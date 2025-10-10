ડાકોર મંદિરના પૂજારી બન્યા ભુવાજી! ધૂણતો વીડિયો વાયરલ થતા લોકોએ કર્યા સવાલ
Dakor Temple Video : ડાકોરના રણછોડજી મંદિરના પૂજારી ધુણ્યા. પોલીસ ગોર તરીકે ઓળખ આપનાર પૂજારીનો વીડિયો વાયરલ. પોતાના ઘરે જ ઘૂણીને લોકોના કામ કર્યાનું પૂજારીનું રટણ
Kheda News : ખેડાથી સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડજી મંદિરના પૂજારી ધુણતા હોવાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. મંદિરના પૂજારી મંદિરની બહાર આ રીતે ધૂણતા અંધશ્રદ્ધા ફેલાવતી વાતો વહેતી થઈ છે.
જ્યારે ડાકોર મંદિરમાં સેવા બજાવવાની વાત આવે ત્યારે અહીં પરંપરા અને ધર્મનું પાલન થાય છે, પરંતું મંદિરમાં કામ કરતા એક મહારાજે અંધશ્રદ્ધા ફેલાવતું કામ કર્યુ છે. પોતાની ઓળખ પોલીસ ગોર તરીકે આપનાર વિષ્ણુપ્રસાદ સેવક નો વિડીયો તેમના જ facebook એકાઉન્ટમાંથી વાયરલ થયો છે. પોતાના ઘરે જ ધૂણી અને લોકોના કામ કર્યા હોવાનું તેઓ નિવેદન આપી રહ્યા છે.
વિષ્ણુપ્રસાદ સેવકનો જે વીડિયો વાયરલ થયો છે, તેમા તેઓ ભુવાજીની જેમ ધૂણી રહ્યાં છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે, એક પીએસઆઇનું પણ કામ કર્યું જેમાં અત્યારે એને ખૂબ સુખ શાંતિ હોવાનું સેવક કહી રહ્યાં છે. તેઓ આગળ કહી રહ્યા છે કે, આ પીએસઆઈને રૂલર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ઉઠાવીને એસઓજીમાં મૂકી આપ્યો હતો. મેં તો આ પીએસઆઇ ને ડીજીપી સ્કોડમાં મુકાવાની વાત કરી હતી જ્યાં મહિને 50 લાખ રૂપિયા કમાત પણ એની તાકાત ન હતી.
આમ, રણછોડજી મંદિરના સેવક આ રીતે ઘરે ધુણતા હોય અને આ પ્રકારની વાતો કરતા હોય એવો વીડિયો વાયરલ થતા લોકોમાં અચરજ ફેલાયું છે. ડાકોર મંદિરમાં હંમેશા પોલીસ અને વહીવટી તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓને આ પૂજારી સેવા પૂજા કરાવે છે.
