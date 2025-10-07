Prev
મૃત્યુઆંક વધ્યો! બાળકોના મોત મામલે તપાસનો રેલો ગુજરાત સુધી પહોંચ્યો! સુરેન્દ્રનગરની 'શેપ ફાર્મા' રડાર પર...

Toxic Cough Syrup Scare: સુરેન્દ્રનગરના શેપ ફાર્મા પર પહોંચ્યું Z 24 કલાક. શેપ ફાર્માએ MPની કંપનીને કાચો માલ આપ્યો. રાજ્યનું ડ્રગ્સ વિભાગ ચલાવી રહ્યું છે તપાસ. કંપનીના માલિકોનો કાંઈ પણ કહેવાનો ઈનકાર. ગુજરાતની બે ફાર્મા કંપનીઓમાં તપાસ કરવામાં આવી. શેપ ફાર્મામાં બનેલી સિરપમાં ડાયએથિલીન ગ્લાયકોલનું પ્રમાણ વધારે હતું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:40 AM IST

Toxic Cough Syrup Scare: મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં કફ સિરપ પીવાથી બાળકોના મોતના મામલે તપાસનો રેલો ગુજરાત સુધી પહોંચ્યો છે. મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપને કારણે અત્યાર સુધીમાં 15 બાળકોનાં મૃત્યુ થયા છે, અને રાજસ્થાનમાં પણ બે બાળકોનાં મોત સાથે કુલ મૃત્યુઆંક 17 થયો છે. તાજેતરમાં જ છિંદવાડામાં 18 મહિનાની વધુ એક બાળકીએ સારવાર દરમિયાન જીવ ગુમાવ્યો હતો, જેની કિડની ફેલ થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ગુજરાતની બે ફાર્મા કંપનીઓમાં તપાસ
મધ્યપ્રદેશમાં થયેલાં આ મોતના તાર ગુજરાત સાથે જોડાયેલા હોવાનું સામે આવતા ગાંધીનગર ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા રાજ્યની બે ફાર્મા કંપનીઓમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ તપાસ અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરની શેપ ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં કરવામાં આવી રહી છે.

શેપ ફાર્માએ આપ્યો હતો કાચો માલ
સુરેન્દ્રનગર સ્થિત શેપ ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું છે કે, આ કંપનીએ મધ્યપ્રદેશની તે કફ સિરપ બનાવતી કંપનીને કાચો માલ સપ્લાય કર્યો હતો. શંકા છે કે શેપ ફાર્મામાં બનેલી સિરપમાં ડાયએથિલીન ગ્લાયકોલ (DEG) નું પ્રમાણ વધુ હતું, જે બાળકોના મૃત્યુનું કારણ બન્યું છે. મધ્યપ્રદેશ સરકારે ગુજરાત સરકારને કફ સિરપના 10 સેમ્પલ 'નોટ ફોર સ્ટાન્ડર્ડ' હોવાનું જણાવ્યું હતું, જેમાંથી બે સેમ્પલ ગુજરાતની ફાર્મા કંપનીઓના હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ કેસની વધુ તપાસ ડ્રગ વિભાગ ગાંધીનગર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે ચલાવવામાં આવી રહી છે. જોકે, આ ગંભીર મામલે કંપનીના માલિકો કંઈપણ કહેવાનો ઈનકાર કરી રહ્યા છે, તેમજ રાજ્યનું ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કમિશનરેટ પણ આ અંગે અધિકૃત માહિતી જાહેર કરવાથી દૂર રહ્યું છે, જેના કારણે રાજ્યમાં વેચાઈ રહેલી કફ સિરપની બ્રાન્ડ્સ અંગે લોકોમાં અસમંજસની સ્થિતિ છે. Z 24 કલાક ની ટીમ સુરેન્દ્રનગરની શેપ ફાર્મા પર પહોંચી હતી અને આ સમગ્ર મામલાની પળેપળની માહિતી મેળવી રહી છે.
 

