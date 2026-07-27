/આવી રહ્યો છે વરસાદનો ખતરનાક રાઉન્ડ! એક સાથે 5-5 સિસ્ટમ સક્રિય થતા ગુજરાતમાં જળબંબાકારની આગાહી, અંબાલાલ-ચિરાગ શાહે આપી મેઘતાંડવની ચેતવણી

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાત હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં ફરી ધોધમાર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાત પર એકસાથે પાંચ-પાંચ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા આગામી દિવસોમાં ફરી એકવાર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. ગુજરાત પર અપર એર સક્યુલેશન અને બે મોન્સૂન ટ્રફ, સાયકોલનિક સર્ક્યુલેશન, ડીપ ડિપ્રેશન અને સહિત કુલ પાંચ સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણે રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેના કારણે હવામાન વિભાગે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
આ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં બનેલું ડિપ્રેશન ડીપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાયું છે. જેની અસર 30 જુલાઈથી ગુજરાત ઉપર થશે.30 જુલાઈથી સતત ત્રણ દિવસ ફરી વરસાદનું જોર વધશે. જેના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આવતીકાલથી બે દિવસ નર્મદા, તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. જ્યારે સુરત, નવસારી, વલસાડ, ભરૂચ, વડોદરા, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, અમરેલી, અને છોટાઉદેપુર સહિતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની સાથે યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. એક સાથે પાંચ સિસ્ટમો સક્રિય થતા સમગ્ર ગુજરાતમાં ફરીવાર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે કરી પૂરની આગાહી!
તો બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, આજથી વરસાદી માહોલ રહેશે અને 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્ય, દક્ષિણ, ઉત્તર ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં ખાસ કરીને સુરત, નવસારી, વડોદરા, ખેડા, પંચમહાલ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે અને ઉભા પાકને પણ નુકસાન થવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, આગામી 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ સુધી મધ્ય, દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ભારે વરસાદ પડશે. એટલું જ નહીં, કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાત ચિરાગ શાહની આગાહી
આ તરફ હવામાન નિષ્ણાત ચિરાગ શાહે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનતા 31 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ પંચમહાલ-દાહોદમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે 1 ઓગસ્ટથી સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદનો જોરદાર રાઉન્ડ શરૂ થવાની શક્યતા છે. જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં 10થી 15 ઇંચ સુધી વરસાદ વરસી શકે છે
હવામાન નિષ્ણાંત ચિરાગ શાહે તો રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી નદીઓમાં પૂર આવે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ચિરાગ શાહના કહેવા પ્રમાણે 31 જુલાઈથી 1 ઓગસ્ટ વચ્ચે વરસાદનો સૌથી તીવ્ર રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 10થી 15 ઇંચ સુધી વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 1 ઓગસ્ટે સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, રાજકોટ, બોટાદ તેમજ કચ્છ, ગાંધીધામ અને ભુજમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે. તો મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, ગાંધીનગર અને ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણામાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જેના કારણે નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
રાજ્યમાં પ્રથમ અને બીજા રાઉન્ડમાં પડેલો વરસાદ ખેડૂતો માટે આશિર્વાદ સમાન રહ્યો છે. પરંતુ કેટલાક વિસ્તારમાં અતિભારે વરસાદથી જનજીવન માટે પડકાર બન્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે આગામી 30 અને 31 જૂલાઈએ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સુચના આપી છે. ત્યારે આગામી પાંચથી છ દિવસ ગુજરાત પર મેઘરાજા ફરી ધબડાટી બોલાવશે.