ચીનથી MBBSનો અભ્યાસ, કેમિકલથી તબાહી ફેલાવાનો પ્લાન, આવી છે ગુજરાતથી પકડાયેલા આતંકીની ક્રાઈમ કુંડળી

Gujarat ATS News: ગુજરાત એટીએસએ પકડાયેલા હૈદરાબાદનો રહેવાસી સૈયદ અહેમદ મોહિઉદ્દીને ચીનથી MBBSનો અભ્યાસ કર્યો હતો, 'રાસાયણિક ઝેર'નો ઉપયોગ કરીને ભારતમાં વિનાશ મચાવવાની યોજના બનાવી હતી 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:43 PM IST

Terrorist Arrested : ગુજરાત ATS એ દેશમાં એક મોટા આતંકવાદી હુમલાને નિષ્ફળ બનાવવાનો દાવો કર્યો છે. ATS એ ચીનથી MBBS ડિગ્રી ધરાવતા એક વ્યક્તિ અને અન્ય બે શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે. ATS DIG એ જણાવ્યું હતું કે ગુપ્ત માહિતીના આધારે સમગ્ર કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જોશીએ ઉમેર્યું હતું કે હૈદરાબાદના રહેવાસી સૈયદ અહેમદ મોહિઉદ્દીન પાસેથી પણ હથિયારો મળી આવ્યા હતા.

આતંકીઓના લોકોને મારવાના 'ઝેરી' પ્લાનનો પર્દાફાશ

  • સૈયદ મોહિનુદ્દિન પાસેથી મળ્યું ઝેરી કેમિકલ
  • સૈયદે બનાવ્યું હતું એક ઝેરી કેમિકલ
  • રાયઝીન નામનું ઝેરી પ્રવાહી તૈયાર કરતા હતા
  • સાયનાઈડથી પણ વધુ ઘાતક હોય છે રાયઝીન
  • થોડી માત્રામાં ભેળવેલું રાયઝીન મોટું નુકસાન કરી શકે
  • થોડી માત્રામાં નાખેલું ઝેર અનેક લોકોનો જીવ લઈ શકે

ગુજરાત ATS એ ભારતમાં એક મોટો આતંકવાદી હુમલો ટાળવાનો દાવો કર્યો છે. ATS એ કુલ ત્રણ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે. ATS અનુસાર, મુખ્ય આરોપી પાસેથી બે ગ્લોક પિસ્તોલ, એક બેરેટા પિસ્તોલ, 30 જીવંત કારતૂસ અને 4 લિટર એરંડા તેલ મળી આવ્યું છે. ATS DIG સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે માહિતી મળી હતી કે હૈદરાબાદનો રહેવાસી સૈયદ અહેમદ મોહિઉદ્દીન આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે અને અમદાવાદ આવવાનો છે. તપાસ બાદ, અમદાવાદમાં તેમની શંકાસ્પદ હિલચાલ જોવા મળી છે. અડાલજ નજીકના ટોલ પ્લાઝા પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

  • સૈયદ મોહિનુદ્દિને ચીનથી કર્યો છે MBBSનો અભ્યાસ
  • સૈયદ પાસેથી ઘાતક ઝેર બનાવવાનું કેમિકલ મળી આવ્યું
  • સૈયદ આતંકી પ્રવૃત્તિ માટે ફંડ એકત્ર કરવાનું કરતો હતો કામ
  • આઝાદ સૈફી અને સુહેલ હથિયારની ડિલિવરી કરવાના હતા

રાસાયણિક ઝેરથી તબાહ કરવાની હતી યોજના
ડીઆઈજી સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે ચીનથી એમબીબીએસ ગ્રેજ્યુએટ થયેલા સૈયદ અહેમદ મોહિઉદ્દીન ભારતમાં એક આતંકવાદી કૃત્ય કરવા માંગતો હતો જેનાથી મોટા પાયે નુકસાન થાય. તે ઘણા વિદેશીઓના સંપર્કમાં હતો. તે અબુ ખાદીજા નામના ટેલિગ્રામ આઈડી દ્વારા સંપર્કમાં હતો, જે કથિત રીતે ISKP (ઈસ્લામિક સ્ટેટ-ખોરાસન પ્રાંત) સાથે જોડાયેલો હતો. તેણે રેઝીન નામનું રાસાયણિક ઝેર તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી, જે એરંડાના બીજની પ્રક્રિયામાંથી બચેલા કચરામાંથી બનાવી શકાય છે. તે કલોલથી મળેલા હથિયારની ડિલિવરી મેળવવા માટે અમદાવાદ આવ્યો હતો.

ઝડપાયેલા આતંકીઓના નામ 

  • ડૉ. અહમદ મોહિનૂદ્દીન સૈયદ જીલાણી
  • મહોમમદ સુહેલ, સન ઓફ મહોમમદ સુલેમાન
  • આઝાદ સૈફી

આતંકીઓની ડિટેલ

  • અહેમદ મોહિયુદિન સૈયદ - ઉ.વ.35,વ્યવસાય- ડોક્ટર, રહે.ફસ્ટ ફ્લોર,અશદ મંજીલ,સ્ટ્રીટ નંબર 9, ફોર્ટવ્યુ કોલોની,સ્કોડા શો રૂમની સામે, રાજેન્દ્રનગર,હૈદરાબાદ,તેલંગાણા
  • આઝાદ સુલેમાન શેખ, ઉ.વ.20 વર્ષ,વ્યવસાય - સિલાઇ કામ, રહે.કસબા જીન્જાના,શેખા મેદાન,સલારા,તાલુકો-કેરાના,જિલ્લો-શામલી, ઉત્તરપ્રદેશ
  • મોહમદ સુહેલ મોહમદ સલીમ ખાન, ઉ.વ.23, વ્યવસાય - અભ્યાસ,રહે.વોર્ડ નં-01 પશ્ચિમ ચમરૌધા કસ્બા સિંઘહી કલા, તાલુકો - નિગાસન. જિલ્લો-લખીમપુર ખીરી, ઉત્તરપ્રદેશ

બે શંકાસ્પદોએ 'ધાર્મિક' શિક્ષણ મેળવ્યું છે
ડીઆઈજી સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર પ્રદેશના અન્ય બે શંકાસ્પદો ગુજરાતના બનાસકાંઠામાં હતા. એક લખીમપુરનો અને બીજો શામલીનો છે. તેમની ઓળખ આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલ સલીમ ખાન તરીકે થઈ છે. બંનેએ ધાર્મિક શિક્ષણ મેળવ્યું છે અને તેઓ કટ્ટરપંથી છે. ડીઆઈ જોશીએ કહ્યું કે તેઓ વિદેશમાં લોકો સાથે સંપર્કમાં છે. તેઓએ લખનૌ, દિલ્હી અને અમદાવાદના ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં રેકી કરી હતી. તેમની પ્રવૃત્તિઓ કાશ્મીરમાં પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી. તેમને રાજસ્થાનના હનુમાનગઢથી માલ મળ્યો હતો અને કલોલમાં ઉતાર્યો હતો. જોશીએ જણાવ્યું હતું કે વધુ તપાસ ચાલુ છે. અમને એક આરોપીના 17 નવેમ્બર સુધીના રિમાન્ડ મળ્યા છે. બાકીના બે આરોપીઓને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

