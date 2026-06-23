/AAP MLA ચૈતર વસાવાને કોર્ટે જાહેર કર્યા દોષિત, વન વિભાગના કર્મચારી પર હુમલાના કેસમાં મોટો ચુકાદો

MLA Chaitar Vasava: ગુજરાતના રાજકારણમાંથી આ સમયના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. નર્મદા જિલ્લાની રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટે આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા (MLA Chaitar Vasava) સહિત કુલ 9 લોકોને દોષિત જાહેર કર્યા છે. વન વિભાગના કર્મચારીઓ સાથે ઘર્ષણ અને હુમલાના ચકચારી કેસમાં કોર્ટે આ મહત્વનો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. આજે સાંજે સજાની જાહેરાત થઈ શકે છે.
ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા વિરુધ ડેડીયાપાડા પોલીસ મથકમાં ફરીયાદ નોંધાઈ છે. નર્મદા ડીએસપી પ્રશાંત શુંબેએ જણાવ્યું હતું કે ડેડીયાપાડા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ પણ કર્યું હતું અને ફોરેસ્ટ અધિકારીઓએ મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. ચૈતર વસાવાએ ફોરેસ્ટના અધિકારીઓને ઘરે બોલાવીને ધમકાવ્યા અને માર પણ મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. આ ગુનામાં ચૈતર વસાવાના પી.એ જીતેન્દ્ર વસાવા, ચૈતર વસાવાના ધર્મપત્ની શકુંતલા વસાવા અને એક ખેડૂતની ધરપકડ કરવામાં પણ આવી છે. ત્યારબાદ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ફરાર થયા હતા અને નર્મદા પોલીસ શોધખોળ આદરી હતી.
1. ચૈતર વસાવા સહિત 9 લોકો દોષિત જાહેર: પત્ની પણ સામેલ
રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા લેવાયેલા આ મોટા નિર્ણયમાં ચૈતર વસાવાની મુશ્કેલીઓમાં ભારે વધારો થયો છે. કોર્ટે આ કેસમાં કુલ 9 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા છે, જેમાં 4 મહિલાઓ અને 5 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે.
મહત્વની વાત એ છે કે આ ગુનામાં ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના પત્નીને પણ કોર્ટે દોષિત જાહેર કર્યા છે. કોર્ટના આ આકરા વલણ બાદ આદિવાસી બેલ્ટ અને ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.
2. શું હતો આ કેસ
કેમ થયો હતો વિવાદ : નર્મદા જિલ્લાના દેડિયાપાડા વિસ્તારમાં વન વિભાગની જમીન પર સ્થાનિક ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવતી ખેતી અને વન વિભાગ દ્વારા અટકાવવામાં આવેલી કામગીરીના કારણે આ વિવાદ શરૂ થયો હતો. ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ એ સમયે આ મુદ્દે વન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી.
હુમલો અને ધમકીના આક્ષેપ : આરોપ મુજબ, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૩ના રોજ વન વિભાગના કર્મચારીઓને ચૈતર વસાવાના ઘરે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં સરકારી કર્મચારીઓ સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી અને બાદમાં વનકર્મીઓ પર શારીરિક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
3. ધરપકડ અને કાનૂની કાર્યવાહી
પત્ની અને સહયોગીઓની ધરપકડ : ફરિયાદ નોંધાયા બાદ તુરંત જ ચૈતર વસાવાના પત્ની શંકુતલાબેન વસાવા, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ (PA) અને એક ખેડૂત સહિતના લોકોની નવેમ્બર ૨૦૨૩ની શરૂઆતમાં જ ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી.
ચૈતર વસાવાનું આત્મસમર્પણ : કેસ નોંધાયા બાદ ચૈતર વસાવા શરૂઆતમાં અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ ગયા હતા. જો કે, લાંબી શોધખોળ બાદ આખરે તેમણે ડિસેમ્બર ૨૦૨૩માં પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ (Surrender) કર્યું હતું. ત્યારબાદ લાંબો સમય તેઓ જેલમાં રહ્યા હતા અને બાદમાં શરતી જામીન પર મુક્ત થયા હતા.
4. કોર્ટનો આજનો ચુકાદો
રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટે તમામ પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓની જુબાનીને ધ્યાને રાખીને આજે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે
કુલ ૯ લોકો દોષિત : ચૈતર વસાવા ઉપરાંત તેમના પત્ની શંકુતલાબેન સહિત કુલ ૪ મહિલાઓ અને ૫ પુરુષોને કોર્ટે કસૂરવાર ઠેરવ્યા છે.
રાજકીય અસરો : આદિવાસી બેલ્ટના અગ્રણી નેતા અને AAPના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય હોવાના કારણે આ ચુકાદાથી ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.
૫. ચુકાદાની સંભવિત કાયદાકીય અસરો
લોકપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ (Representation of the People Act, 1951) મુજબ જો આ કેસમાં કોર્ટ દ્વારા ચૈતર વસાવાને ૨ વર્ષ કે તેથી વધુ સમયની જેલની સજા ફટકારવામાં આવે, તો તેમનું ધારાસભ્ય પદ (MLA Seat) જોખમમાં આવી શકે છે અને તેઓ ભવિષ્યની ચૂંટણી લડવા માટે ગેરલાયક ઠરી શકે છે.
જો સજા ૨ વર્ષથી ઓછી હોય, તો સભ્યપદ બચી શકે છે પરંતુ રાજકીય સ્તરે ઉપલા ગૃહ (હાઈકોર્ટ)માં અપીલ કરવી અનિવાર્ય બની જશે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
આ કેસ વન વિભાગના કર્મચારીઓ પર થયેલા હુમલા અને ધાક-ધમકી સાથે જોડાયેલો છે. મળતી માહિતી મુજબ, વન વિભાગની જમીન અને કામગીરી બાબતે વન કર્મચારીઓ અને ચૈતર વસાવા તેમજ તેમના સમર્થકો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. આ વિવાદ બાદ વન વિભાગના કર્મચારી પર હુમલો કરવાના અને હવામાં ફાયરિંગ કરવાના ગંભીર આક્ષેપો સાથે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ લાંબી કાનૂની લડત બાદ આજે રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટે તમામ પુરાવા અને સાક્ષીઓને ધ્યાને રાખીને ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સહિત 9 લોકોને કસૂરવાર ઠેરવ્યા છે.
રાજકીય ગલિયારામાં ભારે ખળભળાટ
ચૈતર વસાવા ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા અને આદિવાસીઓનો મોટો ચહેરો ગણાય છે. કોર્ટ દ્વારા તેમને દોષિત જાહેર કરવામાં આવતા આગામી સમયમાં તેમના ધારાસભ્ય પદ પર પણ સંકટ આવી શકે છે (જો સજાની અવધિ નિયમ મુજબની હોય તો). હાલમાં કોર્ટ દ્વારા સજાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેને પગલે આપ (AAP) છાવણીમાં ચિંતાનો માહોલ છે.