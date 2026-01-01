Prev
અમદાવાદમાં ED ની મોટી કાર્યવાહી : શેરબજારના નામે છેતરનાર પિન્ટુના ઘરથી ₹2.4 કરોડનું ચાંદી અને ₹1.7 કરોડનું સોનું મળ્યું

ED Raid In Ahmedabad : અમદાવાદ ED દ્વારા કરવામાં આવેલી આ મોટી કાર્યવાહી દરમિયાન ચોંકાવનારી હકીકતો સામે આવી છે  
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 01, 2026, 09:16 PM IST

અમદાવાદમાં ED ની મોટી કાર્યવાહી : શેરબજારના નામે છેતરનાર પિન્ટુના ઘરથી ₹2.4 કરોડનું ચાંદી અને ₹1.7 કરોડનું સોનું મળ્યું

Ahmedabad News ; અમદાવાદમાં કરોડોની છેતરપિંડીના કેસમાં ED એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. અમદાવાદમાં દરોડા દરમિયાન કરોડોની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસારને ત્યાં EDની કાર્યવાહી દરમિયાન 110 કિલો ચાંદી, 1.296 કિલો સોનાના બિસ્કિટ મળી આવ્યા છે. 

અમદાવાદના કરોડોની છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. ED એ રેડ પાડીને કરોડોની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસારને ત્યાં EDની કાર્યવાહી દરમિયાન 110 કિલો ચાંદી, 1.296 કિલો સોનાના બિસ્કિટ મળ્યા છે. જેમાં ₹2.4 કરોડની ચાંદી અને ₹1.7 કરોડનું સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. ₹39.7 કિલો ચાંદીના દાગીના પણ કબજે કરાયા છે. ₹38.8 લાખની ભારતીય કરન્સી, મિલકતના દસ્તાવેજો જપ્ત કરાયા છે. 

હિમાશું ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર દ્વારા શેરબજારમાં રોકાણના બહાને લોકો સાથે છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. જે અંગે મહેસાણાના ખેરાલુ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પિન્ટુ ભાવસારે મહેસાણા, વીસનગર, વડનગરમાં ઓફિસો ખોલી હતી. અને અનેક લોકોને છેતર્યા હતા. 

અમદાવાદ EDએ શેરબજારમાં રોકાણના નામે કરોડોની છેતરપિંડી આચરનાર હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર પર લગામ કસવામાં આવી છે. દરોડા દરમિયાન ₹2.4 કરોડની કિંમતનું 110 કિલો ચાંદી અને ₹1.7 કરોડની કિંમતનું સોનું (બુલિયન) કબજે કરાયું છે. તપાસમાં ₹38.8 લાખની ભારતીય કરન્સી, ₹10.6 લાખનું વિદેશી હૂંડિયામણ અને 39.7 કિલો ચાંદીના ઘરેણાં જપ્ત કરાયા છે. 

મહેસાણાના ખેરાલુ પોલીસ મથકે નોંધાયેલી FIRના આધારે EDએ મની લોન્ડરિંગ (PMLA) હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી. આરોપીઓએ શેરબજારમાં ઉંચા વળતરની લાલચ આપી રોકાણકારોના પૈસા શેરમાં રોકવાને બદલે અંગત ફાયદા માટે વાપર્યા હતા. 

તપાસમાં ખુલ્યું કે આરોપીઓ વિરુદ્ધ દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં કુલ ₹10.87 કરોડની છેતરપિંડીની વધુ 6 FIR નોંધાયેલી છે. માસ્ટરમાઇન્ડ પિન્ટુ ભાવસારે લોકોને ફસાવવા માટે મહેસાણા, વિસનગર અને વડનગરમાં આધુનિક ઓફિસો ખોલી હતી. આરોપીઓએ મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ રાખીને સામાન્ય જનતાને ફોન કોલ્સ દ્વારા રોકાણ માટે લલચાવવાનું વ્યવસ્થિત નેટવર્ક ઉભું કર્યું હતું.

હિમાંશુ ભાવસારે પોતાના વ્યક્તિગત SEBI સર્ટિફિકેટનો દુરુપયોગ કરી નોંધણી વગરની ત્રણ ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર એડવાઈઝરી ચલાવી હતી. SEBI એ વિશ્વાસ સ્ટોક્સ, દલાલ સ્ટોક્સ અને દેવકી સ્ટોક્સ જેવી કંપનીઓને ગેરકાયદેસર રોકાણ સલાહ આપવા બદલ દોષિત ઠેરવી છે.

