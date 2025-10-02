Prev
ભાજપમાં નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષના નામને લઈને કાઉન્ટડાઉન શરૂ; આ નેતા બની શકે છે પ્રમુખ! મળ્યા સંકેત

Gujarat State BJP President: Z 24 કલાક પર ગુજરાતની રાજનીતિના મોટા સમાચાર. જગદીશ વિશ્વકર્મા બની શકે ભાજપના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ: સૂત્ર. આવતી કાલે ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરવામાં આવશે. 4 ઓકટોબર શનિવારે નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની જાહેરાત થશે. પ્રદેશ હોદ્દેદારો સાથે જિલ્લા કક્ષાથી આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેશે. નવા નામની જાહેરાત તમામ આગેવાનોની સમક્ષ થઈ શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:54 PM IST

ભાજપમાં નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષના નામને લઈને કાઉન્ટડાઉન શરૂ; આ નેતા બની શકે છે પ્રમુખ! મળ્યા સંકેત

Gujarat State BJP President: ગુજરાત ભાજપમાં નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની નિમણૂકને લઈને રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ બની શકે છે. આ મોટા સમાચાર વચ્ચે પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, જે આ અટકળોને વધુ મજબૂત બનાવી રહી છે.

આવતીકાલે ફોર્મ ભરાશે, શનિવારે જાહેરાત!
નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ માટે આવતી કાલે (શુક્રવારે) ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરવામાં આવશે. જે બાદ 4 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષના નામની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ શકે છે. આ જાહેરાતના કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ હોદ્દેદારો સાથે જિલ્લા કક્ષાથી પણ અગ્રણી આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેવાના છે. તમામ આગેવાનોની હાજરીમાં નવા નામની જાહેરાત થઈ શકે છે.

કમલમ ખાતે તડામાર તૈયારીઓ
નવા પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ માટેનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. કમલમ ખાતે નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની નિમણૂકની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. કમલમ ખાતે ચૂંટણીની જાહેરાત મામલે તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે. કમલમના પ્રાંગણમાં મંડપ બાંધવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે. પ્રદેશ કાર્યાલય પર સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર સહિતના મહત્ત્વના આગેવાનો હાજર છે.

જોકે ભાજપ તરફથી હાલમાં આ તૈયારીઓ અન્ય કોઈ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ચાલી રહી હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ તૈયારીઓની વ્યાપકતા જોતા સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે ભાજપમાં નવા પ્રદેશ પ્રમુખની વરણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, જેના કારણે રાજકીય ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાતની રાજનીતિમાં હવે સૌની નજર 4 ઓક્ટોબર પર ટકેલી છે, જ્યારે ગુજરાત ભાજપને તેના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષનું નામ મળી શકે છે.
 

