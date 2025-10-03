Prev
ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાનો હુંકાર: 'દીકરીઓને તલવારબાજી શીખવાડવાની તાતી જરૂર'

Vadodara News: વડોદરાના ડભોઈમાં ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાનો હુંકાર. આપણા દરેક દેવી દેવતાના હાથમાં હથિયાર હોય છે. હું તો બ્રાહ્મણ છું એટલે શાસ્ત્ર અને શસ્ત્રની બંને વિધ્યા રાખું છું. જે લોકો શાસ્ત્રથી માને તે લોકોને શાસ્ત્રથી મનાવા જે લોકો ના માને તેઓને શસ્ત્રથી મનાવવા. 

Oct 03, 2025

Vadodara News: ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા ફરી એકવાર પોતાના નિવેદનને કારણે ચર્ચામાં આવ્યા છે. એક ગરબા ગ્રાઉન્ડ પરથી તેમણે વિરોધીઓને આકરો સંદેશ આપતાં, ડભોઈની દીકરીઓને તલવારબાજી શીખવાડવાની તાતી જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.

ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાએ પોતાના સંબોધનમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ અને દેવી-દેવતાઓના ઉદાહરણો ટાંક્યા હતા. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે "આપણા દરેક દેવી દેવતાના હાથમાં હથિયાર હોય છે." આ સાથે તેમણે પોતાને બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખાવીને જણાવ્યું હતું કે તેઓ પોતે પણ 'શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર' બંનેની વિદ્યા જાણે છે.

શાસ્ત્ર અને શસ્ત્રની નીતિ: 'જે ન માને તેને શસ્ત્રથી મનાવવા'
શૈલેષ મહેતાએ આ અંગેની પોતાની નીતિ સમજાવતા કહ્યું કે, જે લોકો સમજાવટથી એટલે કે 'શાસ્ત્રથી માને તે લોકોને શાસ્ત્રથી મનાવા, અને જે લોકો ના માને તેઓને શસ્ત્રથી મનાવવા' જોઈએ. આ નિવેદન દ્વારા તેમણે સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે તેઓ સંગ્રામની પરિસ્થિતિમાં પણ પાછા પડવા માંગતા નથી.

દીકરીઓને તલવારબાજીની હિમાયત
આ નિવેદનોના સંદર્ભમાં તેમણે સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો, જે મહિલા સુરક્ષા અને સશક્તિકરણને લગતો હતો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "આપણી બેન દીકરીઓને હવે તલવારબાજી શીખવાડવાની તાતી જરૂર છે." તેમના મતે, સ્વરક્ષણ માટે અને અયોગ્ય પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે મહિલાઓને શારીરિક રીતે મજબૂત અને પ્રશિક્ષિત કરવાની જરૂર છે.

