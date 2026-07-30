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આગામી 2 દિવસ ગુજરાત માટે ભારે: વડોદરા, અમદાવાદ અને નવસારી સહિતના જિલ્લાઓમાં તંત્ર સજ્જ, જાણો જનતા માટેની ગાઇડલાઇન

ગુજરાતમાં આગામી 48 કલાક વરસાદી ઘાત છે. હવામાન વિભાગે અનેક જિલ્લાઓમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. અધિકારીઓની રજાઓ રદ્દ કરવામાં આવી છે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં રજા આપવામાં આવી છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:52 PM IST
આગામી 2 દિવસ ગુજરાત માટે ભારે: વડોદરા, અમદાવાદ અને નવસારી સહિતના જિલ્લાઓમાં તંત્ર સજ્જ, જાણો જનતા માટેની ગાઇડલાઇન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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