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ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈ અંબાજી મંદિરમાં દર્શનના સમયમાં વધારો: હોમ-હવન અને અન્નકૂટ બંધ રહેશે

Ambaji MahaMelo: શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે આગામી 20થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાનાર ભાદરવી પૂનમના ભવ્ય મેળાને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર ટ્રસ્ટે શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે દર્શનના સમયમાં મહત્ત્વપૂર્ણ વધારો કર્યો છે. મેળા દરમિયાન લાખો પદયાત્રીઓ સરળતાથી દર્શન કરી શકે તે માટે સવારની આરતી હવે 7.30 ને બદલે સવારે 6 કલાકે થશે. આ ઉપરાંત, બપોરે મંદિર 5 વાગ્યા સુધી અને રાત્રે મધ્ય રાત્રિના 12 કલાકે સુધી ખુલ્લું રહેશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:31 PM IST
ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈ અંબાજી મંદિરમાં દર્શનના સમયમાં વધારો: હોમ-હવન અને અન્નકૂટ બંધ રહેશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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