શ્રીરામ મોદીએ પણ સેટેલાઈટ પોલીસે ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તેઓ સહજાનંદ કોલેજમાં ઇલેક્શનની કામગીરીમાં મદદરૂપ થવા માટે બેઠા હતા અને તેમની ખુરશી પરથી ઉભા થયા ત્યારે તેમની જગ્યાએ મનીષ શાહ નામનો વ્યક્તિ બેસી ગયા હતા. મનીષ શાહને ઉભા થવાનું કહેતા બંને વચ્ચે બોલા ચાલુ થઈ હતી.
આ દરમિયાન મનીષ શાહની પત્ની ધારિણી શાહે શ્રીરામ મોદીને છુટ્ટું ચપ્પલ માર્યું હતું. શ્રીરામ મોદી જ્યાં બેઠો હતો ત્યાં ધારિણી શાહ અને તેના પતિ એક્ટિવ લઈને પહોંચ્યા અને ગાળો આપી હતી અને કહ્યું હતું કે તું મને ઓળખતો નથી તારા હાથ પગ તોડાવી નાખીશ અને ક્યાંય ખોવાઈ જઈશ. ધારીની શાહે શ્રીરામ મોદીને ધમકી આપી હતી કે છેડતીના ખોટા કેસમાં ફસાવી જેલ ભેગો કરાવી દઈશ. જેથી શ્રીરામ મોદીએ ધારિણી શાહ અને તેમના પતિ મનીષ શાહ વિરુદ્ધ સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
બીજા પક્ષે અમદાવાદના આંબાવાડીમાં રહેતા ધારિણી શાહે સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તેઓ તેમના પતિ સાથે સહજાનંદ કોલેજમાં ઇલેક્શનનું ફોર્મ ભરવા માટે ગયા હતા. આ દરમિયાન BLO મનોજ બેઠા હતા અને BLOની સાથે શ્રીરામ મોદી પણ બેઠા હતા. શ્રીરામ મોદી તેમની જગ્યા પરથી ઉભા થયા ત્યારે તેમની જગ્યા પર ધારીણી શાહના પતિ મનીષ શાહ બેસી ગયા હતા. મનીષ શાહ બેઠા ત્યારે શ્રીરામ મોદીએ તમને પાછળથી ઝાપટ મારી દીધી હતી જેથી બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી.
આ દરમિયાન શ્રીરામ મોદીએ ગાળો આપી હતી જેથી ધારીણી શાહે કંટ્રોલરૂમમાં ફોન કર્યો હતો. જે બાદ ધારીણી શાહે સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. તો બીજા તરફ આ મામલે બુથ પ્રમુખ શ્રીરામ મોદીએ જણાયું હતી કે જૂની અદાવત છે કેમ કે ધારીણી શાહ સોસાયટીમાં સ્ટ્રીટ ડોગ ભેગા કરે છે અને ભાડુઆતની દીકરીને શ્વાન કરડી જતા મેં ઠપકો આપ્યો હતો જેને કારણે આ ઝગડો કર્યો છે ત્યારે સેટેલાઇટ પોલીસે બંને પક્ષની ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.
