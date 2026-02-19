મૃગીકુંડમાં ન્હાવા બદલ કીર્તિ પટેલ સામે ફરિયાદ, તો ન્હાવા પડેલ મહિલા પોલીસ અધિકારી સામે કેમ નહિ?
Controversy On Kirti Patels Dip At Mrugikund : ભવનાથના પવિત્ર મૃગીકાંડમાં સાધુઓના સ્નાન વચ્ચે બે મહિલાઓએ સ્નાન કર્યું, પરંતું કીર્તિ પટેલ સામે ફરિયાદ થઈ, પરંતું મહિલા પીઆઈ વરીયાના શાહી સ્નાન સામે કોઈ પગલા કેમ ન લેવાયા?
Gujarat Politics : કુંભમેળામાં જેમ શાહી સ્નાનનું માહાત્મ્ય છે, એ જ રીતે શ્રદ્ધાળુઓ માટે ભવનાથના મૃગીકુંડમાં સ્નાનનું પણ મહત્ત્વ છે. પરંતું આ વખતે કીર્તિ પટેલ નામની એક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝરે સાધુઓની વચ્ચે જઈને મૃગીકુંડમાં શાહી સ્નાન કરતા હોબાળી મચી ગયો છે. ખુદ સાધુ સમાજ રોષે ભરાયો છે, અને કીર્તિ પટેલ સામે એક નહિ, બે-બે પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. એક મહિલાના મૃગીકુંડમાં સ્નાનથી સાધુઓની લાગણી દુભાય, તો પછી એક મહિલા પીએસઆઈના શાહી સ્નાનથી સાધુઓની લાગણી કેમ દુભાતી નથી. ગુજરાતની બે મહિલાઓ માટે આવો દોગલો વ્યવહાર કેમ.
શાહી સ્નાનમાં બે મહિલાઓનું સ્નાન, પણ વિવાદ એકનો જ...
એક સામાન્ય ઈન્ફ્લુએન્ઝર, અને એક પોલીસ વિભાગમાં પ્રતિષ્ઠિત હોદ્દા પર કાર્યરત મહિલા.... આ બંને મહિલામાં હોદ્દાનો ફરક છે, પરંતું બંનેની ભૂલ એક જેવી જ છે કે બંનેએ જુનાગઢના ભવનાથના મેળાના અંતિમ દિવસે પવિત્ર મૃગીકુંડમાં થતા સાધુઓના શાહી સ્નાન વચ્ચે જઈને સ્નાન કર્યું. એક મહિલાએ જાહેરમાં કર્યું, તો બીજીએ છુપાઈને કોઈને ખબર ન પડે તે રીતે. પરંતું બંનેની વાત સામે આવી.
મહિલા પીઆઈના સ્નાનથી સાધુ સંતોની લાગણી કેમ દુભાતી નથી?
જુનાગઢ ભવનાથ મહાશિવરાત્રીની મધ્ય રાત્રિએ શાહી સ્નાનના બે વીડિયો વાયરલ થયા. સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝર કીર્તિ પટેલે પણ ભગવા પહેરી સ્નાન કર્યું હતું. ત્યારે બીજી બાજુ પેન્ટ શર્ટ પહેરીને પીઆઈ વરીયાએ પણ સ્નાન કર્યું હતું. પરંતુ પોલીસ ફરિયાદ કીર્તિ પટેલ સામે કરવામાં આવે છે. પોલીસ સાથે ગેરવર્તન બદલ કીર્તિ પટેલ સામે ફરિયાદ થાય તે સમજી શકાય. પરંતું ગીર સોમનાથના વેરાવળ સ્થિત ભાલકાના નિરાલી ખોડિયાર મંદિરના મહંત અને મહામંડલેશ્વર સ્વામી બજરંગદાસજી ઉદાસીન દ્વારા આજે જૂનાગઢના ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનમાં કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ લેખિત ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્ઝર કીર્તિ પટેલ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે સાધુ સમાજ મેદાને આવ્યો છે. જો કીર્તિ પટેલના સ્નાનથી સાધુસમાજની લાગણી દુભાય, તો મહિલા પીઆઈના સ્નાનથી સાધુ સંતોની લાગણી કેમ દુભાતી નથી?
મૃગીકુંડમાં સ્નાન માટે શું નિયમો છે?
હવે વાત એ છે કે, આ વિવાદ એટલા માટે થયો છે કે, સાધુઓ જ પવિત્ર મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરી શકે છે તેવું કહેવાય છે. ભવનાથ મંદિરમાં આવેલા મૃગીકુંડમાં માત્ર સંન્યાસીઓ જ સ્નાન કરી શકે તેવી કાયદાકીય કોઈ જોગવાઈ કરવામાં આવી નથી. પરંતું ધાર્મિક પરંપરાઓને અનુસરીને માત્ર સાધુઓ જ તેમાં સ્નાન કરે છે. એક ધાર્મિક પરંપરા હોવાથી મોટાભાગના સંસારીઓ મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરતા નથી.
જનતા અને વીવીઆઈપી માટે નિયમો અલગ-અલગ કેમ?
સામાન્ય દિવસોમાં પણ પવિત્રતા જળવાય તે માટે સામાન્ય નાગરિકો માટે સ્નાન પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. પરંતું આ બાબત કાયદાકીય પ્રસ્તાપિત થવી જોઈએ. અને નિયમો તમામ લોકો માટે એકસમાન હોવા જોઈએ. પછી તે જનતા હોય કે વીવીઆઈપી.
હવે જો સંસારીઓને મૃગીકુંડમાં સ્નાનની છૂટ નથી તો કેટલાક સવાલો પણ પેદા થાય છે...
- મૃગીકુંડમાં સ્નાન માટે વીઆઈપીઓને છૂટ શા માટે મળે છે?
- શા માટે મહિલા પીઆઈના શાહી સ્નાનને યોગ્ય ગણવામાં આવ્યું?
- શા માટે મહિલા પીઆઈ પર કોઈ ફરિયાદ દાખલ ન કરવામાં આવી?
- શા માટે કીર્તિ પટેલ સામે જ સાધુ સંતોએ રોષ ઠાલવ્યો?
ભવનાથમાં જયરાજ આહીરે પણ તોડ્યો હતો નિયમ
ભવનાથના મેળામાં ખાનગી વાહનો પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં માયાભાઈ આહીરના પુત્ર જયરાજ આહીરે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતુ. જયરાજ આહીર ખાનગી વાહન લઈને છેક અંદર મંદિર સુધી પહોંચ્યો હતો. ત્યારે જયરાજ આહીર સામે તપાસના આદેશ કરાયા હતા. પરંતું મેળો પૂર્ણ થયાના ત્રણ દિવસ બાદ પણ જયરાજ આહીર સામે કોઈ એક્શન લેવાયું નથી. ન તો મહિલા પીઆઈના શાહી સ્નાન સામે કોઈ એક્શન લેવાયા. પરંતુ કીર્તિ પટેલ સામે બે-બે ફરિયાદો કરીને મોરચો માંડવામાં આવ્યો. ત્યારે વીવીઆઈપી અને હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરનારાઓ અને સામાન્ય નાગરિકો માટે તંત્રનો આવો દોગલો વ્યવહાર કેમ જોવા મળે છે.
પીઆઈના ગુના પર ઢાંકપિછોડો કેમ?
ભવનાથ પોલીસની ફરજમાં રુકાવટ કરવા બદલ ગુનો નોંધાયા બાદ ફરી કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ બીજી ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ ફરિયાદ ભાલકાતીર્થ નજીક આવેલ નિરાલી ખોડિયાર ઉદાસીન આશ્રમના મહામંડલેશ્વર સ્વામી બજરંગદાસ ઉદાસીન બાપુ દ્વારા નોંધાવવામાં આવી છે. સદીઓ જૂની ધાર્મિક પરંપરાનો ભંગ કરવા અને મૃગીકુંડની ગરિમાને ઠેસ પહોંચાડવા બદલ આ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. જો સસ્તી પ્રસિદ્ધિ માટે આવા કૃત્યો કરનાર કીર્તિ પટેલ પર લગામ લગાવી શકાય, તો પછી મહિલા પીઆઈના ગુના પર ઢાંક પિછોડો કેમ કરવામાં આવે છે. અને જો મહિલા પીઆઈના સ્નાન પર તંત્રને કોઈ વાઁધો ન હોય તો કીર્તિ પટેલના શાહી સ્નાન માટે પણ કોઈ વાંધો ન હોવો જોઈએ. અને આ શાહી સ્નાન જનતા માટે પણ ખોલી દેવું જોઈએ.
