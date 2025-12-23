સંતાન સુખથી વંચિત દંપતીએ પડોશીની દીકરીનું કર્યું અપહરણ! બજારમાં ફરવા લઈ જવાના બહાને ઉઠાવી ગયા
Child Kidnapping : પાડોશી પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા સો વખત વિચાર કરવો પડે તેવો સમય આવ્યો, નિસંતાન દંપતીએ પાડોશીના દીકરીને જ ઉઠાવી લીધું
Surat News સંદીપ વસાવા/સુરત : સંતાન સુખથી વંચિત દંપતીએ પડોશીની દીકરીને બજારમાં ફરવા લઈ જવાના બહાને ઉઠાવી ગયા. સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની ટીમે બિહાર પહોંચી ઓપરેશન પાર પાડ્યું. સુરત જિલ્લાના કડોદરા વિસ્તારમાં માનવતાને શરમાવે તેવી અને વિશ્વાસનો ખૂન કરતી એક ઘટના સામે આવી છે. જેમાં એક જ બિલ્ડિંગમાં રહેતા અને વર્ષોથી પડોશી તરીકે રહેતા દંપતીએ એક વર્ષની માસૂમ બાળકીનું અપહરણ કરી બિહાર ફરાર થઈ ગયા હતા. જોકે, સુરત જિલ્લા પોલીસે બિહારના અંતરિયાળ ગામમાંથી બાળકીને હેમખેમ છોડાવી આરોપી દંપતીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પડોશી હોવાના નાતે માતાએ વિશ્વાસ મૂકી દીકરીને મોકલી
ગત તારીખ ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ ના રોજ કડોદરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના તાતીથૈયા ગામની એક બિલ્ડિંગમાં રહેતા કુંદન પુરી અને તેની પત્ની મોનુ પુરીએ પોતાની પડોશમાં રહેતી એક વર્ષની બાળકી પર દાનત બગાડી હતી. આરોપી દંપતીએ બાળકીની માતાને વિશ્વાસમાં લઈ જણાવ્યું હતું કે, "અમે બજારમાં જઈએ છીએ, તમારી દીકરીને પણ સાથે ફરવા લઈ જઈએ." પડોશી હોવાના નાતે માતાએ વિશ્વાસ મૂકી દીકરીને તૈયાર કરી તેમને સોંપી હતી. બાળકીને લઈ ગયાના ત્રણ કલાક બાદ પણ દંપતી પરત ન આવતા માતાને ફાળ પડી હતી. ઉપરના માળે જઈ તપાસ કરતા આરોપીઓનું ઘર બંધ મળી આવ્યું હતું. ગભરાયેલી માતાએ તુરંત જ નોકરી પર ગયેલા પતિને જાણ કરી અને મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા સુરત જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઢિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ LCB, SOG અને કડોદરા પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી.
બાળકીને લઈને બિહાર ભાગી ગયું હતું દંપતી
કડોદરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ બી.ડી. શાહે જણાવ્યું કે, સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસતા જાણવા મળ્યું કે દંપતી બાળકીને લઈ તાતીથૈયાથી સુરત અને ત્યાંથી ટ્રેન મારફતે રાજ્ય બહાર ભાગી ગયું છે. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓ મૂળ બિહારના વતની છે. સુરત જિલ્લા પોલીસની એક ટીમ તાત્કાલિક બિહાર રવાના થઈ હતી. ત્યાંની લોકલ પોલીસની મદદથી કુંદન પુરીના ઘરે દરોડો પાડતા, અપહરણ કરાયેલી બાળકી ત્યાંથી મળી આવી હતી. પોલીસે માસૂમનો કબજો મેળવી આરોપી દંપતીની અટકાયત કરી કડોદરા લાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે
પોલીસ પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું છે કે, આરોપી દંપતીના લગ્નને 6-7 વર્ષ થયા હોવા છતાં તેમને કોઈ સંતાન નહોતું. જ્યારે બીજી તરફ, ભોગ બનનાર બાળકીની માતા હાલ 7-8 મહિનાની સગર્ભા છે. આરોપીઓએ એવું વિચાર્યું હતું કે, પડોશીને બીજું બાળક આવવાનું જ છે. તો આ દીકરીને અમે લઈ જઈશું તો તેમને ખાસ વાંધો નહીં આવે આ વિચિત્ર અને ગુનાહિત માનસિકતા સાથે તેઓએ અપહરણને અંજામ આપ્યો હતો.
હાલ તો કડોદરા પોલીસે બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ અપહરણનો ગુનો નોંધી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે અને બાળકીને તેના માતા-પિતાને સોંપીને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
