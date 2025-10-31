Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

મંદિર અને જાહેર પાર્કિંગમાં તમારું વાહન મુકતા પહેલો ચેતજો! 6 મહિનામાં 32 વાહન ચોરીનો પર્દાફાશ!

Ahmdabad News: અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વાહન ચોરીના સંખ્યાબંધ ગુના આચારનાર આરોપીની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે.આરોપીની પૂછપરછમાં વાહન ચોરીના 10 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો અને 32 વાહનો કબજે કરવામાં આવ્યા છે.ચોરી છોડી ચૂકેલા આરોપીએ મિત્રના કહેવાથી ફરી એક વખત ચોરીને અંજામ આપવાનો શરૂ કર્યો અને તે પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:13 PM IST

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વાહન ચોરીના સંખ્યાબંધ ગુના આચારનાર આરોપીની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે. આરોપીની પૂછપરછમાં વાહન ચોરીના 10 ગુના નો ભેદ ઉકેલાયો અને 32 વાહનો કબજે કરવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે ચોરી છોડી ચૂકેલા આરોપી એ મિત્રના કહેવાથી ફરી એક વખત ચોરીને અંજામ આપવાનો શરૂ કર્યો અને તે પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે. ત્યારે પોલીસે ચોરી કરેલા અન્ય વાહનો કબ્જે કરવા અને આરોપીની ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની કસ્ટડીમાં રહેલા આરોપીનું નામ અંબાલાલ ઉર્ફે અમૃત રાવળ છે. જે મૂળ હિંમતનગર નો રહેવાસી અને અમદાવાદના હીરાવાડીમાં ભાડે મકાન રાખી રહેતો હતો. પરંતુ છેલ્લા છ મહિનામાં તેને અમદાવાદ અને ગાંધીનગર ના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં 32 જેટલા વાહનોની ચોરી કરી તરખાટ મચાવ્યો હતો. આરોપી સવારે 8 થી 10 ના સમયમાં મંદિર અને જાહેર પાર્કિંગમાં મુકાયેલા વાહનોને ટાર્ગેટ કરતો અને તેની પાસે રહેલી માસ્ટર કી વડે વાહનોની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતો હતો. 

આરોપીને પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું કે વર્ષ 2023 માં વાહન ચોરીના ગુનામાં જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ તેણે ચોરી કરવાનુ બંધ કરી દીધું હતું. પરંતુ ફરાર આરોપી રાકેશ શાહ ના કહેવાથી તેણે ફરી એક વખત ચોરીમાં હાથ અજમાવ્યો અને છ મહિનામાં 32 ગુના ને અંજામ આપ્યો. ચોરીના વાહન સાથે ઝડપાયેલા આરોપી અંબાલાલ રાવળ ની પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું કે અગાઉ તે વાહન ચોરીના ગુનામાં 2023માં ઝડપાયો હતો.

જે બાદ જેલમાંથી બહાર આવી તેને ખેતી કરવાની શરૂઆત કરી અને ચોરી કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું.. પરંતુ તેનું મિત્ર અને ફરાર આરોપી રાકેશ શાહ ના કહેવાથી તેણે ચોરી કરવાની શરૂઆત કરી, કારણ કે રાકેશ ચોરીના વાહનો ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ડોક્યુમેન્ટ વિના સસ્તા ભાવે વેચી દેતો હતો અને સાથે જ ચોરીના વાહન પણ તે જ છુપાવી પણ રાખતો હતો.. જેથી તેણે ચોરીને અંજામ આપવાની શરૂઆત કરી, સાથે જ પોલીસે તપાસ દરમિયાન 10 જેટલા વાહનો ખરિદનાર માલિકો પાસેથી કબ્જે કર્યા છે. જેથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ છે તેના ફરાર આરોપી રાકેશ શાહ ની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વાહન ચોરનાર આરોપીની ધરપકડ કરી ઉચ્ચ પરત કરતા સામે આવ્યું કે તે દર મહિને પાંચથી છ વાહનોની ચોરી કરતો હતો. અને કોઈપણ પ્રકારની રેકી કર્યા વિના પાર્કિંગ અથવા તો મંદિરમાં રહેલા વાહનો મળતા તેને ચોરી કરી દેહગામ તરફ લઈ જઈ સહ આરોપીને આપી દેતો હતો. જોકે આરોપી ફરી પાછો ચોરીના રવાડે માત્ર મિત્રના કહેવાથી ચડ્યો હતો કે પછી તેના પાછળ અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર હતું તે અંગે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
 

