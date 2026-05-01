અમદાવાદમાં પણ ભાજપમાં થયું છે ક્રોસવોટિંગ, જાણો કઈ કઈ બેઠકો પર મતોમાં છે મોટો ફેરફાર
Ahmedabad Cross Voting : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું પરિણામમાં એક જ પેનલના ઉમેદવારો વચ્ચે હજારો મતનું અંતર જોવા મળ્યું. જે બતાવે છે કે અહી ક્રોસ વોટિંગ થઈ હોઈ શકે. લોકોએ પક્ષને નહિ, પરંતું વ્યક્તિગત ઉમેદવારોને જોઈને મત આપ્યો
Ahmedabad Mahanagarpalika Result 2026 : અમદાવાદમાં ફરી ભાજપ સત્તા પર આવ્યું છે. પરંતું ભાજપને ખાડિયા ગુમાવ્યાનો સૌથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. જોકે, આ વખતે અમદાવાદના પરિણામાં નવુ જોવા મળ્યું છે. પક્ષ કરતા વ્યક્તિગત ઉમેદવારોને મતદારોએ વધુ પ્રાધાન્ય આપ્યુ હોય તેવું પરિણામમાં દેખાયુ છે. પક્ષ જોઈને નહિ, પરંતુ વ્યક્તિગત ઉમેદવારોના ચહેરા જોઈને મત આપવામાં આવ્યા છે. એક જ પેનલના ઉમેદવારો વચ્ચે હજારો મતનું અંતર વાતને સાબિત કરે છે.
અમદાવાદના પેનલમાં અસમાનતા
શહેરી મતદારોનો મિજાજ હંમેશા ભાજપ તરફી રહ્યો છે. ભાજપ હંમેશા એવુ કહે છે કે, ઉમેદવાર નહિ, ભાજપને વોટ મળે છે. પરંતુ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ નવા સંકેતો તરફ ઈશારો કરે છે. અમદાવાદ પાલિકામાં લોકોએ પક્ષ કરતા વ્યક્તિગત ઉમેદવારો પર વધુ મદાર રાખ્યો છે. જે ઉમેદવારો પર મતદારોને ભરોસો નથી, અથવા તેઓ મતદારોનો વિશ્વાસ કેળવી શક્ય નથી, તેઓને મત મળ્યા નથી. પેનલમાં મળેલી અસમાનતા પરથી આ કહી શકાય.
આંકડા પર નજર કરીએ કે,
- રામોલ-હાથીજણ વોર્ડમાં મોલિક પટેલને ૨૬,૨૭૬ મત મળ્યા જ્યારે સોનલ રબારીને ૨૧,૬૯૬ મત મળતાં બંને વચ્ચે ૪,૫૮૦ મતનો તફાવત નોંધાયો હતો.
- નવા વાડજમાં અનીતા પટેલ (૨૬,૮૨૮) અને વિરાટ પુરોહિત (૨૨,૬૪૩) વચ્ચે ૪,૧૮૫ મતનું અંતર જોવા મળ્યું.
- સરખેજમાં જેઠી ડાંગરને 27755 મત મળ્યા છે. તો હેમા શાહને 23870 મત મળ્યા છે. બંને વચ્ચે મતનું અંતર 3885 છે.
- ગોતામાં કેતન પટેલને 28391 મત મળ્યા છે. તો હીના પટેલે 24761 મત મળ્યા છે. બંને વચ્ચે મતનું અંતર 3630 છે.
- નકિલોમાં દીપક પંચાલને 38580 વોટ પડ્યા છે. તો વિલાસ દેસાઈને 35091 મત મળ્યા છે. બંને વચ્ચે મતનું અંતર 3489 છે.
- ચાંદલોડિયામાં નંદુભાઈ પટેલને 28990 મત પડ્યા છે. તો રાજેશ્રી પટેલને 25508 મત પડ્યા.
- નરોડામાં ડો.ચંદા પટેલને 28359 મત પડ્યા છે. તો દિવ્યા ખાખીને 24897 મત પડ્યા છે.
- ઠક્કરબાપા નગરમાં જયેશ પટેલને 22444 મત મળ્યા છે. તો સામે રૂપાદેવી જાદવને 19088 મત પડ્યા છે.
અમદાવાદમાં ઉમેદવારોની છબી કામ કરી ગઈ
અમદાવાદના પરિણામ પર નજર કરીએ તો, એક જ પેનલના ઉમેદવારો વચ્ચે મતનું અંતર મોટું છે. પરિણામાં જાતિગત અને વ્યક્તિગત સંબંધોની અસર જોવા મળી છે. અમદાવાદમાં વાસણા, સાબરમતી, રાણીપ અને ઈન્દ્રપુરી જેવા વોર્ડમા ઉમેદવારોના મતનું અંતર 3000 ની આસપાસનુ છે. જે બતાવે છે કે, અહી ઉમેદવારોની વ્યક્તિગત છબી વધુ કામ કરી ગઈ છે. લોકો તેમના ઉમેદવારને કેટલા ઓળખે છે, તે સમીકરણો પર પણ જોવામાં આવ્યા છે. એક જ પક્ષના ઉમેદવારો વચ્ચે નોંધપાત્ર મતફેર જોવા મળ્યો છે. તો બીજી તરફ, સૈજપુર-બોઘા, નરોડા, ઠક્કરબાપા નગર તથા ચાંદલોડિયામાં પણ એક જ પક્ષના ઉમેદવારો વચ્ચે મતનું અંતર 3000 ની આસપાસનું જ છે.
