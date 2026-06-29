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કાયદો બધા માટે સમાન! સત્તાના નશામાં ચૂર સરકારી બાબુઓ પર દાદાની તવાઈ, ગેરકાયદે બાંધકામ પર ચાલ્યું બુલડોઝર

Garudeshwar Demolition: નર્મદાના ગરૂડેશ્વરમાં દાદાનું બુલડોઝર ત્રાટક્યું છે. વર્ષ 2019માં રહેણાંક હેતુ માટે ફાળવાયેલા પ્લોટ પર ટાઉન પ્લાનિંગના નિયમો નેવે મૂકીને ઉચ્ચ સરકારી અધિકારીઓએ કરોડોના આલીશાન બંગલા અને કોમર્શિયલ બાંધકામો ખડકી દીધા હતા. વર્તમાન કલેક્ટરના આદેશથી 10 બુલડોઝરોએ સરકારી બાબુઓના ગેરકાયદે સામ્રાજ્યને એક જ દિવસમાં જમીનદોસ્ત કરી દીધું છે. દાદાએ સાબિત કરી દીધું કે સત્તાના નશામાં કાયદો હાથમાં લેનાર સામાન્ય જનતા હોય કે મોટા અધિકારી, કોઈને બક્ષવામાં નહીં આવે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 29, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:20 PM IST
કાયદો બધા માટે સમાન! સત્તાના નશામાં ચૂર સરકારી બાબુઓ પર દાદાની તવાઈ, ગેરકાયદે બાંધકામ પર ચાલ્યું બુલડોઝર
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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