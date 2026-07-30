/આગામી 2 દિવસ ગુજરાત માટે ભારે: વડોદરા, અમદાવાદ અને નવસારી સહિતના જિલ્લાઓમાં તંત્ર સજ્જ, જાણો જનતા માટેની ગાઇડલાઇન

ગુજરાત પર ફરી એકવાર આકાશી આફત ત્રાટકવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યાો વચ્ચે તંત્ર પણ અલર્ટ થઈ ગયું છે. તમામ અધિકારીઓની રજા રદ કરવામાં આવી છે અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પણ રજા આપવામાં આવી રહી છે. સેનાની પણ સ્ટેન્ડ બાય છે અને તંત્ર જરૂરી કામગીરી માટે તૈયાર છે. ક્યા જિલ્લા પર છે ખતરો અને જનતાએ શું રાખવાની છે સાવધાની..જુઓ આ અહેવાલમાં..
ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના
31 જુલાઈથી ફરી એકવાર ગુજરાત પર આવી રહી છે આફત..આ એવી આફત છે જે બધુ તબાહ કરી શકે છે..આ એવી આફત છે ડૂબાડી શકે છે..આ એવી આફત છે જે વિનાશ વેરી શકે છે અને એટલે જ તંત્ર તૈયારીઓમાં લાગી ગયું છે. ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ખાતે રાહત કમિશનર ગૌરાંગ મકવાણાના અગ્રસ્થાને 'વેધર વૉચ ગ્રુપ'ની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં રાજ્યમાં વરસાદી પરિસ્થિતિ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે વહીવટી તંત્રની તૈયારીઓની સર્વગ્રાહી સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
તંત્રની આગોતરી તૈયારી
ગુજરાત પરના સંભવિત ખતરાને જોતા જિલ્લા વહીવટી તંત્રને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. તમામ અધિકારીઓની રજા રદ કરાઈ છે. અધિકારીઓને હેડ ક્વાર્ટરમાં હાજર રહેવા આદેશ કરાયો છે. અને આ સ્થિતિમાં શું કરવું અને શું ન કરવું તેની ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી છે. જરૂર પડે ત્યાં અત્યારથી સ્થળાંતર કરાવી દેવાની સૂચના છે. જોખમી, હોર્ડિંગ ઝાડ દૂર કરવા નિર્દેશો અપાયા છે. મહેસૂલ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવે કલેક્ટરો સાથે ચર્ચા કરી છે. જરૂર મુબજ નિર્ણયો લઈ શાળામાં રજા આપવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે.
NDRF, SDRF ડિપ્લોય કરવામાં આવી છે. રેસ્ક્યૂ માટે એરફોર્સના ચોપર તૈયાર છે. આર્મીની કોલમ તૈયાર રાખવામાં આવી છે.
અતિભારે વરસાદની આગાહીને પગલે આવતીકાલે ખેડા જિલ્લાની તમામ શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરાઈ #Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #WeatherForecast pic.twitter.com/BYUNN5sW7V
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 30, 2026
તંત્રએ લોકોને આપી સલાહ
ગત પખવાડિયામાં આવેલા અતિભારે વરસાદમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને એ સમયે તંત્ર જે તૈયારીઓ કરવામાં ચૂકી ગયું હતું, તે હવે કરી રહ્યું છે. અતિભારે વરસાદ વાળા તમામ જિલ્લાઓમાં તંત્ર સ્ટેન્ડ બાય છે. સાથે જ જનતાને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે,અતિભારે વરસાદના સમયે જરૂરી ન હોય તે બહાર જવાનું ટાળો. ગાજવીજ દરમિયાન ખુલ્લા મેદાનમાં ન જાઓ. વૃક્ષ નીચે આશો ન લો. વીજ ઉપકરણોથી સાવચેત રહો. બને ત્યાં સુધી વર્ક ફ્રોમ હોમ કરો. ભારે વરસાદની સ્થિતિમાં સલામત સ્થળે રહો. બહાર ફરવા જવાનું જોખમ ન લો. અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો, વિશ્વનીય માહિતી પર જ ભરોસો કરો.
બે દિવસ ગુજરાત માટે ભારે
જુલાઈનો છેલ્લો દિવસ અને ઓગસ્ટ મહિનાનો પહેલો દિવસ ગુજરાત માટે ખૂબ જ ભારે રહેવાની શક્યતા છે. આ વખતે ચોમાસું મોડું આવ્યું. પરંતુ અનેક વિસ્તારોમાં પહેલા ક્યારેય ન પડ્યો હોય એટલો બધો વરસાદ પડ્યો છે. અને એટલે જ જ્યારે ફરી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે તંત્રની ચિંતામાં વધારો થયો છે. જિલ્લા સ્તરે પણ તમામ તકેદારીઓ રાખવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ, નવસારી, આણંદ, વડોદરા સહિતના જિલ્લાઓમાં શાળાઓમાં રજા પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.
અતિભારે વરસાદની આગાહીને પગલે અમદાવાદની આંગણવાડીમાં 3 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે રજા#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #WeatherForecast pic.twitter.com/afvIPbzjgN
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 30, 2026
તંત્ર ખડેપગે
વરસાદી આફત આવવાની આગાહી વચ્ચે તંત્ર અલર્ટ છે. જનતાને ઓછામાં ઓછી સમસ્યા પડે તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સરકાર સતત સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. ત્યારે આવા સમયમાં આપણે પણ સમજદારી દાખવીએ અને સાવચેતી રાખીએ, તો મોટી દુર્ઘટના ટાળી શકાય..