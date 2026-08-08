/પોલીસના ઘરે ડબ્બા ટ્રેડિંગનો ખેલ! 10 વર્ષથી ધમધમતું રેકેટ બેનકાબ, ડાયરીમાંથી ખૂલ્યા ચોંકાવનારા રાજ

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પોલીસના ઘરે 'ડબ્બા ટ્રેડિંગ'નો ખેલ! 10 વર્ષથી ધમધમતું રેકેટ બેનકાબ, ડાયરીમાંથી ખૂલ્યા ચોંકાવનારા રાજ

Dabba Trading Raid: સુરેન્દ્રનગરના રતનપરમાં પોલીસના ઘરે જ છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલતા ગેરકાયદે ડબ્બા ટ્રેડિંગના રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. રાજકોટ રેન્જ IG સ્ક્વોડે દરોડા પાડી 7 આરોપીઓને ઝડપી 3.07 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ રેકેટમાં ASI સસ્પેન્ડ થયો છે અને તપાસ જેતપુર DYSPને સોંપાઈ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 08, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:08 PM IST
પોલીસના ઘરે 'ડબ્બા ટ્રેડિંગ'નો ખેલ! 10 વર્ષથી ધમધમતું રેકેટ બેનકાબ, ડાયરીમાંથી ખૂલ્યા ચોંકાવનારા રાજ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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