Prev
Next

ડાકોર મંદિરના પૂજારી બન્યા ભુવાજી! ધૂણતો વીડિયો વાયરલ થતા લોકોએ કર્યા સવાલ

Dakor Temple Video : ડાકોરના રણછોડજી મંદિરના પૂજારી ધુણ્યા. પોલીસ ગોર તરીકે ઓળખ આપનાર પૂજારીનો વીડિયો વાયરલ. પોતાના ઘરે જ ઘૂણીને લોકોના કામ કર્યાનું પૂજારીનું રટણ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:22 PM IST

Trending Photos

ડાકોર મંદિરના પૂજારી બન્યા ભુવાજી! ધૂણતો વીડિયો વાયરલ થતા લોકોએ કર્યા સવાલ

Kheda News : ખેડાથી સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડજી મંદિરના પૂજારી ધુણતા હોવાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. મંદિરના પૂજારી મંદિરની બહાર આ રીતે ધૂણતા અંધશ્રદ્ધા ફેલાવતી વાતો વહેતી થઈ છે. 

જ્યારે ડાકોર મંદિરમાં સેવા બજાવવાની વાત આવે ત્યારે અહીં પરંપરા અને ધર્મનું પાલન થાય છે, પરંતું મંદિરમાં કામ કરતા એક મહારાજે અંધશ્રદ્ધા ફેલાવતું કામ કર્યુ છે. પોતાની ઓળખ પોલીસ ગોર તરીકે આપનાર વિષ્ણુપ્રસાદ સેવક નો વિડીયો તેમના જ facebook એકાઉન્ટમાંથી વાયરલ થયો છે. પોતાના ઘરે જ ધૂણી અને લોકોના કામ કર્યા હોવાનું તેઓ નિવેદન આપી રહ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વિષ્ણુપ્રસાદ સેવકનો જે વીડિયો વાયરલ થયો છે, તેમા તેઓ ભુવાજીની જેમ ધૂણી રહ્યાં છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે, એક પીએસઆઇનું પણ કામ કર્યું જેમાં અત્યારે એને ખૂબ સુખ શાંતિ હોવાનું સેવક કહી રહ્યાં છે. તેઓ આગળ કહી રહ્યા છે કે, આ પીએસઆઈને રૂલર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ઉઠાવીને એસઓજીમાં મૂકી આપ્યો હતો. મેં તો આ પીએસઆઇ ને ડીજીપી સ્કોડમાં મુકાવાની વાત કરી હતી જ્યાં મહિને 50 લાખ રૂપિયા કમાત પણ એની તાકાત ન હતી.

Dakor Temple Sevak Video Viral

આમ, રણછોડજી મંદિરના સેવક આ રીતે ઘરે ધુણતા હોય અને આ પ્રકારની વાતો કરતા હોય એવો વીડિયો વાયરલ થતા લોકોમાં અચરજ ફેલાયું છે. ડાકોર મંદિરમાં હંમેશા પોલીસ અને વહીવટી તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓને આ પૂજારી સેવા પૂજા કરાવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
khedaDakor Templeખેડાડાકોર મંદિર

Trending news