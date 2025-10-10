ભાજપમાં ભ્રષ્ટાચાર, ઉપલેટા નગરપાલિકામાં 20 લાખનું ગફલું, 800 રૂપિયાની ટ્યુબલાઈટ 1908 માં ખરીદાઈ
Corruption In Gujarat : ઉપલેટા નગરપાલિકામાં 20 લાખની સ્ટ્રીટ લાઈટ ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર. બજારમાં 800 ની મળતી લાઈટ નગરપાલિકાએ 1980 રૂપિયામાં ખરીદી. 30 રૂપિયા મીટર મળતો કેબલ 150 રૂપિયા મીટરના ભાવે નગરપાલિકાએ ખરીદ્યો
Rajkot News દિનેશ ચંદ્રવાડીયા/ઉપલેટા : રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં નગરપાલિકા દ્વારા ટ્યુબલાઈટ તેમજ કેબલ વાયર ખરીદીમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખે ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપ કર્યો છે. 800 રૂપિયાની ટયુબલાઈટના 1908 રૂપિયા ચૂકવ્યા હોવાનો આક્ષેપ થતા ઉપલેટા નગરપાલિકા રાજકારણ ગરમાયું છે. નગરપાલિકાએ 20 લાખનો માલ ખરીદ્યો પણ સ્ટ્રીટ લાઈટ કમિટી અને તેમના ચેરમેનને આ વાતની ખબર જ નથી.
ઉપલેટા નગરપાલિકા દ્વારા સરકારની વેબસાઈટ J M માંથી રૂપિયા 20 લાખની સ્ટ્રીટ લાઈટ અને તેમને લગતો માલસામાન ખરીદવામાં આવેલ છે. નગરપાલિકાએ કરેલી આ ખરીદીને કારણે નગરપાલિકાના ખુદ ભાજપના સદસ્યો અને વિરોધ પક્ષ દ્વારા આ ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું અને 8 લાખનો માલ 20 લાખમાં ખરીદી 12 લાખ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું જણાવી બિલ ન ચૂકવવા ચીફ ઓફિસર લેખિત વાંધાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યો.
આ ખરીદીમાં હદ તો ત્યાં થાય છે કે જે ખરીદી નગરપાલિકાએ કરી છે, તેના પરિપત્ર મુજબ ક્લાસ વન અને ક્લાસ ટુ અધિકારી આ ખરીદી કરી શકે છે. પણ આ ખરીદીમાં જેમને નામે ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે તે એલ્વીશ દેવરખીભાઈ સુવા નગરપાલિકાનો રોજમદાર કર્મચારી છે. એટલું જ નહીં પણ આ સ્ટ્રીટ લાઈટ કમિટીનું કાર્યક્ષેત્ર હોય આમ છતાં આ તમામ કામગીરી ખરીદીની ઉપલેટા નગરપાલિકાની બાંધકામ શાખા દ્વારા કરવામાં આવી. ખરીદીના બિલ નગરપાલિકામાં આવતા સમગ્ર પ્રકરણ બહાર આવ્યું છે.
સ્ટ્રીટ લાઈટ કમિટીના ચેરમેન જગદીશ વિરમગામાએ ચીફ ઓફિસરને પત્ર લખી આ ખરીદી ગેરકાયદેસર થયેલ હોય અને તેમાં ભ્રષ્ટાચાર થયેલ હોય બિલ ન ચૂકવવાની ખુદ સ્ટ્રીટ લાઈટ કમિટીના ચેરમેને માંગણી કરી.
ઉપલેટા નગરપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચારીઓ કેટલી હિંમતથી ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. તેમનો બીજો પુરાવો એ બહાર આવ્યો કે આ સમગ્ર પ્રકરણ બહાર આવતા જેમને નામે ખરીદી કરેલ છે તે એલ્વીશ સુવાએ આજે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને એક લેખિત પત્ર લખી જણાવેલ છે કે મારા આઈડીમાંથી માલ ખરીદ થયો છે, પણ આ અંગે મને કોઈ પણ પ્રકારની ખબર નથી, ને મેં ક્યાંય સહી કરી નથી કે મેં કોઈ આવો ઓર્ડર આપ્યો નથી. આમ છતાં આ 20 લાખનો ઓર્ડર મારા આઈડીમાંથી થયેલા છે અને આમાં ભ્રષ્ટાચાર થયેલા હોવાનું પૂરી શક્યતા છે. તેથી આ બિલ ન ચૂકવવા અને પોતે આ પ્રકરણમાં ક્યાંય ન હોવાનું ચીફ ઓફિસરને લેખિતમાં આપ્યું. ત્યારે હવે સવાલ એ ઉભો થાય છે કે આ 20 લાખની ખરીદીમાં અને તેમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારમાં નગરપાલિકામાંથી જવાબદાર કોણ? બાંધકામ શાખામાંથી આ ઓર્ડર થયો છે ત્યારે બાંધકામના કર્મચારી, બાંધકામના ચેરમેન, ચીફ ઓફિસર કે પ્રમુખ આ સમગ્ર પ્રકરણમાં જવાબદાર કોણ એ તપાસ થાય તો સમગ્ર વિગત બહાર આવી શકે.
ઉપલેટા નગરપાલિકા પ્રમુખ વર્ષાબેન ગજેરા દ્વારા કોંગ્રેસના તમામ આરોપો ફગાવ્યા હતા અને ટ્યુબલાઈટ, કેબલ, વાયર, ચાપડાની ખરીદી સરકારી જે. એમ. પોર્ટલમાંથી ખરીદી કરી છે અને સરકારી એસોપી મુજબ થયેલ છે અને વિપક્ષ જો સરકારી સર્ટિફિકેટ મુજબ 800 રૂપિયામાં લાઈટો મંગાવી આપતાં હોય તો અમે તેમની પાસેથી ખરીદી કરવા તયાર છીએ. ઉપલેટા નગરપાલિકા વર્ષોથી બાંધકામ શાખામાંથી લાઈટો મંગાવે છે અને કોંગ્રેસ દ્વારા ફક્ત વિકાસના કામો કરવામાં વિક્ષેપ પાડે છે અને ખોટા આક્ષેપ કર્યા કરે છે.
કોંગ્રેસના નગરપાલિકાના સદસ્ય લખણભાઈ ભોપાળાએ આ અંગે એક નિવેદન કરી આ સમગ્ર પ્રકરણની પોતે એન્ટીકરપ્શનમાં ફરિયાદ કરીને આ ભ્રષ્ટાચારને ખુલ્લો પાડશે તેમ કહેલ. હાલ ઉપલેટા નગરપાલિકામાં ટ્યુબલાઈટ ખરીદી પ્રકરણમાં કોંગ્રેસે આક્ષેપ કરતા ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે.
