Prev
Next

બહિયલ હિંસાના આરોપીઓને પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું, 60 ગુનેગારોનું સરઘસ કઢાયું, પોલીસ ઝિંદાબાદના નારા લાગ્યા

નવરાત્રિના પર્વ દરમિયાન ગાંધીનગરના બહિયલમાં બબાલ જોવા મળી હતી. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ મામલે લઘુમતી સમાજના ટોળાએ બુધવારે નવરાત્રિ દરમિયાન પથ્થરમારો કર્યો અને દુકાનોમાં તોડફોડ કરી હતી. હવે પોલીસે આ આરોપીઓનું સરઘસ કાઢ્યું છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 26, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

બહિયલ હિંસાના આરોપીઓને પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું, 60 ગુનેગારોનું સરઘસ કઢાયું, પોલીસ ઝિંદાબાદના નારા લાગ્યા

ગાંધીનગરઃ આસ્થાના ઉત્સવમાં હિંસાની ઘટના ગાંધીનગરમાં બહિયલમાં બની હતી...વિધર્મીઓના ટાળાએ નવરાત્રિના પંડાલ પર પથ્થરમારો કર્યો...અનેક દુકાનોમાં તોડફોડ કરીને લૂંટ ચલાવી અને દુકાનોને સળગાવી દીધી...આ ઘટનાથી હિન્દુ સમાજમાં ઉગ્ર રોષ ફેલાયો હતો...પરંતુ પોલીસે આરોપીઓની મજબૂત સર્વિસ કરી અને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું...જુઓ બહિયલને બાનમાં લેનારા અપરાધીઓનો આ અહેવાલ...

ગાંધીનગરના બહિયલ ગામમાં નવરાત્રિના ત્રીજા દિવસે શાંતિ અને શક્તિના પર્વમાં અશાંતિનો માહોલ સર્જાયો...સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને લઈને બે સમુદાયો વચ્ચે હિંસા ભડકી, જેમાં વિધર્મીઓના ટોળાએ દુકાનો લૂંટી, સળગાવી, વાહનો તોડ્યા અને હિંદુઓના ઘરો પર પથ્થરોનો વરસાદ કર્યો. ગરબાના માહોલમાં આ હુમલાથી ગામમાં ડર ફેલાયો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

ચાર દુકાનો અને પાંચ-છ વાહનોને આગ લગાવી, પોલીસ પર પણ હુમલો કર્યો. પરંતુ ગુજરાત પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લઈને વિધર્મીઓના ટોળાને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું. આ એ જ અપરાધીઓ છે જેમણે ગામની એકતા તોડી, ગરીબોની દુકાનો સળગાવી હતી...પોલીસ સાથે પાલો પડ્યા પછી તેમની હાલત કેવી થઈ છે તે જોઈ લો....ચાલી પણ શકે તેમ નથી રહ્યા હવે...

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 26, 2025

હિંસા મામલે 83 લોકો સામે નામજોગ અને 200ના ટોળા સામે FIR નોંધાઈ છે...પોલીસે 60થી વધુની ધરપકડ કરી, તેમને ગુનાહિત સ્થળે લઈ જઈને કાયદાની કડકાઈ બતાવી. ગામલોકોએ આરોપીઓની બદલાયેલી ચાલ જોઈ 'ગુજરાત પોલીસ જિંદાબાદ'ના નારા લગાવ્યા..

હિંસા મામલે 83 લોકો સામે નામજોગ 
200ના ટોળા સામે FIR નોંધાઈ છે
પોલીસે 60થી વધુની ધરપકડ કરી

તો બહિયલની હિંસામાં સૌથી મોટો ખુલાસો થયો છે...હિંસાનો માસ્ટર માઈન્ડ પૂર્વ સરપંચ કાલુ મલેક હોવાનું સામે આવ્યું છે...મલેક હિંસા બાદ ફરાર થઈ ગયો છે...જ્યારે વધુ એક અપરાધી ઉપસરપંચ અબ્દુલ કાદિર પકડાઈ ગયો છે..જેને પોલીસે કાયદાનું બરાબર ભાન કરાવ્યું....

હિંસાનો માસ્ટર માઈન્ડ પૂર્વ સરપંચ કાલુ મલેક હોવાનું સામે આવ્યું. મલેક હિંસા બાદ ફરાર થઈ ગયો છે. અપરાધી ઉપસરપંચ અબ્દુલ કાદિર પકડાઈ ગયો છે. આવી કડક કાર્યવાહીથી જ સમાજમાં શાંતિ જળવાશે. પોલીસે ફરી બતાવ્યું કે કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો, નિર્દોષને રંજાળ્યો તો આવા જ હાલ થશે...

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
gujaratgandhinagar

Trending news