રાજકોટ : આટકોટમાં 7 વર્ષની બાળા સાથે દુષ્કૃત્ય કરનારને કોર્ટે ફટકારી ફાંસીની સજા

Rajkot Rape Case : રાજકોટના જસદણમાં બાળકી પર દુષ્કર્મ આચરનાર રાક્ષસને ફાંસીની સજા મળી. કોર્ટે દુષ્કર્મી રામસિંહને ફાંસીની સજા જાહેર કરી. નરાધમે 7 વર્ષીય બાળકી પર ગુજાર્યો હતો અત્યાચાર 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:19 PM IST

Rajkot News : નરાધમ આરોપી રેમસીંગ તેરસીંગ ડુડવાએ કાનપર ગામે વાડી વિસ્તારમાં અન્ય બાળકો સાથે રમતી ૭ વર્ષની બાળકીને બાઇકમાં બેસાડી એક વૃક્ષ પાછળ લઈ જઈ પ્રથમ શરીર સંબંધ બાંધવા પ્રયત્ન કરેલો પણ બાળકી રાડો પાડવા લાગતા ક્રૂર બનેલા આરોપીએ લોખંડનો સળીયો બાળકીના ગુપ્તાંગમાં નાંખ્યો હતો, અને ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો.

આરોપીને પકડી પોલીસે ઝડપી તપાસ કરી ૧૧ દિવસમાં ચાર્જશીટ કર્યું હતું. રાજકોટની સ્પેશ્યલ પોક્સો જજ વી. એ. રાણાની કોર્ટમાં ડે ટુ ડે કાર્યવાહી ચાલી હતી. જેમાં સરકારી વકીલ એસ. કે. વોરા અને પ્રશાંત પટેલે ધારદાર દલીલો કરી હતી અને ૩૩માં દિવસે આરોપીને તકસીરવાન ઠેરવાયો હતો. 

આજે સજાનો હુકમ થયો છે. પોલીસ, સરકારી વકીલ અને ન્યાયાલય તંત્રના સંયુક્ત પ્રયાસોથી માસુમને ઝડપી ન્યાય મળ્યો છે. 

ગુજરાતમાં નિર્ભયાકાંડ જેવી ઘટના!
જસદણના આટકોટમાં 6 વર્ષીય બાળકી પર દુષ્કર્મનો પ્રયાસ કરાયો હતો. પરંતુ આ પ્રયાસ નિષ્ફળ જતા નરાધમે બાળકીને ગુપ્તાંગમાં સળિયા જેવી વસ્તુ ઘુસાડીને તેને લોહીલુહાણ કરી દીધી હતી. બાળકી રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહી હતી. જોકે, બાદમાં વિસ્તૃત સારવાર કરવામાં આવતા બચી ગઈ હતી.

બાળકીને કણસતી છોડીને નરાધમ ભાગી ગયો હતો 
ગત તારીખ 4 ડિસેમ્બરનાના રોજ આ ઘટના બની હતી.  જસદણના આટકોટમાં 6 વર્ષીય બાળકી ખેતરમાં રમતી હતી, તે સમયે હેવાન નરાધમ ઉઠાવી ગયો હતો. તેની સાથે દુષ્કર્મ કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. ગુજરાતીને નરાધમ બાળકીને કણસતી હાલતમાં મૂકી ફરાર થયો હતો. 
 

