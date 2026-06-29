/કાયદો બધા માટે સમાન! સત્તાના નશામાં ચૂર સરકારી બાબુઓ પર દાદાની તવાઈ, ગેરકાયદે બાંધકામ પર ચાલ્યું બુલડોઝર

Garudeshwar Demolition: સામાન્ય રીતે એવું જોવા મળતું હોય છે કે બુલડોઝર માત્ર સામાન્ય જનતા કે નાના દબાણકારો પર જ ચાલે છે. પરંતુ ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ એટલે કે 'દાદા'નું બુલડોઝર હવે કાયદાને ખિસ્સામાં લઈને ફરતા મોટા-મોટા સરકારી બાબુઓને પણ છોડતું નથી! નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વરમાં નિયમોના ધજાગરા ઉડાવીને આલીશાન બંગલા અને કોમર્શિયલ બાંધકામ કરનારા તત્કાલીન કલેક્ટર કક્ષાથી લઈને પ્રાંત અધિકારી સુધીના બાબુઓના સામ્રાજ્યને દાદાના બુલડોઝરે જમીનદોસ્ત કરી દીધું છે. દાદાએ કેવી રીતે સરકારી બાબુઓને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે.
કાયદો બધા માટે સમાન છે, તે વાત ફરી દાદાએ સાબિત કરી બતાવી છે. નર્મદાના ગરૂડેશ્વરમાં સરકારી બાબુઓએ કરોડોના ખર્ચે જે આલિશાન બંગલા ઉભા કરી દીધા હતા. તેને દાદાના બુલડોઝરે એક જ દિવસમાં જમીનદોસ્ત કરી દીધા છે. આખા મામલાની વાત કરીએ તો, વર્ષ 2019માં તત્કાલીન કલેક્ટર આર.એસ. નિનામાએ તે સમયના 11 જેટલા ઉચ્ચ સરકારી અધિકારીઓને રહેણાંક હેતુ માટે પ્લોટ ફાળવ્યા હતા.
સરકારી બાબુઓ પર તવાઈ
પરંતુ સત્તાના નશામાં ચૂર આ બાબુઓએ ટાઉન પ્લાનિંગના નિયમોને સરેઆમ નેવે મૂકી દીધા. રહેણાંકના બદલે અહીં મોટા પાયે કોમર્શિયલ બાંધકામો ખડકી દીધા હોવાનો ખુલાસો થયો. પછી શું હતું, વર્તમાન કલેક્ટરે આદેશ કર્યો અને દાદાના 10 બુલડોઝરે ત્રાટકીને ડિમોલિશનનો એવો સપાટો બોલાવ્યો કે કરોડોના બંગલા માટીમાં ભેળવી દીધા.
કોના બંગલાઓ કરાયા ધ્વસ્ત?
દાદાના બુલડોઝરે ક્યા સરકારી બાબુઓના બંગલા ધ્વસ્ત કર્યા તેની વાત કરીએ તો, નર્મદાના તત્કાલીન RAC હિરેન કે. વ્યાસ, રિટાયર્ડ મામલતદાર એસ. એન. સોની, તત્કાલીન જિલ્લા આંકડા અધિકારી આર. આર. ભાભોર, તત્કાલીન DPEO બી. ડી. બારિયા અને તત્કાલીન પુરવઠા અધિકારી એન. યુ. પઠાણની ગેરકાયદે મિલકતો પર કાર્યવાહી કરાઈ છે. તો બે અધિકારી કાર્યવાહી છેલ્લી ઘડીએ કોર્ટમાંથી 'સ્ટે' લઈ આવતા હાલ પૂરતું તેમનું બાંધકામ બચી ગયું છે, જ્યારે અન્ય 5 અધિકારીઓના પ્લોટ અગાઉ જ કેન્સલ થઈ ચૂક્યા હતા.
નેતાઓએ શું કહ્યું?
એક તરફ ભાજપના મહિલા ધારાસભ્ય ડો. દર્શનાબેન દેશમુખે દાદાના આ બુલડોઝરને બિરદાવ્યું છે, તો બીજી તરફ ભાજપના જ વરિષ્ઠ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ ગાંધીનગરના કર્મચારીઓની જોહુકમી ગણાવીને વચ્ચેનો રસ્તો કાઢવાની વકીલાત કરી છે.
દાદાના બુલડોઝરનું એક્શન
નર્મદાના ગરુડેશ્વરમાં બુલડોઝરે સાબિત કરી દીધું છે કે, 'દાદા'ના રાજમાં કાયદો તોડનાર પછી ભલે સામાન્ય નાગરિક હોય કે કરોડોના બંગલામાં રહેતા સરકારી બાબુઓ. જો કાયદો હાથમાં લેશો તો બુલડોઝર ગમે ત્યારે તમારા ઘરના દરવાજે આવીને ઊભું રહી જશે.