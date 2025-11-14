દબંગ નેતા મધુ શ્રીવાસ્તવનો મોટો ધડાકો : ભાજપ છોડ્યા બાદ હવે નવી રાજકીય પાર્ટી બનાવશે
Madhu Shrivastav Announce New Political Party: દબંગ નેતા મધુ શ્રીવાસ્તવ નવો પક્ષ બનાવશે. કહ્યું: 'ખુલ્લેઆમ કરપ્શન ચાલે છે, સરકાર કઈ કરતી નથી, ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવા અમે નવું નેતૃત્વ બનાવી રહ્યા
Gujarat Politics : વાઘોડિયાના દબંગ નેતા મધુ શ્રીવાસ્તવે મોટો રાજકીય ધડાકો કર્યો છે. ભાજપ છોડ્યા બાદ હવે તેમણે નવો પક્ષ બનાવવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. મધુ શ્રીવાસ્તવ પોતાના દબંગ નિવેદનોને કારણે સતત ચર્ચામાં રહેતા હોય છે.
1995થી સતત 6 વખત જીતેલા મધુ શ્રીવાસ્તવને 2022માં ભાજપે ટિકિટ ન આપતાં લડ્યા હતા અપક્ષ તરીકે પણ પરાજિત થયા હતા. ગતરોજ વડોદરા કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચીને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી સાથે મુલાકાત કરી હતી.
તેમણે કહ્યું કે, ખુલ્લેઆમ કરપ્શન ચાલે છે. ખુલ્લેઆમ બે નંબરના ધંધા ચાલે છે. સરકાર કંઇ કરતી નથી, એ માટે નવો પક્ષ બનાવી રહ્યો છું. બધી જાતિને સાથે રાખીને નવો આગવો પક્ષ બનાવીશું. ભાજપ–કોંગ્રેસ નહીં… અમારું ત્રીજું નેત્ર સચ્ચાઈની દિશા ખોલશે. જેમાં 40–50 સાચા, નિષ્ઠાવાન ઉમેદવારો ઊભા રાખીશું. કોર્પોરેશન, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના કામોમાં ચાલી રહેલો ખુલ્લો ભ્રષ્ટાચાર ખતમ કરવા માટે નવા નેતૃત્વની જરૂર છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વડોદરામાં મધુ શ્રીવાસ્તવની છાપ દબંગ નેતા તરીકેની છે. મધુ શ્રીવાસ્તવ વાઘોડિયા બેઠક પર વર્ષ 1995માં અપક્ષમાંથી ચૂંટાયા બાદ તેઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા અને સતત 6 ટર્મથી ચૂંટણી જીતતા આવ્યા હતા. જોકે 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે મધુ શ્રીવાસ્તવને ટિકિટ ન આપતા તેઓ અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડ્યા હતા. જોકે તેઓ ભાજપના ઉમેદવાર ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સામે હારી ગયા હતા.
