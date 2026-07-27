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આવી રહ્યો છે વરસાદનો ખતરનાક રાઉન્ડ! એક સાથે 5-5 સિસ્ટમ સક્રિય થતા ગુજરાતમાં જળબંબાકારની આગાહી, અંબાલાલ-ચિરાગ શાહે આપી મેઘતાંડવની ચેતવણી

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં સતત મેઘ મહેર યથાવત જોવા મળી રહી છે. રાજ્યમાં આજે વરસાદનું જોર થોડું ઘટેલું જોવા મળ્યું છે. સતત ગુજરાતને ઘમરોળ્યા બાદ આજે મેઘરાજા થોડા શાંત થતા દેખાઈ રહ્યા છે. આ વચ્ચે ચોમાસાના ત્રીજા રાઉન્ડની આગાહી સામે આવી છે. હવામાન વિભાગ, હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને ચિરાગ શાહે ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. તો ચાલો જાણીએ શું છે નવી ખતરનાક આગાહી?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 27, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:44 PM IST
આવી રહ્યો છે વરસાદનો ખતરનાક રાઉન્ડ! એક સાથે 5-5 સિસ્ટમ સક્રિય થતા ગુજરાતમાં જળબંબાકારની આગાહી, અંબાલાલ-ચિરાગ શાહે આપી મેઘતાંડવની ચેતવણી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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