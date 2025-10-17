Prev
દાદાની નવી ટીમ તૈયાર, હર્ષ સંઘવી નાયબ મુખ્યમંત્રી, જાણો નવામંત્રીમંડળની મોટી વાતો

Gujarat Cabinet Expansion: ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારનું વિસ્તરણ થઈ ગયું છે. કેબિનેટમાં ઘણા નવા મંત્રીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે કેટલાક જૂના ચહેરાઓને પડતા મુકવામાં આવ્યા છે. નવા મંત્રીમંડળમાં જ્ઞાતિના સમીકરણો, પ્રાદેશિક સમીકરણો સહિત અન્ય બાબતોનું ધ્યાન રખાયું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:03 PM IST

ગાંધીનગરઃ ગઈકાલે આખા મંત્રીમંડળનું રાજીનામું અને આજે નવા મંત્રીમંડળની શપથવિધિ...હા, ગુજરાત સરકારમાં હવે નવું મંત્રીમંડળ આવી ગયું છે અને તે પણ પૂર્ણ કક્ષાનું...એટલે કે મુખ્યમંત્રી સહિત કુલ 27નું મંત્રીમંડળ....સૌથી મોટી વાત એ છે કે અત્યાર સુધી ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી હવે નાયબ મુખ્યમંત્રી બની ગયા છે...કયા ઝોનને શું મળ્યું?, કઈ જ્ઞાતિના કેટલા મંત્રી બન્યા?...જુઓ આ અહેવાલમાં...

ગુજરાતમાં આજે નવા મંત્રીમંડળે શપથ લીધો. રાજકીય સંતુલન જાળવતા, પ્રદેશ અને સમાજ બંનેનો સમતોલ હિસ્સો રાખવામાં આવ્યો છે. ઝોન પ્રમાણે મંત્રીમંડળની વાત કરીએ તો, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાંથી, પરષોત્તમ સોલંકી, કુંવરજી બાવળિયા, અર્જુન મોઢવાડિયા, ત્રિકમ છાંગા, કાંતિ અમૃતિયા, કૌશિક વેકરિયા, જીતુ વાઘાણી, રિવાબા જાડેજા અને પ્રદ્યુમન વાજાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો...એટલે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના 9 ધારાસભ્યોએ મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા..

હવે વાત દક્ષિણ ગુજરાતને કરીએ...આ ઝોનમાંથી 6 ધારાસભ્યો મંત્રી બન્યા...જેમાં ઈશ્વરસિંહ પટેલ, પ્રફુલ પાનસેરિયા, કનુ દેસાઈ, હર્ષ સંઘવી, નરેશ પટેલ અને જયરામ ગામિતનો સમાવેશ થાય છે...તો મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો, આ ઝોનમાંથી પણ 6 મંત્રી મળ્યા...જેમાં, રમણસિંહ સોલંકી, કમલેશ પટેલ, સંજયસિંહ મહિડા, રમેશ કટારા, દર્શના વાઘેલા અને મનીષા વકીલનો સમાવેશ થાય છે...ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો, આ ઝોનને 4 મંત્રી મળ્યા...જેમાં, ઋષિકેશ પટેલ, સ્વરૂપજી ઠાકોર, પ્રવીણ માળી અને પી.સી બરંડાનો સમાવેશ થાય છે...

જ્ઞાતિગત સમીકરણની વાત કરીએ તો —પાટીદાર સમાજના 6 મંત્રીઓએ શપથ લીધા છે. જો મુખ્યમંત્રીની ગણતરી કરીએ તો, પાટીદાર સમાજનો આંક 7 સુધી પહોંચે છે....OBCના, 8, આદિવાસી સમાજમાંથી 4, SCમાંથી 3, બ્રાહ્મણમાંથી 1 અને ક્ષત્રિય રાજપૂતમાંથી 2 મંત્રીએ શપથ લીધા છે...OBC સમાજને સૌથી વધુ 8 મંત્રી મળ્યા છે, અને ખાસ વાત એ છે કે રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ પણ OBC સમાજમાંથી આવે છે.

કઈ જ્ઞાતિને શું મળ્યું? 
પાટીદાર સમાજના 6 મંત્રીઓએ શપથ લીધા
CMની ગણતરી કરીએ તો, પાટીદારનો આંક 7 પહોંચ્યો
OBCના, 8, આદિવાસી સમાજમાંથી 4
SCમાંથી 3, બ્રાહ્મણમાંથી 1 અને ક્ષત્રિય રાજપૂતમાંથી 2 મંત્રી
OBC સમાજને સૌથી વધુ 8 મંત્રી મળ્યા છે

આદિવાસી સમાજને ચાર મંત્રીપદ મળ્યાં છે, જ્યારે SC સમાજને ત્રણ પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું છે. બ્રાહ્મણ સમાજને એક અને ક્ષત્રિય રાજપૂતને બે મંત્રાલય મળ્યા છે. રાજકીય રીતે જોઈએ તો, આ મંત્રીમંડળમાં પ્રદેશ અને સમાજ બંનેનું પ્રભુત્વ સંતુલિત રાખવાનો પ્રયાસ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

તો કુલ મળીને — નવું મંત્રીમંડળ બેલેન્સ્ડ પોલિટિકલ ફોર્મુલાનું એક ઉદાહરણ બની રહ્યું છે. ગુજરાતની નવી ટીમ હવે વિકાસ સાથે રાજકીય સંતુલનની નવી દિશા આપશે કે નહીં, એ જોવાનું રહેશે....

