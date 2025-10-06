Prev
ગુજરાત પરથી મોટી ઘાત ટળી! શક્તિ વાવાઝોડું વધુ દૂર ખસ્યું, હવે નહિ થાય કોઈ અસર

Cyclone Shakti Effect ; શક્તિ વાવાઝોડાની તિવ્રતામાં થયો ઘટાડો.. ગુજરાતમાં નહીં થાય શક્તિ વાવાઝોડાની અસર... આવતીકાલે ડિપ્રેશનમાં થશે પરિવર્તિત.. પરંતુ અફઘાનિસ્તાનમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે પડશે વરસાદ... 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 06, 2025, 03:33 PM IST

Gujarat Weather Forecast : હવામાન વિભાગે મોટી ખબર આપીને ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોના લોકોનું ટેન્શન ઓછું કર્યું છે. ગુજરાત પરથી મોટી ઘાત ટળી છે. ગુજરાતમાં હવે શક્તિ વાવાઝોડાની કોઈ અસર નહિ થાય. કારણકે, શક્તિ વાવાઝોડું હવે ગુજરાતના દરિયા કિનારાથી દૂર ખસ્યું છે.  

હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, શક્તિ વાવાઝોડાની તીવ્રતામાં ઘટાડો થયો છે. હવે શક્તિ વાવાઝોડું દ્વારકાથી 940 કિમી દૂર છે. જે આવતીકાલે 'શક્તિ' ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થશે. આ કારણે અફઘાનિસ્તાનમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સથી વરસાદ પડશે. તો થોડી અસર ગુજરાતને પણ થશે. 

હવામાન વિભાગની આગાહી 
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એકે દાસે જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. શક્તિ વાવાઝોડું ગવે ધીમું પડ્યું છે. ગુજરાતમાં શક્તિની અસર નહીં થાય. હાલ શક્તિ વાવાઝોડું દ્વારકાથી 940 કિ.મી અને નલિયાથી 960 કિ.મી દૂર છે. જે આવતીકાલથી ડીપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થશે. આગામી 3 દિવસ રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં હળવો વરસાદ રહેશે. આ કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના અપાઈ છે. 

તેમણે કહ્યું કે, વાવાઝોડાની અસરને કારણે દરિયાકાંઠે 40 થી 50 કિ.મી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાયો છે. દરિયાકાંઠે DW-2 સિગ્નલ લગાવી દેવાયું છે. અફઘાનિસ્તાન પાસે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતા વરસાદી માહોલ રહેશે. અમદાવાદમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ રહેશે અને ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે. 

હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે શકિત વાવાઝોડાની વચ્ચે કચ્છના વાગડ વિસ્તારના રાપર શહેર તથા આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં બપોરે દોઢ વાગ્યે વરસાદના જોરદાર ઝાપટા પડ્યા હતા. જેથી શહેરના માર્ગ પરથી પાણી વહી નીકળ્યા હતા અને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઇ હતી. વરસાદના વાતાવરણ વચ્ચે અવારનવાર ઝાપટા વરસ્યા હતા. રાપર શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં અઢી વાગ્યા પછી જોરદારના લીધે પાણી વહી નીકળ્યા હતા. 
 

