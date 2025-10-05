Prev
પાટીલે જતાં જતાં બે મોટા પાટીદાર નેતાઓ સામે રીસ કાઢી! શિસ્તના નામે ધમકીનો સૂર કાઢતાં રાજનીતિમાં ગરમાવો!

Gujarat BJP: કમલમમાં નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રમુખના પદગ્રહણ સમારોહમાં સી.આર.પાટીલે જાહેર મંચ પરથી યુવા ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા સામે રીસ કાઢી હતી. તેમણે નામ વિના ટોણો માર્યો કે, કોઈપણ ચૂંટણી હોય મેન્ડેટ મુજબ જ કામ ચાલશે. પક્ષ ઈચ્છે તે જ ચૂંટણી લડશે. પક્ષના નિયમોનો ભંગ કોઈ સંજોગોમાં ચલાવી લેવાશે નહિ. સહકારી ક્ષેત્રમાં આજેય જયેશ રાદડિયા અને દીલીપ સંઘાણીનો દબદબો રહ્યો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:13 AM IST

Gujarat BJP: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે સી.આર. પાટીલની વિદાય અને નવનિયુક્ત પ્રમુખના પદગ્રહણ સમારોહમાં એક મહત્વનો રાજકીય કિસ્સો ચર્ચામાં આવ્યો છે. કમલમ ખાતે આયોજિત આ સમારોહમાં વિદાય લેતા પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે જાહેરમાં યુવા ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા અને સહકારી અગ્રણી દિલીપ સંઘાણી સામે આડકતરી રીતે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

પાટીલે કમલમમાં પોતાના વિદાય પ્રવચનમાં જયેશ રાદડિયાને સંભળાવતા કહ્યું કે, "સહકારી ક્ષેત્રે (અમે) 350 ચૂંટણી લડ્યા જેમાંથી 349 જીત્યા." તેમણે ઉમેર્યું કે સહકારી ક્ષેત્રની ચૂંટણીમાં મેન્ડેડ પ્રથા ઘણાં લોકોને ગમી નથી. પણ ભાજપ એક શિસ્તબદ્ધ પક્ષ છે અને ચૂંટણી પણ શિસ્તબદ્ધ રીતે જ લડાવવી જોઈએ. તેમણે કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરનારાં અને સહકાર ક્ષેત્રે ગોઠવાઈ જનારાં લોકોએ અપપ્રચાર કર્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો.

'પક્ષ ઈચ્છે એ જ ચૂંટણી લડે, મેન્ડેટ વિરુધ્ધ તો નહીં ચાલે'
પાટીલે પોતાના સંબોધનમાં કોઈનું નામ લીધા વિના સ્પષ્ટપણે ટોણો માર્યો હતો કે, કોઈપણ ચૂંટણી હોય, પછી તે સહકારી ક્ષેત્રની હોય કે અન્ય, મેન્ડેટ મુજબ જ કામ ચાલશે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, પક્ષ ઈચ્છે તે જ વ્યક્તિ ચૂંટણી લડશે અને પક્ષના નિયમોનો ભંગ કોઈ સંજોગોમાં ચલાવી લેવાશે નહીં. આ નિવેદનને તાજેતરમાં જયેશ રાદડિયા અને દિલીપ સંઘાણીએ ભાજપના સત્તાવાર મેન્ડેટ વિના સહકારી ક્ષેત્રની ચૂંટણી જીતી દેખાડી હતી, તેની સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના પાટીલને ગમી નહોતી.

સહકારી ક્ષેત્રના દબદબા પર પાટીલનો કટાક્ષ
સહકારી ક્ષેત્રમાં આજેય જયેશ રાદડિયા અને દિલીપ સંઘાણીનો મજબૂત દબદબો રહ્યો છે. આ જ કારણે થોડા સમય અગાઉ રાજકોટમાં એક વિશાળ ખેડૂત સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ ખાસ હાજરી આપી હતી, જે રાજકીય દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વની ઘટના બની રહી હતી.

પાટીદાર નેતાઓ પણ નારાજ
પ્રદેશ પ્રમુખ પદેથી વિદાય થતાં થતાં પાટીલે જયેશ રાદડિયાને નિશાન બનાવી શિસ્તના નામે ધમકીનો સૂર કાઢતાં રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. પાટીલના આ કડક વલણથી કેટલાક પાટીદાર નેતાઓ અને ધારાસભ્યો પણ નારાજ થયા હોવાનું કહેવાય છે. પાટીલે અંતિમ સમયે પણ પક્ષમાં શિસ્તનું મહત્વ સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જે રાદડિયા-સંઘાણી જૂથ માટે સ્પષ્ટ સંદેશ બની રહ્યો છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

