રાજ્યભરની બજારોમાં જોવા મળી રોનક, દિવાળીની ખરીદી માટે ઉમટી પડ્યા લોકો

દિવાળીના તહેવારની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે ધનતેરસના દિવસે બજારોમાં લોકો ખરીદી કરી રહ્યાં છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે બજારોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો દિવાળીની ખરીદી કરવા પહોંચતા વેપારીઓના ચહેરા પર પણ ખુશી જોવા મળી છે.
 

Oct 18, 2025, 05:16 PM IST

રાજ્યભરની બજારોમાં જોવા મળી રોનક, દિવાળીની ખરીદી માટે ઉમટી પડ્યા લોકો

Diwali 2025: દિવાળીના તહેવારનો થનગનાટ છે...ઊજાસના પર્વનો આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે...બજારમાં દિવાળીની છેલ્લી ખરીદી માટે લોકો ઉમટ્યા છે...ક્યાંય મોંઘવારી નજરે નથી પડી રહી...તો અંધકારમાંથી ઊજાસનું પર્વ દિવાળી મનાવવા માટે સૌ કોઈ પોતાના વતન તરફ જઈ રહ્યું છે જેના કારણે રેલવે સ્ટેશન પર લાઈનો લાગી છે...જુઓ દિવાળીના આનંદનો આ અહેવાલ....

અંધકારમાંથી ઊજાસ તરફ લઈ જતું પર્વ, એટલે દિવાળી...પ્રભુ શ્રી રામના 14 વર્ષના વનવાસ પછી અયોધ્યા પરત ફરવાની ખુશીમાં ઉજવાતો આ તહેવાર દરેકના જીવનમાં નવો ઉમંગ અને આનંદ લાવે છે. ગુજરાતના બજારો દિવાળીની ખરીદીથી ઉભરાઈ રહ્યા છે, અને વતન જવા માટે લોકોનો ધસારો રેલવે સ્ટેશનો પર જોવા મળી રહ્યો છે...

ગુજરાતના બજારો દિવાળીની ખરીદીથી ઉભરાઈ રહ્યા છે
દિવાળીનો તહેવાર પરિવાર સાથે ઉજવવાની ઈચ્છા દરેકના હૃદયમાં હોય છે. તેથી જ ગુજરાતમાં રહેતા પરપ્રાંતિય લોકો મોટી સંખ્યામાં પોતાના વતન તરફ રવાના થયા છે. સુરત રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરોની ભારે ભીડ જોવા મળી, જ્યાં ટ્રેનમાં બેસવા માટે લોકો પડાપડી કરતા જોવા મળ્યા.  

બીજી તરફ, દિવાળીની છેલ્લી ખરીદી માટે બજારો લોકોથી ઉભરાઈ ગયા છે. નવા કપડાં, મીઠાઈ અને ફટાકડાની ખરીદી માટે ગ્રાહકોનો ધસારો ચાલુ છે. આ વર્ષે ફટાકડાના ભાવમાં 20 ટકાનો વધારો થયો હોવા છતાં, ખરીદીના ઉત્સાહમાં કોઈ ઘટાડો જોવા મળ્યો નથી. 

આ વર્ષે ફટાકડાના ભાવમાં 20 ટકાનો વધારો
લોકલ ફોર વોકલના સૂત્રને સાર્થક કરતાં લોકો સ્વદેશી વસ્તુઓ ખરીદવા પર ભાર આપી રહ્યા છે. બજારોમાં રોનક અને ઉત્સાહનો માહોલ છે, અને દરેક નાગરિક દિવાળીના આ ઊજાસના પર્વને રંગેચંગે ઉજવવા માટે થનગની રહ્યા છે. 

ધનતેરસે સોના-ચાંદીની મોટા પાયે ખરીદી
આજે ધનતેરસનો પવિત્ર દિવસ છે. આજના દિવસે સુકનનું સોનું અને ચાંદી ખરીદવાની પરંપરા છે...આજે હજારો કિલો સોના-ચાંદીની વેચાણ ગુજરાતમાં થયું...સૌ કોઈએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ખરીદી કરીને ધનની પૂજા કરી...છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોના-ચાંદીમાં ભાવમાં ભડકો થયેલો હતો પણ એક-બે દિવસથી ભાવમાં ભારે ઘટાડો આવતાં આજે મોટાપાયે ખરીદી થઈ.

ધનતેરસના દિવસે સોના-ચાંદીની ખરીદીનું આગવું મહત્વ છે. ધનની પૂજાના આ પર્વ પર લોકો હોંશે-હોંશે ચાંદીના સિક્કા, વાસણો અને સોનાના દાગીના ખરીદી રહ્યા છે. આ વખતે ભાવમાં આવેલા ઘટાડાએ ગ્રાહકોનો ઉત્સાહ બમણો કર્યો છે. જ્યાં પુષ્ય નક્ષત્ર દરમિયાન ઝવેરાતની દુકાનોમાં મંદીનો માહોલ હતો, ત્યાં ધનતેરસે બજાર ગજવાઈ ગયું છે...

Diwali 2025Dhanteras

