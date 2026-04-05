કાઉન્ટડાઉન શરૂ : ચૂંટણી પહેલા રાજકીય પાટલી બદલાવાની હોડ લાગી, ત્રણેય પક્ષોમાં ભરતી મેળો જામ્યો

Gujarat Local Body Election : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા પક્ષપલટાની મોસમ પૂરબહારમાં ખીલી છે. પોતાના પક્ષથી નારાજ કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ પક્ષપલટો કરી રહ્યાં છે. ત્યારે આ પક્ષપલટો કોને ફળશે, અને કોને નડશે તો તે સમય જ બતાવશે. પરંતું હાલ ગુજરાતના કયા દિગ્ગજોએ ચૂંટણી પહેલા પાટલી બદલી તે જોઈએ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:13 AM IST
  • 2017માં કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં ગયેલા મકવાણાએ ફરી કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો
  • ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ થયેલા દેવુબેન હવે કોંગ્રેસમાં સામેલ થયા 
  • કોંગ્રેસના વર્ષો જુના કાયકર ઇકબાલ શેખે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું

Gujarat Poltics : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે. 26 એપ્રિલે મતદાન અને 28 એપ્રિલે મતગણતરી... અને તેની સાથે જ ગુજરાતની રાજનીતિમાં ગરમાવો ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. ઉમેદવારોની જાહેરાત પહેલા જ શરૂ થઈ ગઈ છે, આયા રામ ગયા રામની રાજનીતિ. કોણ કોંગ્રેસમાં જોડાયું?, કોણે છોડ્યો ભાજપનો સાથ?. જુઓ આ ખાસ અહેવાલમાં.

ચૂંટણી નજીક આવે એટલે પક્ષપલટાની સીઝન શરૂ થવી એ ગુજરાતની રાજનીતિમાં નવી વાત નથી. કોંગ્રેસથી ભાજપ અને ભાજપથી કોંગ્રેસના નેતાઓ સતત પોતાનો રાજકીય માર્ગ બદલી રહ્યા છે. આવામાં છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં કેટલાએ પાટલી બદલી તે જોઈએ. 

ભરૂચના જંબુસરથી એક મોટી રાજકીય હલચલ સામે આવી છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય કિરણ મકવાણાએ ઘર વાપસી કરી છે. 2017માં કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં ગયેલા મકવાણાએ ફરી કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો છે. તેમનો દાવો છે કે 12 એપ્રિલે તેઓ શક્તિ પ્રદર્શન કરશે અને તેમના સાથે હજારો કાર્યકરો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. 2017માં ભાજપમાં ગયેલા કિરણ મકવાણાએ ફરી કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. 

રાજકોટમાં પણ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. આવાસ કૌભાંડમાં વિવાદમાં આવેલા પૂર્વ કોર્પોરેટર દેવુબેન જાદવએ કોંગ્રેસનો હાથ પકડ્યો છે. ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ થયેલા દેવુબેન હવે કોંગ્રેસમાં સામેલ થયા છે. કોંગ્રેસના પ્રભારી જેની ઠુમ્મરે તેમને કોંગ્રેસનો ખેસ પહેરાવ્યો. આવાસ કૌભાંડમાં આવેલા દેવુબેન જાદવએ કોંગ્રેસનો હાથ પકડ્યો છે. 

કઠલાલમાં પણ ભાજપને મોટો ઝટકો લાગ્યો. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની હાજરીમાં અનેક અગ્રણીઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. હસમુખ પરમાર, ઈન્દ્રવદન પરમાર અને અન્ય કાર્યકરોએ પક્ષપલટો કર્યો.  

નવસારીના ચીખલી વિસ્તારમાં પણ ભાજપને ઝટકો લાગ્યો છે. ધારાસભ્ય અનંત પટેલની હાજરીમાં 100થી વધુ કાર્યકરો કોંગ્રેસમાં જોડાયા.

વડોદરામાં ભાજપમાં આંતરિક અસંતોષ સામે આવ્યો છે. અલ્પેશ લિંબચિયાને ફરી પાર્ટીમાં લેવાતા પૂર્વ મેયર નિલેશ રાઠોડએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે પાર્ટીના નિર્ણયથી કાર્યકરોમાં અસંતોષ ફેલાયો છે...

રાજનીતિમાં કહેવાય છે કે કોઈ કાયમી મિત્ર કે દુશ્મન નથી હોતું. ચૂંટણી નજીક આવે એટલે પક્ષપલટાની મોસમ શરૂ થઈ જાય છે. આ વખતે પણ કંઈક આવું જ દ્રશ્ય ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યું છે.

કોંગ્રેસના વર્ષો જુના કાયકર ઇકબાલ શેખે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યા ચર્ચા શરૂ થઈ છે. કોંગ્રેસના વર્ષો જુના કાયકરે કોંગ્રેસનો છેડો ફાડ્યો છે. વર્ષો જુના કાર્યકર છતાં પાર્ટી સન્માન ન જાળવતા રાજીનામુ આપ્યા હોવાની વાત તેઓએ કહી. કોંગ્રેસ પ્રદેશ સમિતિને લેટર લખી અને વીડિયો જાહેર કરી ઈકબાલ શેખે જાહેરાત કરી.

એક તરફ પક્ષપલટો... બીજી તરફ શક્તિ પ્રદર્શન. ચૂંટણી પહેલા જ રાજકીય પાટલી બદલાવાની હોડ લાગી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ પક્ષપલટાનો ફાયદો કોને મળે છે. મતદાનને હજુ ઘણા દિવસો બાકી છે. પરંતુ તે પહેલા ભરતી મેળાનો આ મોસમ કેટલી ખીલેલી રહે છે તે જોવાનું રહ્યું. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

