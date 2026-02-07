મર્યાદામાં રહેજે, બરાબર? કલાકાર વિક્રમ ઠાકોરને આપી ધમકી, જુઓ Video
Vikram Thakor: ઠાકોર સમાજના નવા બંધારણનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં છે. ડીજે વગાડવા મુદ્દે ચાલી રહેલા વિવાદ વિચ્ચે ભાજપ નેતા દિનેશ ઠાકોરે વિક્રમ ઠાકોર પર પ્રહાર કર્યા છે. ડીજે સંચાલકોને સમર્થન આપતા વિક્રમ ઠાકોરના નિવેદન બાદ દિનેશ ઠાકોરે જાહેરમાં વળતો જવાબ આપ્યો છે
Thakor Samaj News: ગુજરાતના સૌથી મોટા સમાજ ઠાકોર સમાજમાં હાલમાં બંધારણ મામલે વિવાદો વધ્યા છે. સમાજના ઉત્થાન માટે 16 મુદ્દાનું બંધારણ નક્કી કરાયા બાદ હવે બે ફાંટા પડી ગયા છે. લગ્નમાં ડીજે વગાડવા માટે ઠાકોર સમાજના નેતાઓ જ વહેંચાઈ ગયા છે. વિક્રમ ઠાકોરે ડીજેને સમર્થન આપ્યું છે તો સમાજના બીજા નેતા તેનો વિરોધ કરી રહ્યાં છે. હવે ભાજપના એક નેતા અને પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખનો વીડિયો જબરદસ્ત વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં તેમા દ્વારા બોલાયેલા શબ્દો અમે અહીં ઉલ્લેખ કર્યા છે. દિનેશ ઠાકોર કહે છે કે, અમુક લોકો બંધારણને તોડી અને સમાજમાં વાહિયાત વાતો ફેલાવવા માંગે છે. એમાં વિક્રમ ઠાકોરને હું ખાસ કહેવા માંગુ છું કે ઠીંગ...., દોઢફૂટિ...... તારા પ્રોગ્રામ ક્યાંય થતા નહોતા. ઠાકોર સમાજે અને ઠાકોર સેનાએ સમર્થન આપ્યું ત્યારે તારા પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યાં છે. નખત્રાણાથી આ બાજુ કોઈ પ્રોગ્રામ લેવા તૈયાર નહોતું પહેલાં, બરાબર?
એટલે તું તારી મર્યાદામાં રહેજે. બધાને હોળિયે ચડાવી અને આખી આવડી મોટી સમાજ ભેગી થઈને 16 મુદ્દાનું બંધારણ કર્યું એના લીરેલીરા ઉડાડવા ફરી રહ્યો છે? હવે આ બાજુ પ્રોગ્રામ કરવા આવજે ઉત્તર ગુજરાતમાં, પાટણ-હારીજ બાજું, ત્યારે ખબર પડે તને.
તને આટલો માથે ચડાવ્યો, આટલો સહકાર આલ્યો એટલે તું સમાજ ઉપર જ? તારા ઉપર હમણાં પેલી સરકારની વાત આઈ તો તે હમણાં સમાજ ભેગો કર્યો હતો. ત્યારે તારે સમાજની જરૂર છે? તે કેવા પિક્ચર બનાવ્યા છે આજ દહાડા સુધી? છોકરાઓને દારૂના રવાડે ચડાવ્યા, પ્રેમના ગમમાં ખાઈ-ખાઈને... આવા આવા તો તે પિક્ચર બનાવ્યા છે, આવા આવા તે સોંગ બનાવ્યા છે. અને પાછો નીકળી ગયો સમાજની વાતો કરવા?
મર્યાદામાં રહેજે, બરાબર? આ નતું બોલવું પણ આ સમાજની તારે સમાજની ઈજ્જતની વાત આવી ને એટલે આ કહેવું પડી રહ્યું છે. એટલે તું તારી મર્યાદામાં રહેજે અને હવે પ્રોગ્રામ કરી બતાવજે આ બાજુ, તને ખબર પડે હેંડ.
જય માતાજી..... સમાજના લોકોને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, બરાબર બીજો અમારે કોઈ વિરોધ નથી એટલો બધો, પણ જે સમાજના બંધારણને તોડવા નીકળ્યા છે ને એમનો અમને પૂરેપૂરો... આ નતું કહેવું પણ ગળે આઈ ગયું, આટલે આઈ ગયું ત્યારે આ કહું છું. અને કાન ખોલીને સાંભળી લેજે... એવું નથી અમે ઈચ્છતા કે તમારા ધંધા-રોજગાર છીનવાઈ જાય. એવું જરૂરી નથી કે ઠાકોર સમાજને જ તમે... આ ઠાકોર સમાજની જમીનો અત્યારે ૯૦% ઠાકોરોની જમીનો જતી રહી છે, ખબર પડે છે કંઈ? નીકળી પડ્યો છો!
