ગુજરાતમાં આકાશી અને જમીન આફત એકસાથે ત્રાટકી, વાવાઝોડાની સાથે ભૂકંપના ઝાટકા પણ આવ્યા
Cyclone And Earthquake Alert In Gujarat : ગુજરાતમાં ગુરુવારે મોડી સાંજે વાવાઝોડા સાથે જોરદાર પવન ફૂંકયો હતો. તો બીજી તરફ, મોડી રાતે સૌરાષ્ટ્રના મહુવામાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. આખા દેશમાં વાતાવરણનો મિજાજ બદલાયો છે
- અમદાવાદ શહેરમાં 60 કિલોમીટરની ઝડપે મિની વાવઝોડું ફૂંકાતા 31 વૃક્ષ ધરાશાયી
- માર્ચના અંત સુધી માવઠાની વકી, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે આવ્યો વાતાવરણમાં પલટો
- રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન 121 તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો
Gujarat News : ગુજરાતમાં આકાશી અને જમીન આફત એકસાથે ત્રાટકી છે. ગુજરાતમાં ગત મોડી સાંજે વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાયો હતો. લગભગ અડધા ગુજરાતમાં વાવાઝોડાનું તાંડવ જોવા મળ્યું હતું. આ કારણ ગુજરાતના 72 તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. પરંતું બીજી તરફ, સૌરાષ્ટ્રમાં મધરાતે ભૂકંપના ઝટકા પણ અનુભવાયા છે. સૌરાષ્ટ્રના મહુવા પંથકમાં ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો છે. જેની રિક્ટર સ્કેલ પર 3.0ની તીવ્રતા નોંધાઈ છે. ભાવનગરના મહુવાથી 30 કિમી દૂર ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ નોંધાયું હતું. ગાંધીનગર ISR દ્વારા 3.0ની તીવ્રતાની પુષ્ટિ કરાઈ છે.
મહુવા નજીક ધરતી ધ્રૂજી (Institute of Seismological Research ના અહેવાલ મુજબ)
- તારીખ: 20 માર્ચ 2026
- સમય: 12:37 AM IST
- તીવ્રતા: 3.0
- કેન્દ્ર: મહુવાથી 30 કિમી NNW
- ઊંડાઈ: 5 કિમી
ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં વાતાવરણ બદલાયું છે. ઉનાળાના સમયે અનેક રાજ્યોમાં મોસમનો બદલાયેલો મિજાજ જોવા મળ્યો. હાલ દેશના 21 રાજ્યોમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં વરસાદની સંભાવના છે. દક્ષિણ ભારતમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી છે. કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. પહાડી વિસ્તારોમાં ભારે હીમવર્ષાનું એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. તો આ વચ્ચે ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે હીમવર્ષા પણ થઈ છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે બરફવર્ષાથી મુશ્કેલી વધી છે. દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં વાવાઝોડાની પણ આગાહી કરાઈ છે.
સુરત જિલ્લામાં આજે અચાનક વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળ્યો છે. જોરદાર પવન સાથે વાવાઝોડું ફૂંકાતા અનેક વિસ્તારોમાં ભારે નુકસાન થયાના અહેવાલો મળી રહ્યા છે. ઓલપાડ, માંગરોળ, કામરેજ અને બારડોલી સહિતના વિસ્તારોમાં વાવાઝોડાની તીવ્ર અસર જોવા મળી રહી છે. અનેક જગ્યાએ વીજપોલ, વૃક્ષો અને હોર્ડિંગ્સ ધરાશાયી થયા છે, જેના કારણે વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાયો છે.
ગુજરાતના 72 તાલુકામાં વરસ્યો કમોસમી વરસાદ
હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ આંકડા પર એક નજર કરીએ તો, રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન 121 તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ આવ્યો છે. રાજ્યના ચાર તાલુકામાં એક ઇંચ કરતાં વધુ કમોસમી વરસાદ નોંધાયો. અમરેલીના બગસરામાં સૌથી વધુ દોઢ ઇંચ કરતાં વધારે વરસાદ નોંધાયો. સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલામાં પણ દોઢ ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. રાજકોટ સીટી અને જૂનાગઢના ભેસાણ માં પણ એક ઇંચ કરતાં વધારે વરસાદ નોંધાયો. રાજ્યના 21 તાલુકામાં અડધા ઇંચ કરતાં વધારે કમોસમી વરસાદ જોવા મળ્યો.
