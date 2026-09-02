/ગુજરાતમાં હવે નકલી શાળા! કાગળ પર 136 વિદ્યાર્થીઓ, વર્ગમાં માત્ર 4! દાહોદની શાળામાં શિક્ષણ વ્યવસ્થાની પોલ ખુલી

ધ્રુવ ગોસ્વામી, દાહોદઃ દાહોદના ફતેપુરા તાલુકામાં શિક્ષણ વ્યવસ્થાની પોલ ખોલતો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સલરા ગામની ઉત્તર બુનિયાદી માધ્યમિક શાળામાં કાગળ પર 136 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલા. પરંતુ સ્થળ તપાસમાં વર્ગખંડમાં માત્ર 4 જ વિદ્યાર્થી મળ્યા. એટલું જ નહીં તપાસ દરમિયાન અન્ય શાળામાંથી 27 બાળકોને લાવીને બોગસ હાજરી દર્શાવવાનો પણ ખુલાસો થયો છે....શું છે આ સમગ્ર મામલો?...જુઓ આ અહેવાલમાં...
શાળામાં 136 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું નામાંકન
દાહોદના ફતેપુરાના સલરા ગામે આવેલી આ છે ઉત્તર બુનિયાદી માધ્યમિક શાળા...નામે શાળા... કાગળ પર વિદ્યાર્થીઓ... શિક્ષકો પણ ફરજ પર... પરંતુ જ્યારે શિક્ષણ વિભાગે સ્થળ તપાસ કરી ત્યારે સામે આવ્યું ચોંકાવનારું સત્ય. શાળામાં 136 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું નામાંકન...પરંતુ વર્ગખંડમાં માત્ર 4 વિદ્યાર્થી હાજર...સવાલ એ છે કે બાકીના વિદ્યાર્થીઓ ગયા ક્યાં?....
અન્ય શાળામાંથી 27 બાળકોને લાવીને બોગસ હાજરીનો પ્રયાસ
તપાસ દરમિયાન તો સમગ્ર મામલો વધુ ગંભીર બન્યો...અન્ય શાળામાંથી 27 બાળકોને લાવીને બોગસ હાજરી દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હોવાનો પણ ખુલાસો થયો. આ શાળામાં એક આચાર્ય સહિત ચાર શિક્ષકો ફરજ બજાવતા હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓની હાજરી સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
શાળાની ઈમારત પણ જર્જરીત હાલતમાં છે...પીવાનું પાણી અને શૌચાલય જેવી પાયાની સુવિધાઓનો પણ અભાવ હોવાનું સામે આવ્યું છે. અને ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે...છેલ્લા એક વર્ષથી શાળા અન્ય મકાનમાં મંજૂરી વિના ચલાવવામાં આવી રહી હતી.
ખોટું મહેકમ દર્શાવી જ્ઞાન સહાયકની માંગણી કરાઈ હોવાના આક્ષેપ
સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ આવેલી 14 સાયકલો વિદ્યાર્થીઓને વહેંચવાને બદલે સ્ટોર રૂમમાં ધૂળ ખાતી મળી આવી. જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટના સ્માર્ટ બોર્ડ અને લેપટોપ પણ ગાયબ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. એટલું જ નહીં... ખોટું મહેકમ દર્શાવી જ્ઞાન સહાયકની માંગણી કરાઈ હોવાના આક્ષેપે પણ સમગ્ર વ્યવસ્થા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
સૌથી મોટો સવાલ તો SSC બોર્ડ પરીક્ષાને લઈને છે...શાળામાં નોંધાયેલા 31 વિદ્યાર્થીઓમાંથી એકપણ વિદ્યાર્થી બોર્ડની પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહ્યો ન હતો. એક તરફ સરકારી ગ્રાન્ટથી શાળા ચાલી રહી છે...આચાર્ય અને શિક્ષકો ફરજ બજાવી રહ્યા છે...આધુનિક સાધનો માટે સરકારી યોજનાઓનો લાભ મળ્યો છે...પણ બીજી તરફ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ જ નથી...તો પછી શિક્ષણ વ્યવસ્થા કોના માટે ચાલી રહી હતી?
સમગ્ર મામલે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી એસ.એલ. દામાએ જણાવ્યું કે બેદરકારી બદલ ટ્રસ્ટી, આચાર્ય, શિક્ષકો અને વહીવટી સ્ટાફને શો-કોઝ નોટિસ આપવામાં આવી છે અને શાળાની માન્યતા રદ કરવા માટે માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડને અભિપ્રાય મોકલવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
હવે સવાલ માત્ર એક શાળાનો નથી...સવાલ છે કે કાગળ પરના વિદ્યાર્થીઓના નામે સરકારી શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ ક્યાં સુધી ચાલતો રહેશે?...દાહોદના સલરાની આ શાળાએ સમગ્ર શિક્ષણ તંત્ર સામે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે...હવે જોવાનું એ છે કે તપાસ બાદ જવાબદારો સામે કાર્યવાહી ક્યારે અને કેટલી કડક થાય છે.