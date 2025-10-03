Prev
ગુજરાતની સૌથી મોટી વીજચોરી! એક જિલ્લાના લોકોએ 15 કરોડની વીજળી ચોરીને વાપરી નાંખી

Biggest Power Theft In Dahod : દાહોદમાં રાજ્યની સૌથી મોટી 15 કરોડની વીજચોરી, તબીબો-નેતા પણ સામેલ, 12 ગામના 600 મીટર સીલ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:15 PM IST

ગુજરાતની સૌથી મોટી વીજચોરી! એક જિલ્લાના લોકોએ 15 કરોડની વીજળી ચોરીને વાપરી નાંખી

Dahod News હરીન ચાલીહા/દાહોદ : દાહોદ જિલ્લામાં વીજચોરીના કિસ્સાઓ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે. તાજેતરમાં એમજીવીસીએલ (MGVCL) ની વિજિલન્સ ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલી ચેકિંગ દરમિયાન 2 કરોડથી વધુની વીજચોરીનો ભાંડો ફોડાયો છે. માહિતી મુજબ છેલ્લા એક મહિના દરમિયાન જિલ્લામાં અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ખાસ ચેકિંગ અભિયાન હાથ ધરાયું હતું. આ અભિયાન દરમિયાન વેપારીઓ, તબીબો, તેમજ કેટલીક જગ્યાએ કોર્પોરેટર જેવા પ્રભાવશાળી લોકો પણ વીજચોરીમાં સંડોવાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

600 શંકાસ્પદ મીટર સીલ કરવામાં આવ્યા છે. ચેકિંગ દરમિયાન દાહોદ અને લીમડીમાં 400થી વધુ મીટર, ઝાલોદમાં 60, લીમખેડામાં 25થી વધુ સહિત કુલ મળી આશરે 600 શંકાસ્પદ વીજમીટરો સીલ કરવામાં આવ્યા છે. આમાંથી મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં સીધી લાઇન ખેંચીને, મીટરની સીલ સાથે છેડછાડ કરીને કે મીટરને બાયપાસ કરીને વીજચોરી થતી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. 

આ વિશે દાહોદ ડિવિઝનના ડેપ્યુટી એન્જિનિયર એસ.એલ. પરમારે જણાવ્યું કે, કરોડોની વીજચોરીનો ભાંડો ફોડાયો એમજીવીસીએલના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ, જિલ્લામાં બહાર આવેલી આ ચોરીનું મૂલ્ય 2 કરોડ રૂપિયા ઉપરાંતનું છે. જેમાં વિવિધ વેપારી, તબીબો અને પ્રભાવશાળી લોકો સંડોવાયેલા હોવાથી મામલો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

Biggest Power Theft In Dahod

આ નુકસાન સામાન્ય નાગરિકોને પણ છે 
એફઆઇઆર નોંધવાની કાર્યવાહી વિજિલન્સ ટીમ દ્વારા પકડાયેલા કિસ્સાઓમાં સામેલ વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની કામગીરી પણ હાથ ધરાઈ છે. એમજીવીસીએલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે, વીજચોરીને કારણે કંપનીને જ નહીં પરંતુ સામાન્ય ગ્રાહકોને પણ ભારે નુકસાન વેઠવું પડે છે અત્યારે માત્ર સીલ કરેલા 50% જ મીટર માં છેડછાડ જોવા મળી છે. બીજા મીટરોની અત્યારે તપાસ બાકી છે, જો બીજા મીટરમાં આવી ગેરરીતિ સામે આવશે તો આંકડો 10 કરોડ ઉપર જવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. 

અધિકારીએ કરી બદલીની માંગ
ચેકિંગ ડ્રાઇવ બાદ દાહોદ ખાતે ફરજ બજાવતા ડેપ્યુટી ઈજનેર ચેતન કલાલે પોતાની બદલીની માંગણી કરી છે. કડક ચેકિંગ બાદ અનેક પ્રભાવશાળી લોકો સામે કાર્યવાહી થતા સ્થાનિક સ્તરે દબાણ અને તણાવની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે આ સમગ્ર કાર્યવાહીથી દાહોદ જિલ્લાના લોકોમાં ચકચાર મચી છે. સામાન્ય નાગરિકો હવે રાહ જોઈ રહ્યા છે કે પકડાયેલા વીજચોરો સામે કડક કાર્યવાહી થાય અને વીજચોરી જેવા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે વધુ સઘન પગલાં લેવાય. 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

DahodElectricity theftMGVCLદાહોદ

