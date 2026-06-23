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AAP MLA ચૈતર વસાવાને કોર્ટે જાહેર કર્યા દોષિત, વન વિભાગના કર્મચારી પર હુમલાના કેસમાં મોટો ચુકાદો

MLA Chaitar Vasava: વન વિભાગના કર્મચારી પર હુમલાના કેસમાં MLA ચૈતર વસાવાને કોર્ટે દોષિત જાહેર કર્યા છે. ચૈતર વસાવા સહિત કુલ 9 લોકો દોષિત જાહેર કરાયા છે. જેમાં MLA ચૈતર વસાવાના પત્ની પણ દોષિત જાહેર કરાયા છે. આ સિવાય 4 મહિલા અને 5 પુરૂષ દોષિત જાહેર કર્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:41 PM IST
AAP MLA ચૈતર વસાવાને કોર્ટે જાહેર કર્યા દોષિત, વન વિભાગના કર્મચારી પર હુમલાના કેસમાં મોટો ચુકાદો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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