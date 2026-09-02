Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાતમાં હવે નકલી શાળા! કાગળ પર 136 વિદ્યાર્થીઓ, વર્ગમાં માત્ર 4! દાહોદની શાળામાં શિક્ષણ વ્યવસ્થાની પોલ ખુલી

ગુજરાતમાં હવે નકલી શાળા! કાગળ પર 136 વિદ્યાર્થીઓ, વર્ગમાં માત્ર 4! દાહોદની શાળામાં શિક્ષણ વ્યવસ્થાની પોલ ખુલી

ગુજરાતમાં નકલીનો રાફડો ફાટ્યો છે. નકલી દૂધ, નકલી પનીર, નકલી દવાઓ... હવે એક નકલી શાળા સામે આવી છે. દાહોજના ફતેપુરા તાલુકામાંથી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં શાળામાં 136 વિદ્યાર્થીઓના નામાંકન હતા, પરંતુ વર્ગખંડમાં માત્ર ચાર વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 02, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:50 PM IST
ગુજરાતમાં હવે નકલી શાળા! કાગળ પર 136 વિદ્યાર્થીઓ, વર્ગમાં માત્ર 4! દાહોદની શાળામાં શિક્ષણ વ્યવસ્થાની પોલ ખુલી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માઈક્રોસોફ્ટની નોકરી છોડી બન્યા IAS : ગુજરાતની દીકરીઓના ‘કલેક્ટર દીદી’, જો બધા જ IAS
2
3
4
5